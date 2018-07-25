تفاصيل مسابقة التوظيف في سوناطراك

choayb1987
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قرر ت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك فتح باب التوظيف في مناصب مهندسين وإطارات إدارية وتقنية ، وذلك ضمن خطة لتوظيف 12 الف موظف ما بين 2018 إلى 2022 ، بعد تسجيل العديد من المناصب الشاغرة بسبب ارتفاع معدل التقاعد بالشركة، حيث فقدت الشركة 10 آلاف موظف متخصص سيتم تعويضهم بشكل تدريجي عبر فتح مسابقات للتوظيف، وسيكون آخر اجل للتسجيل في مسابقة التوظيف المعلن عنها 9 أوت المقبل ، حيث تتم العملية عبر موقع الكتروني . فتحت المؤسسة الوطنية للمحروقات "سونطراك"، باب التسجيل في مسابقة توظيف المهندسين والإطارات الإدارية والتقنيين لسنة 2018، في البوابة الإلكترونية التي تم تخصيصها للتسجيلات http://concours-sonatrach2018.iap.dz/، فإن المسابقة مخصصة للمتحصلين على درجة جامعية (البكالوريا +5) لشغل وظائف مهندس و(البكالوريا+4) لشغل المناصب الإدارية. وتشترط "سوناطرك" على المترشح أن لا يكون عمره قد تعدى 35 سنة، وأن يكون قد تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 12 من 20 في الجامعة، إضافة إلى أن يكون مقيما بالولاية محل التوظيف، ومسجل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، وفيما يخص التقنيين، فتشترط ذات الشركة أن يكون سن المترشح أقل من 33 سنة، وأن يكون متحصلا على شهادة جامعية (باك+3) بمعدل عام 12 من20، وأن يكون مقيما في الولاية محل التوظيف، وأن يكون مسجلا أيضا على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، وسيكون المرشحون مطالبون برفع ملفاهم بصيغة رقمية في ملف PDF واحد، أقل من 3 ميغابايت، عبر ذات الموقع، للإشارة فإن آخر موعد للتسجل حدد ب 9 أوت القادم. وكان الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور قد أكد في وقت سابق أن حاجيات للتوظيف في الشركة تقدر ب12 ألف موظف في الفترة ما بين 2018 إلى 2022، معترفا بالوقع الذي أحدثه خروج عدد كبير من العمال إلى التقاعد في السنوات الأخيرة، وتحدث بمرارة عن واقع التواصل داخل الشركة الذي يشكل عائقا أمام تطورها. وقال ولد قدور بأن خروج المتقاعدين بذلك الشكل كان بمثابة كارثة على الشركة وعديد القطاعات الوطنية الأخرى، موضحا أن الشركة فقدت نحو 10 آلاف موظف متخصص، وحول كيفية تعويض الطاقات البشرية التي قررت الإحالة على التقاعد، أوضح ولد قدور بأن ذلك سيتم من خلال التكوين للموظفين الحاليين،