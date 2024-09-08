استخدامات دوائية للملح

يعتبر الملح جزءً من كل نظام غذائي، ولكنه يفعل أكثر من مجرد إضافة نكهة إلى الطعام، حيث يعتبر الصوديوم الموجود فيه فعالا لأداء وظائف الجسم التي تدعم الحياة.

أكدت التجارب السريرية أن العلاج بالملح هو خيار فعال لتخفيف الأعراض وتحسين المعايير الوظيفية في التهاب الجيوب الأنفية، وتوسع القصبات، والتهاب الشعب الهوائية المزمن، والانسداد الرئوي

في هذا المقال سنشير إلى بعض الاستخدامات الدوائية الأقل شهرة للملح والتي يمكن أن تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من هذا المكون المتواضع.

لماذا يمتلك الملح خصائص مضادة للبكتيريا؟​ يقتل الملح بعض أنواع البكتيريا، وذلك عن طريق امتصاص الماء منها بشكل فعال في عملية تُعرف بالتناضح، يخرج الماء من البكتيريا لموازنة تركيزات الملح على كل جانب من غشاء الخلية.

بدون الماء، لا تستطيع البروتينات البكتيرية مثل الإنزيمات العمل وفي النهاية تنهار الخلية على نفسها.

يمكن لبعض البكتيريا تحمل الملح، مثل سلالات المكورات العنقودية، المسؤولة عن العدوى وتسمم الدم وحتى الموت، تتمتع هذه الكائنات الممرضة بنظام تنبيه الملح الذي يستخدم جزيئات تشبه الإسفنج لمنع فقدان الماء

كيف يخفف الملح المخاط؟​ بالإضافة إلى كونه قاتلًا ميكروبيًا، فإن الملح يتفوق أيضا في تكسير المخاط السميك الذي يسد مجاري الهواء لديك.

فكر في المخاط على أنه طين يسد الأنابيب، يعمل الماء المالح كأفعى السباك التي تزيل الانسدادات.

يساعد هذا الإجراء المخفف على جعل السعال أو نفخ الأنف أكثر سهولة لأنه لم يعد يقاوم البلغم السميك،



ماهي الفوائد الموضعية للملح؟​ يخفف من التهاب الحلق

يعد الغرغرة بمحلول ملحي دافئ أحد أقدم الطرق وأبسطها وأكثرها شيوعا لتسكين التهاب الحلق.

فالخصائص المطهرة للصوديوم تساعد في قتل الجراثيم الموجودة في الغشاء المخاطي للبلعوم، وبالتالي تسريع التعافي من التهاب الحلق الناجم عن عدوى بكتيرية أو فيروسية.

كما أنه يساعد في تخفيف التهاب البلعوم غير البكتيري عن طريق تقليل الالتهاب في الحلق، وبالتالي تخفيف الألم والحكة.

تقليل التورم

تساعد التأثيرات المضادة للالتهابات للصوديوم جنبا إلى جنب مع دفء المحلول في تقليل التورم لتوفير راحة سريعة.

كما يعمل الماء على تخفيف المخاط السميك أو البلغم داخل الحلق وتفكيكه، بحيث يمكن إخراجه بسهولة.

علاج لدغات الحشرات

قد يكون الملح مفيدا في علاج لدغات أو لسعات بعض الحشرات بسبب خصائصه المطهرة والمضادة للالتهابات، فهو يساعد في تطهير الجرح وتحييد بعض السم والتحكم في الألم والاحمرار والتورم والتهيج.

تطهير تجويف الفم

يعمل المحلول الملحي الدافئ كغسول طبيعي للفم يمكنه تطهير تجويف الفم تماما، ذلك لأن الخصائص المضادة للميكروبات للملح تستهدف الجراثيم الموجودة في الفم.

هذا الأمر، يقلل من خطر تراكم البلاك وتسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة والالتهابات.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد شطف فمك بالماء المالح على تطهير أي تقرحات أو جروح داخل تجويف الفم لجعلها تلتئم بشكل أسرع.

يخفف من آلام القدم

لإراحة القدمين المتعبتين والمرهقتين قدر الإمكان ومعالجتهما، ينصح بنقعهما في محلول ملحي، يساعد الملح على تقليل الالتهاب الأساسي، وتخفيف الألم واسترخاء القدمين.

يقلل من التهاب الجيوب الأنفية

تسبب التهابات الجيوب الأنفية التهاب الأغشية المخاطية داخل تجويف الأنف، مما يتسبب في إفراز الكثير من المخاط الذي يسد ممرات التنفس لديك، مما يؤدي إلى احتقان الأنف أوسيلانه.

في هذه الحالة، يساعد الماء المالح في تخفيف التورم في الأغشية المخاطية ويخفف المخاط لطرده بسهولة،ويعزى هذا التأثير العلاجي إلى الطبيعة المضادة للالتهابات للصوديوم.

يعالج انتفاخ العينين

غالبا ما تنتفخ المنطقة المحيطة بالعينين بسبب الإفراط في استخدام الشاشات، والحرمان من النوم، واحتباس الماء، والبكاء، وما إلى ذلك.

يقدم الملح حلا سريعا للتخلص من التورم للحصول على مظهر أكثر استرخاءً وانتعاشًا، كل هذا يرجع إلى خصائصه القوية المضادة للالتهابات