اعلان عن مسابقة توظيف بادارة السجون ( ضباط اعادة التربية / اعوان اعادة التربية) 2022

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,676
النقاط
2,801
محل الإقامة
أرض الريحان
الجنس
أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ





اعلان عن فتح مسابقة توظيف 1400 منصب في ادارة السجون ( ضباط اعادة التربية / اعوان اعادة التربية) 2022
_ ضابط اعادة التربية 120 منصب
شهادة ليسانس في التخصصات التالية حقوق علوم قانونية وادارية.علوم اقتصادية.علوم التسيير.علوم مالية ومحاسبة.علم نفس تخصص عيادي.علم الاجتماع تخصص انحراف واجرام.الاعلام الألي
_ عون اعادة التربية 1280 منصب
مستوى السنة الثالثة الثانوي كاملة





ملف التوظيف في إدارة السجون
يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقة توظيف في إدارة السجون على الوثائق الآتية :

طلب خطي
نسخة ( 1 ) من بطاقة ال
تعريف الوطنية.
نسخة ( 1 ) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني 5.16.
شهادة تثبت أداء أو إعفاء المترشح من إلتزامات الخدمة الوطنية ( لايجب أن يكون المترشح معنى لأسباب طبية ).
شهادة حدة البصر للعينين مسلمة من طرف طبيب مختص في طب العيون تثبت حدة البصر في مجموعها 20/15 للعينين معا دون تصحيح بالنظارات. أو عدسات العين ودون أن يكون الحد الأدنى لإحدى العينين يقل عن 10/7 ، GET.
وثيقة قياس القامة مسلمة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني. تثبت الحد الأدني للقامة بـ 1.66 م للمترشحين وبـ 1.58 م للمترشحات.
استمارة مسابقة التوظيف في إدارة السجون 2022
إثبات دفع مستحقات المشاركة في المسابقة

للمزيد من المعلومات في الصور :

FB_IMG_16632540269227152.jpgFB_IMG_16632540291944029.jpg



بالتوفيق لكم
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top