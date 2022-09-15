اعلان عن مسابقة توظيف بادارة السجون ( ضباط اعادة التربية / اعوان اعادة التربية) 2022

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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- محل الإقامة
- أرض الريحان
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
اعلان عن فتح مسابقة توظيف 1400 منصب في ادارة السجون ( ضباط اعادة التربية / اعوان اعادة التربية) 2022
_ ضابط اعادة التربية 120 منصب
شهادة ليسانس في التخصصات التالية حقوق علوم قانونية وادارية.علوم اقتصادية.علوم التسيير.علوم مالية ومحاسبة.علم نفس تخصص عيادي.علم الاجتماع تخصص انحراف واجرام.الاعلام الألي
_ عون اعادة التربية 1280 منصب
مستوى السنة الثالثة الثانوي كاملة
ملف التوظيف في إدارة السجون
يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقة توظيف في إدارة السجون على الوثائق الآتية :
طلب خطي
نسخة ( 1 ) من بطاقة ال
تعريف الوطنية.
نسخة ( 1 ) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني 5.16.
شهادة تثبت أداء أو إعفاء المترشح من إلتزامات الخدمة الوطنية ( لايجب أن يكون المترشح معنى لأسباب طبية ).
شهادة حدة البصر للعينين مسلمة من طرف طبيب مختص في طب العيون تثبت حدة البصر في مجموعها 20/15 للعينين معا دون تصحيح بالنظارات. أو عدسات العين ودون أن يكون الحد الأدنى لإحدى العينين يقل عن 10/7 ، GET.
وثيقة قياس القامة مسلمة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني. تثبت الحد الأدني للقامة بـ 1.66 م للمترشحين وبـ 1.58 م للمترشحات.
استمارة مسابقة التوظيف في إدارة السجون 2022
إثبات دفع مستحقات المشاركة في المسابقة
للمزيد من المعلومات في الصور :
بالتوفيق لكم
اعلان عن فتح مسابقة توظيف 1400 منصب في ادارة السجون ( ضباط اعادة التربية / اعوان اعادة التربية) 2022
_ ضابط اعادة التربية 120 منصب
شهادة ليسانس في التخصصات التالية حقوق علوم قانونية وادارية.علوم اقتصادية.علوم التسيير.علوم مالية ومحاسبة.علم نفس تخصص عيادي.علم الاجتماع تخصص انحراف واجرام.الاعلام الألي
_ عون اعادة التربية 1280 منصب
مستوى السنة الثالثة الثانوي كاملة
ملف التوظيف في إدارة السجون
يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقة توظيف في إدارة السجون على الوثائق الآتية :
طلب خطي
نسخة ( 1 ) من بطاقة ال
تعريف الوطنية.
نسخة ( 1 ) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني 5.16.
شهادة تثبت أداء أو إعفاء المترشح من إلتزامات الخدمة الوطنية ( لايجب أن يكون المترشح معنى لأسباب طبية ).
شهادة حدة البصر للعينين مسلمة من طرف طبيب مختص في طب العيون تثبت حدة البصر في مجموعها 20/15 للعينين معا دون تصحيح بالنظارات. أو عدسات العين ودون أن يكون الحد الأدنى لإحدى العينين يقل عن 10/7 ، GET.
وثيقة قياس القامة مسلمة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني. تثبت الحد الأدني للقامة بـ 1.66 م للمترشحين وبـ 1.58 م للمترشحات.
استمارة مسابقة التوظيف في إدارة السجون 2022
إثبات دفع مستحقات المشاركة في المسابقة
للمزيد من المعلومات في الصور :
بالتوفيق لكم