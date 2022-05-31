السلام عليكم اخوتي

مشكورين على الردود التي وجدت فيها حيرة من اكثركم هذا الشيء اكدلي ان المشكل كبير و انني لست ابالغ و ليست هرموناتي و غيرة انما يظهرلي انها ضريبة المال يجي معاه هذي الامور

بالنسبة للاخوة اللي نصحونا بالزكاة و التقرب الى الله فلله الحمد و المنة كل من يقصدنا او يحتاجنا يلقانا وهذا فضل ربي علينا بالنسبة للعمرة و الحج الحمد لله كانت من اول الاشياء التي عملناه و هذا فضل ربي علينا

بالنسبة لعمله في العاصمة هو ليس دائم كلها على بعضها ايام في السنة لا تتعدى ال15 يوم و الباقي نقضيه فيها مع بعض في العطلة و مبيته هناك لا يتعدى الثلاث ايام وراء بعض و اغلبها في فترة دراسة الاولاد محال نروحو معاه و محال نتركهم لوحدهم من سيعتني بهم

بالنسبة للفضايح اني نفضحه فمحال لست من هذا النوع لا استطيع نشوه صورته امام اي انسان في الدنيا هو صاحب مكانة و خلق و متدين و مصدر فخر والديه و اولاده محال نصغره في عينهم

بالنسبة للاخت اللي قالت اني لازم نهتم بنفسي فلله الحمد حقيقة مهتمة بنفسي معه نظافتي الشخصية البسة النوم لكني لا اضع مساحيق فلا هو ولا انا نحبها فقط بارفانات اما عن شكلي خارج المنزل فبطلب منه و طاعة لربي و احتراما لعمري و العمرة و الحج اللي في رقبتي لا اتزين حجابي بسيط قطعة واحدة لون واحد ولا ارتدي ما يبرزني

بالنسبة للاخت اللي اشارت للامراض الجنسية ضربتيني بسكين في قلبي جعلني استفيق و قررت البارحة أبعث له هذه الرسالة التي عاتبني بعدها واحتار لاني اظن انه زاني (اكرمكم الله) كما اني يجب ان اعود للمنزل اليوم

هذه الرسالة

بسم الله الرحمن الرحيم



الى ………..كان يجب ان اكتب لك رسالة بما اني عندما احاول اكلمك في موضوع مهم و يمس مشاعري نقول اشياء كثيرة لم ارد ان اقولها و في الغالب اندم عليها



منذ يومين عرفت انك مازلت تكلم البنت اللي اسمها …… شفت كثير من رسائلك ليها من قبل في الانستقرام و حقيقة تأكدت انك مدمن على العادة هذي تاع الهدرة مع البنات ولو البنت لم ترد عليك و لو كان ردها قليل فانت تستمر و كل ما اكتشفت انك تكلم وحدة عام ولا عامين و تلقى غيرها فقلت خليه لا رايحة نقدر نمنعك ولا انت قادر تمنع نفسك ربي يهديك ومن منا مافيه حتى عيب



لكن المرة هاذي لما خليت هاتفك مفتوح شفت انك مازلت تكلمها كنت نظن انها ما ردتش عليك لكن يبدو انها بعثتلك صور جواز سفرها و انك كنت رايح تتعشا معاها في العاصمة و انك هدرتلها على المنزل تاع العاصمة وانها تتمنى تتلاقاك المهم اني فهمت انك تحضر باه تسافرمعاها و انك تلاقيتها اكثر من مرة وهذا الشيء مش رايحة نعايرك بيه ولا راح نفضحك ولا راح تسمعو مني مرة ثانية باذن الله



المهم عرفت ان علاقتك بيها يمكن تطورت بكيت ندبت زعفت من بعد قلت نبعد باه نعرف كفاش نتصرف



الله غالب القلوب بيد ربي مش بيدك و الله لا يجعلني سبب في تعاستك اعرف انك تشفق عليا و حاب تبقى دارك مفتوحة شفقة على اولادك واعرف ان البنت هاذي ما كنتش تتوقعها ولا تتمناها و انت تعرف اني بعد مرض بابا و كثرة اولادي ما بقيتش نقدر نتكل على نفسي نطلق ونفتح الدار وحدي خصوصا في وضعي الحالي



اعرف انك متخوف نسببلك مشاكل في خدمتك ربي يكملك اي حل اي وكالة تحب نديرهالك انامستعدة



و حبيت نخبرك اني محال نأذيك لاني اذا أذيتك نأذي اولادي



لكن و الله يشهد و بدون احقاد راني مقتنعة انك تحب البنت هاذي و تتمناها و هذا خارج عن ارادتك لذلك نتمنى منك تعذرني و يحبس ايشي و كل شيء فيه عاطفة بيناتنا صدقيني كل الوقت وانا نتقيا في دار والديا خفت تكون نقلتلي مرض او عديتني صدقني الرعب اللي صابني و سامحني و بدون احقاد كمية القرف ما نقدرش نوصفلك



نترجاك في ستيرة ربي نتفارقو في السرير و الباقي كلو راك حر فيه تروح تخرج تبات وين تحب و الله ما نأذيك و صدقيني محال ندخل الشقة تاع العاصمة مرة اخرى ولا نقرب منك



المهم انا غدا باذن الله نرجع للدار نتمنى تكون فكرت مليح و تكون طلباتي مجابة >>

لا اعرف بماذا يفكر لانه لم يكلمني ربي يستر و اي نصيحة اخرى لا تبخلوا بها على اختكم