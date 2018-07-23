سلسلة كان يا مكان العدد الأول ..

hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#1
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
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#1
"بعض القصص تروى ليخلد الأطفال للنوم وبعضها الآخر يروى ليستيقظ الرجل الذي بداخلنا "

عنوان :

" قصر ريحانة "

كلما أيقض المؤمن نفسه من سبات الغفلة مبكرا كلما ارتقى في درجات الرضوان شيئا فشيئا أما الموت فانه خوف من الله وحسن الظن به
كان يا مكان :
في أرض طينها المسك الأذفر وترابها الزعفران وحصباؤها اللؤلؤة والياقوت لا يعتري ساكنيها نصب ولا وصب راضون مرضيون كتب الله عليهم الخلود فلا موت
وفي قصر من قصورها قد رصّ بنيانه لبنة من فضة ولبنة من ذهب وأبواب من المرجان واسع و مريح قد أذهل عين من كتبه الله له و قدر رضي به مستقرا أخيرا خالدا مخلدا فيه
تحفه اشجار قد ذللت قطوفها تذليلا تحته تجري الأنهار فهذا نهر من لبن مصفى وآخر نهر من عسل ونهر آخر من خمر ..
عند باب القصر وقفت حوريات الجنة و سيدتهن " ريحانة " يودعن الحبيب وسيد القصر وصاحبه وقد عزم على ان ينطلق في رحلة
في هذه الأرض الواسعة التي عرضها السماوات والأرض يزور فيها انبياء الله ورسله والصالحين ويطمئن على حال خلانه واخوانه في الدنيا وصاحب الرحلة
فرس خطوته منتهى بصره ...
وبعد ان ودّعن الحبيب .دخلت حورياته وزوجته التي تدعى "ريحانة" الى داخل القصر ثم جلسن في احدى غرفه و قد غمرت الغرفة
رائحة المسك و العنبر و زينت مفارشها بالحرير و مما لا يقدر على رسمه ولا على وصفه ..
كانت حوريات الجنة قد بدأن حديثهن عن سيدهن فتلك تشتاق.. والأخرى تمدح والأخرى قد شغفها كل الحب...
حتى انتهى بهن الحديث لسؤال سيدتهن "ريحانة " مترددات في بادئ الأمر
حتى انطلقت احداهن بالحديث : سيدتي ! أما وقد اكرمك الله و قد انعم الله عليك و فضلك علينا بالدنيا و فضلك في الجنة فأنت الجميلة التي يضيء وجهها مدى البصر
فقصي علينا شيئا من اخبارك في الدنيا ..
أجابت "ريحانة " في تساؤل وقد علتها ابتسامة السرور بعد ان قلبت عينيها في قصرها وعند خادماتها محاولة استيعاب اللحظة وبعد ان قالت الحمد لله الذي أنعم علينا
سائلة الحوريات ماذا تردن ان اقص عليكن بالتحديد فاجبات احداهن حالك في الدنيا ؟ وكيف رضيك الله مؤمنة طيبة وقبلك من التائبين ..
اجابت ريحانة فقالت :
اما أنا فقد خلقني الله في بطن امي تسعة أشهر ثم جئت الى الدنيا وقد كان تاريخ ذالك الوقت من العام 1994 .....

يتبع ..
 
"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
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اوساكا..
الجنس
أنثى
#3
يااااه !
لا أدري اذا كنت تحب ان تُشبّه بأحدهم لكن و كأنني أقرأ لأدهم شرقاوي مزيج بينه و بين أيمن العتوم
بداية موفقة جدا ..أصعب مشهد ممكن أن تصفه أن يكون في الجنّة ! اختيار فيه الريسك خخ
على القارئ أن يصفي ذهنه جيّدا قبل الخوض في غمار قصتك اظن ههه
في انتظار التكملة ..موفق ^^
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#4
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,914
الإعجابات
35,239
النقاط
701
#4
قال "viola":
يااااه !
لا أدري اذا كنت تحب ان تُشبّه بأحدهم لكن و كأنني أقرأ لأدهم شرقاوي مزيج بينه و بين أيمن العتوم
بداية موفقة جدا ..أصعب مشهد ممكن أن تصفه أن يكون في الجنّة ! اختيار فيه الريسك خخ
على القارئ أن يصفي ذهنه جيّدا قبل الخوض في غمار قصتك اظن ههه
في انتظار التكملة ..موفق ^^
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ياه خخخخ ها رانا نتعلموا منهم وما زالني بعيد ان شااء الله الفكرة راني لقيتها بقاتلي برك دقة الوصف وبعض الامور اللغوية اللي مازالني بعيد عليها في
الحلقة القادمة نحاول نحسن شوي باذن الله كوني في المتابعة خيتوا
 
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين للإشراف
#5
إنضم
27 جانفي 2017
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الجنس
أنثى
#5
السلام عليكم
لقد وفقت فى تركتنا نتخيل الارجاء ونسحر بالنعم
وجهتنا الى ريحانه وجعلتنا نحلم
هل ستكون شبيهة بقصصنا
احسن منها ام اننا نمشي على صواب
ستكون القصة التي سترويها مزيجا بين الترغيب
والاقبال على الطاعات وبين الخوف من الانقاص فلا ينالنا منها
واذا كانت قراءاتك لؤلئك الادباء لبد من ان تظيف لرصيدك بعض القراءات وسؤوافيك لاحقا باسماء بعض الكتاب

