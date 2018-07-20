حصرياً: لفائف العجين

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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أنثى
#1
salam.gif

كيف حالكم جميعاً؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية يارب
اليوم رح قدملكم معجنات لذيذة كتير وسهلة كمان
وبتنفع تصير سندويشات للأطفال والكبااااااار كمان " أنا وحدة منهم هههه "

ويا الله نشوف المقادير وطريقة التحضير

4 كوب طحين
2 كوب زبدة
نصف كوب زيت
1 بيضة
5 ملاعق كبيرة سكر " إذا بدكن ياها حلوة بتزيدو السكر "
2 كوب حليب
1 كوب لبن " ياغورت"
1 ملعقة كبيرة خميرة

IMG_7486.JPG

نقوم بوضع الحليب في الوعاء المعد للعجن ونضيف الخميرة
ثم اللبن ونحرك بالخفاقة ثم الزيت
ثم الدقيق على دفعات الى أن نحصل على عجينة لينة ومتماسكة
تابعوا معي

IMG_7487.JPG

IMG_7494.JPG

نتركها لمدة 40 دقيقة الى أن يتضاعف حجم العجين
ويصبح بهذا الشكل

IMG_7503.JPG

نقوم بتقطيع العجين الى قطع متساوية ونكورها ونتركها ترتاح لمدة 20 دقيقة

IMG_7504.JPG

IMG_7506.JPG

ثم نقوم بفردها الى دوائر متساوية أيضاً .. تابعوا معي

IMG_7507.JPG

هلأ إجا دور الزبدة نقوم بوضع الزبدة فوق كل قطعة
تابعوا معي

IMG_7508.JPG

ثم نضع الزبدة بين كل الطبقات الى أن نحصل على هذا الشكل

IMG_7512.JPG

ثم نقوم بفردها الى تصبح بسماكة 1 سم أو 1ونص سم

IMG_7513.JPG

وبعدها رح نقطعها الى مستطيل طويل والحجم انتوا تحكموا فيه

IMG_7515.JPG

والآن نقوم بلف قطع العجين ودهنها بالبيض ورشها إما بالسمسم أو الحبة السوداء
أو نتركها كما هي

IMG_7517.JPG

ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية الى أن يتضاعف حجمها وتحمر
وتخرج على هذا الشكل
ونقدمها مع الشاي أو القهوة أو نعمل منها سندويشات متل ما قلت

IMG_7529.JPG

وهذا شكلها من الداخل

IMG_7533.JPG

أرجوا أن تكون وصفتي قد نالت إعجابكم
إلى الملتقى بإذن الله مع وصفات جديدة











 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: عميد الأعضاء ::
#2
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,255
الإعجابات
1,503
النقاط
1,886
الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#2
الله يبارك و يزيد
شِفات اللمة كثيرات و ماهرات
هلكتونا بالطبخات و الأكلات 😢😢
طبعا افضلها حلوة زيادة ويمكن اضافة نوتيلا او شكولاطة فيها و تقدم مع قهوة نصف حلوة و تحلى الأيام.
شكرا لك.
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#3
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,863
الإعجابات
28,354
النقاط
1,501
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#3
بارك الله فيكم اخي هذه شهادة شرفية أعتز فيها كوني إحداهن :)
الله يجزيكم الجنة أخي
أسعدنا حضوركم

نعم هي لذيذة مع القهوة، بصحتكم
 
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