abdelhak-dz
:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 14 فيفري 2009
- المشاركات
- 19
- الإعجابات
- 14
- النقاط
- 3
- العمر
- 28
- الجنس
- ذكر
متوفر 100 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقط (السّعر ثابت )
السعر: 1 اورو= 219 دج
العمولة: 00% لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم ارسل لك معلومات الدفع عبر المحادثة الخاصة
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
مصدر الأموال: صديق
السعر: 1 اورو= 219 دج
العمولة: 00% لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم ارسل لك معلومات الدفع عبر المحادثة الخاصة
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
مصدر الأموال: صديق
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203.3 KB المشاهدات: 2