عرض بيع متوفر 100 أورو بايسيرا paysera للبيع بـ 219 مقابل دج CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
abdelhak-dz
المبلغ
100 ( EUR )
سعر البيع
219 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
abdelhak-dz

abdelhak-dz

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
14 فيفري 2009
المشاركات
19
الإعجابات
14
النقاط
3
العمر
28
الجنس
ذكر
#1
متوفر 100 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقط (السّعر ثابت )
السعر: 1 اورو= 219 دج
العمولة: 00% لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم ارسل لك معلومات الدفع عبر المحادثة الخاصة

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ

مصدر الأموال: صديق
 

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
938
الإعجابات
2,358
النقاط
151
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
 
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