اعلان عن مسابقة توظيف بادارة السجون ( ضباط اعادة التربية / اعوان اعادة التربية) 2022

السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

اعلان عن فتح مسابقة توظيف 1400 منصب في ادارة السجون ( ضباط اعادة التربية / اعوان اعادة التربية) 2022

_ ضابط اعادة التربية 120 منصب

شهادة ليسانس في التخصصات التالية حقوق علوم قانونية وادارية.علوم اقتصادية.علوم التسيير.علوم مالية ومحاسبة.علم نفس تخصص عيادي.علم الاجتماع تخصص انحراف واجرام.الاعلام الألي

_ عون اعادة التربية 1280 منصب

مستوى السنة الثالثة الثانوي كاملة

ملف التوظيف في إدارة السجون

يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقة توظيف في إدارة السجون على الوثائق الآتية :

طلب خطي

نسخة ( 1 ) من بطاقة ال

تعريف الوطنية.

نسخة ( 1 ) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني 5.16.

شهادة تثبت أداء أو إعفاء المترشح من إلتزامات الخدمة الوطنية ( لايجب أن يكون المترشح معنى لأسباب طبية ).

شهادة حدة البصر للعينين مسلمة من طرف طبيب مختص في طب العيون تثبت حدة البصر في مجموعها 20/15 للعينين معا دون تصحيح بالنظارات. أو عدسات العين ودون أن يكون الحد الأدنى لإحدى العينين يقل عن 10/7 ، GET.

وثيقة قياس القامة مسلمة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني. تثبت الحد الأدني للقامة بـ 1.66 م للمترشحين وبـ 1.58 م للمترشحات.

استمارة مسابقة التوظيف في إدارة السجون 2022

إثبات دفع مستحقات المشاركة في المسابقة

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