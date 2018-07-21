9 مشاكل صحية غير شائعة فى الفم

المبيضات:

القروح الباردة:

القرحة:

خراج الأسنان:

الهربس الفموي

الفم الجاف

ألم المفصل الصدغي

سرطان الفم

متلازمة الفم المحرقة

هناك العديد من الأنواع المختلفة من اضطرابات الفم التي يمكن أن تحدث داخل أو تتطور حول الفم. البعض مؤلم أو جدي أو قبيح وفقا لما نشره موقع بولد سكاى أنه إذا كان اضطراب الفم جديًا أم لا إذا لم يختف خلال 10 أيام ،فيما يلي أعراض اضطرابات الفم ، وفقًا للجمعية الأمريكية لطب الأسنان:هو عدوى فطرية تحدث في الفم أو الحلق بسبب فرط نمو الخميرة. تشمل أعراض داء المبيضات بقع بيضاء داخل الفم أو على اللسان، وصعوبة في البلع والتهاب الحلق.القروح الباردة هي عادة مجموعات من بثور حمراء مرفوعة خارج الشفتين. يمكن أن تتطور هذه القروح أيضًا تحت الأنف أو تحت الذقن وتكون معدية قليلًا أيضًا.القروح القرحة هي آفات مركزية صغيرة أو بيضاء أو صفراء ذات حدود حمراء. وعادة ما تظهر في الفم ، داخل الخدود ، على اللسان والشفتين واللثة ومنطقة الحلق. هذه القروح ليست معدية.يحدث خراج الأسنان عندما يكون هناك عدوى بكتيرية في عصب السن. وتشمل الأعراض ألم شديد في الأسنان ، وحساسية للمشروبات الساخنة والباردة والأطعمة ، وتضخم الغدد الليمفاوية والحمى.كل من هذه الأمراض هي أكثر أمراض الفم شيوعا. ولكن ، هناك مشاكل أخرى غير مألوفة في صحة الفم يجب أن تعرفها وهي مدرجة أدناه:القوباء الفموي هو فيروس معدٍ يصيب العديد من الأطفال شفويا وكذلك البالغين. وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) ، فإن أعراض القوباء الفموية هي مؤلمة وتورم وخصائص حمراء تؤثر على أنسجة اللثة. قد تواجه أيضا زيادة في تدفق اللعاب وبثور داخل الفم.ومع ذلك ، تلتئم هذه القروح في غضون 7 إلى 14 يومًا ، ولكن يبقى الفيروس في الجسم بشكل غير نشط. بعد ذلك ، يمكن أن تصبح نشطة مرة أخرى إذا كنت تعاني من الإجهاد ، أو تعرضت لأشعة الشمس ، أو تعاني من الإرهاق أو الحمى.وفقا لأكاديمية طب الأسنان العام (AGD) ، بدون اللعاب ، لن تتمكن من غسل أي بكتيريا ضارة من فمك. يمكن أن يحدث جفاف الفم لأسباب عديدة تشمل تناول العديد من الأدوية التي يمكن أن تؤثر على كمية اللعاب في الفم والعلاج الإشعاعي والظروف الصحية مثل الإيدز.قد يؤدي جفاف الفم إلى سوء التنفس ، وأمراض اللثة ، وتقرحات الفم ، وارتفاع مخاطر تسوس الأسنان.توجد المفاصل الصدغية الفكية على جانبي رأسك ومن خلال هذا الإجراء يمكنك إغلاق وفتح فمك ، والتحدث ، ومضغه ، وابتلاعه. ولكن إذا لم تعمل هذه المفاصل والعضلات والأربطة المحيطة بشكل صحيح ، فسوف ينتج عنها اضطراب مؤلم في المفاصل الصدغي.وتحدث آلام المفاصل عن الفك الفقير ومحاذاة الأسنان أو خلعها أو من طحن الأسنان ، وفقا لجمعية طب الأسنان الأمريكية.يصنف سرطان الفم بين ثلاثة من كل السرطانات في الهند. عوامل الخطر الرئيسية لسرطان الفم هي تعاطي الكحول والتبغ ، ولكن زيادة التعرض للشمس يمكن أن تسبب سرطان الفم أيضا. يمكن الذهاب لفحص الأسنان مرة واحدة في حين منع سرطان الفم.يحدث هذا الشرط في الغالب في النساء في منتصف العمر. اسباب احراق متلازمة الفم هي التغيرات الهرمونية والنقص الغذائي والفم الجاف والالتهابات الفطرية وتلف الاعصاب. الأعراض هي وخز أو حرقان على اللسان أو داخل الفم ، والتغيرات في التذوق أو جفاف الفم أو قرحة.