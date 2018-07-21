أبحث عن زوجة ثانية

السلام عليكم

ههه صحيح ما طرحته بكل انحناءاته وتناقضاته

اما بخصوص التعدد لا عيب ولا مانع في ذلك لكن

بشروط يتفق عليها الزوجان فيما بينهما ...فاضافته لاخرى لا يعني انسحاب الاولى من حياته فيقنعها و يشاورها

ويتفق معها

لكن ذلك يكون عيبا وندامة ان لم يخضع الامر لجدية

فمن ركز على الشكل قد اخطأ كثيرا لانه اذا اخترت التعدد بسبب ذلك تاكد ولو انك اجزمت بالعكس ستجد نفسك قد مللت لتختار مرة ثالثة ورابعة

ثم ياكلولك راسك هههه ​