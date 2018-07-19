تعال أخبرك اليوم ما خفي من الهيام😚

تعال ابوح لك العشق ومالم يسطع وصفه الكلام 😪

سأجول بين عينيك واقعا وانا اميرة الاحلام😃

سأجعلك تغار صامتا في حرب قلبك لن تذوق السلام 😨

لانني الوحيدة التي افهمك ولغة صمتك في الغرام😍

انا الوحيدة التي تعشقها من بين كل الانام 😈

مقيد انت يا هذا ! جرب الخيانة ان كنت رجلا !

سترشق طعنات وسهااااااااااام😢

خنجر من الوريد الى الوريد او ربما طعنة في الامام 😆

لن تذوق طعم النوم ولا الراحة ستتجرع الألام

انا لست شريرة كما انني لا افقه لغة الانتقام 😆

انا فقط أجعلك تأتي جاثيا ترفع راية الاستسلام !😎

لانني لست من تنسى ببساطة انا كقطرة المطر تهد الجبال ! كقطرة ندى تنساب معك ان تركت لها مجال !

اعلن خسارتك قد حان الاوان ! فانا من انتزعت منك راحة البال ! انا في القلب واقع لست بخيال

انا الحقيقة وانت ستقيد اصبعي زوج في الحلال

محال ان تكون لغيري محال !

وكيف لا اغتر وانا فتاة عشقها إمام !

فبريق العشق يتبدى في عينيك واضحا ارفع الستار وازل الغمام !

اعلم أنك لست بالرومنسي ولا شاعر الكلام !

ولا باىع الحب في سوق الهوى ولا باىع الاوهام

انت الرجل الصلب دائما لست لين الطباع وانت غير ملام

فانت قطعة جليد تذوب بين سبابتي وابهام

لاتنطق بحرف دوما صامت كالاصنام

انا معك لا اتعجب ولا اطرح الاستفهام

ففعالة تنبيهك كلمة واحدة مع رجل حتى لو كان غلام

فانت متعصب في الحب عصبي الغيرة يا إمام

محال ان تكون لغيري محال

فأنا بدايتك في كل شيء وانا لك مسك الختام✔✔✔✔✔