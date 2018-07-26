السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اخواني اخواتي أرجو أن تساعدوني لعلكم مررتم بنفس التجربة فأجد منكم النصح

أنا امرأة متزوجة منذ اكثر من سنة عاملة والحمد لله ولدي طفل، أنا أعاني كثيرا في حياتي الزوجية بسبب حماتي،في بداية زواجي كنت احبها واناديها بأمي وأخدمها وبالرغم من انني في بيت منفصل (مؤقتا فقط ريثما يوسعون المنزل) كنت اذهب عندها كل يوم بعد خروجي من العمل والله أكون مرهقة ومتعبة و اذهب لأكنس وأنظف و احضر العشاء وأنظف المطبخ قم أرجع ليلا انا وززجي الى البيت والله أكون مرهقة جدا تصورو عروس في بداية زواجها، ثم بعدها قلت لزوجي لداعي لذهاب كل يوم بعد يومين او 3 ايام او في نهاية الاسبوع رفض جدااأ وبتعصب ...اشتكيت له وقلت له انا تعبت وكنت امشي لساعات كون مكان عملي بعيداا ومنعزل ليس فيه وسائل نقل. فيقول لي زوجي المصون لماذاا تزوجتك لتخدمي عائلتي... تصورواا بعد علاقة حب دامت 4 سنوات! قلت له نعم لكن لا تحملني فوق طاقتي ولوكنا نسكن معا لخف التعب فأنا انظف مرتين هنا وهناك...طبعا لا حياة لمن تنادي...بعدها عرفت ان حماتي هي من تضغط عليه ..وهي من النوع المتعصب الغير متفهم وتبحث عن مصلحتها وراحتها فقط اعذروني فهي أم ولكن اكتشفت هذا بعد الكثير من الأمور التي حدثت بيننا والله تصورو كأنها ضرتي.تغار مني لدرحة لا تطااق......🔙بعدها لاحظت عليها التماطل عندما نريد المغادرة تتأخر في الاكل وانا ابقى انتظر لأنظف بعدها فأنا أنهض على الساعة السادسة صباحا وهي 10...انتظر وانتظر لأقوم بالتنظيف بعدها واعود الى بيتي ليلا مرهقة جدااا واستمر الحال هكذا...(زوجي لا يستمع لي يقول لي انت مجبرة كل النساء تعاني لست وحدك.....حتى الان كل شيئ عادي ولا اشتكي، بعدها لاحظت انها تريدني ان اتوقف عن العمل فتقول لابنها الشيخ الفلاني قال الزوج الذي يوقف زوجته عن العمل من اجل خدمة امه له اجر كبيير....؟ ولكن المشكلة دائما لديها طرق ملتوية وابنها يطيعها طاعة عمياء..حقيقة هي امه وعليه برها ولكن انا زوجته من حقنا ان تكون لنا حياتنا الخاصة هي تتدخل في كل صغيرة وكبيرة حتى الامور التي يشتريها لابنه لا تتركه يشتري له والله حتى خزانتي تفتحها وتقول لي رتبي كذا وكذا حتى الاشياء التي يخضرها ابنها تاتي لتتفقدها تصورو. تقطع حديثي مع ابنها تلاحقنا دائما وتلاخقني ماذا تفعلين لماذا تغيرين ملابسك بستمرار لماذا تستحمين كثيرااا لا تغيري ملابسك..تطفؤ الانارة تتبعني في كل خطوة لا تشاهدي التلفاز والضوء مشتعل لا تشاهدي المسلسلات ...لا تتركني اطبخ مااريد تصورو تقول لي حضري المرق وعندما احضر اشياء اخرى مثل ليشوصو ولباغكات وليبلا تزعف ولا تأكل منها واولادها يحبون اكلاتي لكن اذا ابدو اعحابهم والله ياويلهم وياسواد ليلهم ،مرة اراد اخ زوجي ان يصور الاكل قالت له حرام توقف ،ومرة خرجنا في نزهة قالت لي صوري الاكل وبإلحاح شديد.