حصرياً: لفائف العجين

كيف حالكم جميعاً؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية يارب

اليوم رح قدملكم معجنات لذيذة كتير وسهلة كمان

وبتنفع تصير سندويشات للأطفال والكبااااااار كمان " أنا وحدة منهم هههه "

ويا الله نشوف المقادير وطريقة التحضير

4 كوب طحين

2 كوب زبدة

نصف كوب زيت

1 بيضة

5 ملاعق كبيرة سكر " إذا بدكن ياها حلوة بتزيدو السكر "

2 كوب حليب

1 كوب لبن " ياغورت"

1 ملعقة كبيرة خميرة

نقوم بوضع الحليب في الوعاء المعد للعجن ونضيف الخميرة

ثم اللبن ونحرك بالخفاقة ثم الزيت

ثم الدقيق على دفعات الى أن نحصل على عجينة لينة ومتماسكة

تابعوا معي

نتركها لمدة 40 دقيقة الى أن يتضاعف حجم العجين

ويصبح بهذا الشكل

نقوم بتقطيع العجين الى قطع متساوية ونكورها ونتركها ترتاح لمدة 20 دقيقة

ثم نقوم بفردها الى دوائر متساوية أيضاً .. تابعوا معي

هلأ إجا دور الزبدة نقوم بوضع الزبدة فوق كل قطعة

تابعوا معي

ثم نضع الزبدة بين كل الطبقات الى أن نحصل على هذا الشكل

ثم نقوم بفردها الى تصبح بسماكة 1 سم أو 1ونص سم

وبعدها رح نقطعها الى مستطيل طويل والحجم انتوا تحكموا فيه

والآن نقوم بلف قطع العجين ودهنها بالبيض ورشها إما بالسمسم أو الحبة السوداء

أو نتركها كما هي

ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية الى أن يتضاعف حجمها وتحمر

وتخرج على هذا الشكل

ونقدمها مع الشاي أو القهوة أو نعمل منها سندويشات متل ما قلت

وهذا شكلها من الداخل