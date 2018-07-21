أبحث عن زوجة ثانية

الامين محمد
:: مراقب عام ::
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السلام عليكم أحبتي في اللمة
أيام زمان كنت أتحدث مع زوجتي فكانت تردد أن قلب الرجل كالبطيخة فيها عشرات حبات البذور أو النواة او الذرة
فكنت أرد عليها إلا قلبي أنا فهو كالتمرة فيه نواة واحدة و هي أنت
و كانت تقول لا أمان في الرجل ألا في مكان واحد و هو القبر
فكنت أرد عليها إلا أنا و لو كنت في روسيا لن يميل قلبي إلا لك
أحبتي سأكون معكم صريحا و جريئا إلى أبعد حد و لن أكتب هذا الموضوع في ركن مشكلتي و لن أخفي هويتي
أحبتي عندما القلب يعشق و الروح تهوى لن يمسكها عقال العقل
أريد الحلال و هي شريعة الله و هي الفطرة و هي الاصل أن يعدد الرجل
و هو الطبع ان يبحث الرجل عن الجمال او على مواصفات لم يجدها في زوجته الأولى
ثم لن أكون أنا أول و لا آخر من يعدد و عندي الأسباب التي تدفعني ألى التعدد
أحبتي لا أريد علاقة في السر و في الحرام
و من منكم سيحاجج عني ربي يوم القيامة و الله أحل التعدد و اباحه
أريد زواجا في الحلال و على سنة الله و رسوله
أما زوجتي الأولى فكرامتها محفوظة و ستبقى الحبيبة الأولى و الزوجة الأولى و لاعاش من أهانها
لكنها تبقى أمرأة ناقصة عقل و دين و جمال و عاطفة
ربما يعلم بعض الإخوة أن زوجتي غائبة
طلبت مني وقت للتفكير و طلبت منها أن تفكر هي فأنا اخذت قرار التعدد و لا رجعة فيه
في الأخير راح أوجه رسالة إلى زوجتي
حبيبتي عارف أنك راح تفتحي صفحة اللمة و أنت في بيت ابوك
حبيبتي عارف أنك رايح تبكي لما تشوفي ها الموضوع
حبيبتي هل ستحملين ذنوبا إن أقترفتها في الحرام
حبيبتي انت مومنة و تعرفين حدود الله فلا تعطلي سنة الله مقابل دنيا فانية و حجج واهية
حبيبتي تعرفين كم أحبك و تعرفين أن الحب الذي جمعنا يشار إليه بالبنان فلا تجعلي حبنا الأسطوري يتوقف
حبيبتي القرار قرارك أما قراري فلا رجعة دونه
حبيبتي أشكرك لأنك شاركتي في الكميرا كاشي
حبيبتي لا تسبيني ههههههههههه
حبيبتي هذا موضوع للنقاش فقط هههههههههه
أحم أحم نرجع سيريو هههههههههههه
بصدق واش رايكم في رجل يفكر هكذا بل و يزيد
شروط و مواصفات للزوجة المقبلة و يقدم ها التبريرات
فزواجي الأول كان في سن المراهقة و ربما فيه نوع من العجلة في سن 23
أما هته المرة فلابد أن أدقق و أمعن و أتمعن لأخذ القرار الصائب
لكي أوفق في الإختيار
أول حاجة و أهمها الجمال
أريدها بيضاء لا صمر يصاحبه
شقراء لا سواد يخالطه
أنثى لا خشونة تختلجها
رومنسية لا شدة فيها
جذابة لا عيب فيها
لا طويلة و لا قصيرة لا سمينة و لا رقيقة
متعلمة متجلببة متدينة و متفتحة و مثقفة
في الأخير هاته هدية للأستاذ فتحي هههههههههه
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و هته للأخ حكييم ستوري