بالتوفيق في انتظاااااار القصة
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#6
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,914
الإعجابات
35,239
النقاط
701
#6
قال Queen Fati:
السلام عليكم
لقد وفقت فى تركتنا نتخيل الارجاء ونسحر بالنعم
وجهتنا الى ريحانه وجعلتنا نحلم
هل ستكون شبيهة بقصصنا
احسن منها ام اننا نمشي على صواب
ستكون القصة التي سترويها مزيجا بين الترغيب
والاقبال على الطاعات وبين الخوف من الانقاص فلا ينالنا منها
واذا كانت قراءاتك لؤلئك الادباء لبد من ان تظيف لرصيدك بعض القراءات وسؤوافيك لاحقا باسماء بعض الكتاب

بالتوفيق في انتظاااااار القصة
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اهلا بالاخت الكريمة
فعلا القصص التي يحتاجها المؤمن في مثل هته الايام العسيرة
ولابد للقصة من ان تحمل هدفا ساميا والا لماذا تقص القصص
اتابع كتابا يعدون ع الاصابع منهم ادهم شرقاوي وايمن العتوم
لكن لم اقرأ لهم سوى بعض منشوراتهم عبر السحاب الازريق
ولكن يسرني ان توجهيني الى بعض الاسماء والكتب وان شااء الله
ستكون قصة جميلة كوني في المتابعة فقط ...
 
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين للإشراف
#7
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,914
الإعجابات
3,086
النقاط
871
الإقامة
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الجنس
أنثى
#7
قواعد العشق الاربعون للكاتبة(ايليف شافق)
الجنة اجمل(موزة سلطان الجابري)
وكذلك عائض القرني اقرا له​
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#8
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,914
الإعجابات
35,239
النقاط
701
#8
قال Queen Fati:
قواعد العشق الاربعون للكاتبة(ايليف شافق)
الجنة اجمل(موزة سلطان الجابري)
وكذلك عائض القرني اقرا له​
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الكتاب الاول سمعت عنه وقرات بعضا من مقتطفاته
عائض القرني استمع لبعض مقاطع الفيديو خاصته
الجنة اجمل ان شااء الله اقرا له شكرا خيتوا
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#9
إنضم
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العمر
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قسنطينة
الجنس
أنثى
#9
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقسم بالله نقرا ونبكي :cry:
تأثرت بالمشاهد بزاااف وقاستني في الصميم
إبداع ليس بعده إبداع، كلمات متناسقة وجد معبرة
لدرجة تشعر بالهدوء داخل القصة وتشم رائحة المسك العطرة
ويلامس قلبك الجمال الذي لا يمكن لأي بشر وصفه
بداية راقية وموفقة من قلمٍ راقي نعلم أن بجعبته الأفضل والاروع
في الاول قلت في نفسي كيما فيولا بلي الكتابة عن أمر من أمور الغيب
فيه الريسك ويتطلب مجهود، لكن لا ندري إلى أين ستأخذنا هذه القصة
قد تكون سردا لحلم أو مجرد تخيل تريد أن تحمل لنا من خلاله عبرة
بصراحة أعجبتني البداية بشدّة وكنت سأزيّن هذه البداية الراقية بختم تميز
ليس تقديرا للفكرة فقط بل كذلك تقديرا لجمال الحروف وسحر الكلمات
ولكن قلت خلي تكمل بقية الأجزاء تاع القصة
الواحدة ثم نزين الموضوع في نهاية القصة بختم التميز بحول الله
في المتابعة ان شاء الله :)
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#10
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,914
الإعجابات
35,239
النقاط
701
#10
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقسم بالله نقرا ونبكي :cry:
تأثرت بالمشاهد بزاااف وقاستني في الصميم
إبداع ليس بعده إبداع، كلمات متناسقة وجد معبرة
لدرجة تشعر بالهدوء داخل القصة وتشم رائحة المسك العطرة
ويلامس قلبك الجمال الذي لا يمكن لأي بشر وصفه
بداية راقية وموفقة من قلمٍ راقي نعلم أن بجعبته الأفضل والاروع
في الاول قلت في نفسي كيما فيولا بلي الكتابة عن أمر من أمور الغيب
فيه الريسك ويتطلب مجهود، لكن لا ندري إلى أين ستأخذنا هذه القصة
قد تكون سردا لحلم أو مجرد تخيل تريد أن تحمل لنا من خلاله عبرة
بصراحة أعجبتني البداية بشدّة وكنت سأزيّن هذه البداية الراقية بختم تميز
ليس تقديرا للفكرة فقط بل كذلك تقديرا لجمال الحروف وسحر الكلمات
ولكن قلت خلي تكمل بقية الأجزاء تاع القصة
الواحدة ثم نزين الموضوع في نهاية القصة بختم التميز بحول الله
في المتابعة ان شاء الله :)
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اهلا بك اختي صاحبة الدار والفضل في التشجيع
في الحقيقة كل ما يسرد هنا رغم لون الغيب فيه الا ان جميع الصفات مستوحاة من القرآن والسنة النبوية
غير ان الفصل الثاني سيكون واقعيا بامتياز وان شااء الله تنال استحسانكم فقط اصبرو علي راني بدون حاسوب خخخ
ربي يهنيك ختي سعيد جدا بمتابعتك ..
 
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