المشكلة نفاقها سبب لي أزمة شديدة والله انا مريضة الان بسببها هذا لاشئ فقط احاول اعطاءكم صورة عنها،خنقتني حتى وانا حامل كانت لدي طبيبة اتابع معها قلت لي لااا تابعي في المستوصف قلت لها لماذا لدي طبيبة وهي تعجبني .قالت لي ( باغية تحكمي في روحك تفوتي بسيف عليك هاذوك يبغو دراهم) علما انني اعمل و اعطي راتبي لزوجي يعني من حقي نروح للبريفي .والله بناتها ماكثات في البيت ويذهبن عند الطبيب الخاص وانا لا لماذا لأنني زوجة الابن.المشكلة ابنها يطيعها قال لي (هي تعرف) لم اسمع لكلامها وذهبت عند طبيبتي طبعا بموافقة زوجي بعد معانات ومشاكل هي تقبلت الامر لكن دائما لديها طرقها الملتوية اصبحت تقول لإبنها فلانة تشفق على زوجها تذهب للمتوصف فلانة وفلانة وفلانة وفلانة علما انهن ماكثات في البيت ...وزوجي دائما يلومني والله دراهمي ويلوموني ..اكتشفت حتى شك زوجي وكرهه للنساء بسببها لديها قوة تأثير كبيرة زوجي يغلق الباب عند الخروج النوافذ مغلقة ظلام دامس في البيت شكه الكبيير عدم السماح لي بالخروج الكثير من الامور وكله بسبب كلامها عن مغامرات فلانة وفلانة، اخيىرا والشئ الذي عنده قلت كفى رغبتها في ان ابيت عندها يعني زوجي في البيت وانا ابيت عندها منفصلة عن زوجي كنت اقول حسننا ليلة وتمضي لكنها لااااتتركني اغادر واذا قلت لها اتركيني ابيت في بيتي تقول لي ( باغية تحكمي في روحك) بالمختصر غيرتها اوصلتها لدرجة انها تفرق بيننا في المبيت وزوجي لا يقول شيئا يعني وجدت نفسي انام بجانب حماتي في سريرها كل ليلة علما ن شيخي عايش وصغير لباس عليه مليح في صحتو وهي هاملاتو، وزوجي شاب في مقتبل عمره يبيت لوحده. مؤخرا كنت في بيتنا لاسباب صحية بسبب الحمل تعبت كثيرا فبقيت شهورا في منزلنا بعد ان غادرت الى بيتي جاءت حماتي وتصورو في شهور وانا غائبة عن زوجي لاجد حماتي تنام بجانبي في سريري وزوجي في غرفة اخرى والتلفاز مشتعل حتى 3 صباحا وتنهض حتى في المساء حتى 7 مساء يعني لا اجد راحتي في غرفتي حتى ان زظفت او اشعلت الضوء ستثور وتصرخ ماشي ليلة وتعود لبيتها لا اخضرت حقيبة معها...وزوجي فرح بأمه و يمدح فيها ولا يبالي والله اكاد اجن يعني تزوجت بزوجي او بحماتي.مؤخرا اتخذت موقفا اذهب عندها لكن لا ابيت بدون زوجي عندما قلت لها اغادر قلبت حماتي البيت رأسا على عقب بالصراخ وقالت له (راها تحكم فيك) يعني كل تسلط ابنها وممنوعة من الخروج من فتح النوافذ من زيارة اقاربي و انا اتحكم فيه .......🔙وغادرت مع زوجي...الآن ونتيجة مغادرتي لكثرة صراخها والزن، زوجي ينام في غرفة اخرى يعني قاطعني نتيجة للموقف الذي اتأخذته.....مع الضرب والسب والشتم والإهانة قال لي انتي (خنز) شفتو وين وصلنااا وانا موجدة ذهبي باش نبيعو على جالو لانو في ضائقة مالية وموش هوا اللي شراهولي ومالي كلو ليه ....الحل اخواني واسفة على الاطالة هته ابسط الامور هوا حاب يطلقني قالي غير على خاطر الطفل...علما انني مخصتي والو على قدر من الجمال ومهتمة بنفسي بشكل مبالغ فيه والحمد لله لكن الحظ للاسف .