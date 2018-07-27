مسابقة الزوج المثالي/الزوجة المثالية

Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#1
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,942
الإعجابات
3,137
النقاط
871
الإقامة
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الجنس
أنثى
#1
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد

قال رسول الله صل الله عليه وسلم
*تهادوا تحابو*



الزواج هو علاقة مميزة ومشوار طويل حافل بالمفاجآت السارة منها والمحزنة
فالطريق صعبة وشاقة لما يتخللها من مشاكل وهفوات متكررة تصدر من طرف عن قصد او غير قصد.
فيجرح الطرف الاخر لتزرع بذور الاسى والخذلان ان لم تعالج بالكلمة الطيبة التي تشفي الجروح كبلسم من عالم جميل اضافة الى هدية تذهب الغل وتربط الاواصر فتمنعها من التفكك
انت او انت هل اخطات في حق شريك حياتك/شريكة حياتك مؤخرا


اكتب/ي رسالة تعتذر بها من طرفك الاخر
so2al-o-jawab-433-1465065706.jpg
وهدية بسيطة تنعش/ين بها وجدانه تكون من صنعك او من اختيارك
téléchargement (20).jpg
شروط المسابقة
تكون كلمات الرسالة مترفعة وراقية

توضع المشاركة الخاصة بالرسالة في
منتدى الحياة الزوجية

والهدية المقدمة للزوجة
تكون رمزية

(انية/ديكور/خمار /خاتم /ساعة.....)

والهدية المقدمة للزوج
تكون رمزية

(عطر/ خاتم/ساعة/اشياء ستاعد في العمل....)

توضع المشاركة الخاصة بالهدية في
منتدى بيت الموهبة [ ديكور & حرف & مواهب ]

تدوم المسابقة طيلة شهر اوت
واجمل مشاركة تفوز بلقب
الزوج المثالي /لزوجة المثالية المرتبة الاولى



وسام-الزوجة-المثالية-hglvjf.gif

الزوج المثالي/الزوجة المثالية المرتبة الثانية
الزوجة-المثالية-المرتبة-الثانية-mllp.gif

والمرتبة الثالثة تحصل
مسابقة-الحياة-الزوجية-%5E%24d%24.gif
+نقاط شرفية
 
آخر تعديل:
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,942
الإعجابات
3,137
النقاط
871
الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#2
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#3
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,299
الإعجابات
46,675
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاءالله عليك حبيبتي فاطمة مسابقة
جد جميلة ومميزة وراقية
وحنا بصح العزاب كيفاه نديرو نتفرجو برك هههه
حقرتونا ولا كيفاه ههه
غير نضحك برك، بارك الله فيك على هذه الفكرة النبيلة
وربي يدوم الهناء والمحبة والسعادة
بين كل المتزوجين ويرزقهم راحة البال
وبالتوفيق للجميع ان شاء الله
تحياتي :)
 
C

choayb1987

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#4
إنضم
4 ماي 2018
المشاركات
921
الإعجابات
697
النقاط
471
الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
#4
موضوع رائع و فكرة أروع لتحسين و تلطيف الجو بن الازواج لكن للاسف مازلت اعزب
ننتظر مشاركات الاخوة الاعضاء الموجودين داخل الاقفاص الألماسية هههه
 
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#5
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,942
الإعجابات
3,137
النقاط
871
الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#5
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاءالله عليك حبيبتي فاطمة مسابقة
جد جميلة ومميزة وراقية
وحنا بصح العزاب كيفاه نديرو نتفرجو برك هههه
حقرتونا ولا كيفاه ههه
غير نضحك برك، بارك الله فيك على هذه الفكرة النبيلة
وربي يدوم الهناء والمحبة والسعادة
بين كل المتزوجين ويرزقهم راحة البال
وبالتوفيق للجميع ان شاء الله
تحياتي :)
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ربي يحفظك مريومة الشكر موصول ل @السلطانة لانها ساعدت في الخروج بهاد الفكرة
وانjي ربي يفرحك ويرزقك الزوج الصالح لى يعرف قيمتك ويهنيك
ههه من هنا تدي فكرة مام طبقيها فالمستقبل ان شاء الله​
 
آخر تعديل:
مناجاتي لسجادتي

مناجاتي لسجادتي

:: عضو مُشارك ::
#6
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
225
الإعجابات
537
النقاط
21
العمر
13
الإقامة
القرية الحزينة
الجنس
أنثى
#6
السلام عليكم

فكرة المسابقة رائعة جدا و دافئة
عن نفسي فأنا مزلت صغيرة
إن احببت ان ابعث رسالة فستكون رسالة حب لاغلى و احن أب في الكون و أهديه عيوني ..
يعطيك الصحة اختي على موضوعك
و بالتوفيق للجميع
تحيااتي .في امان الله
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#7
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,299
الإعجابات
46,675
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#7
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#8
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,942
الإعجابات
3,137
النقاط
871
الإقامة
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الجنس
أنثى
#8
قال choayb1987:
موضوع رائع و فكرة أروع لتحسين و تلطيف الجو بن الازواج لكن للاسف مازلت اعزب
ننتظر مشاركات الاخوة الاعضاء الموجودين داخل الاقفاص الألماسية هههه
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ان شاء الله شكرا وربي يفرحك
 
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#9
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,942
الإعجابات
3,137
النقاط
871
الإقامة
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الجنس
أنثى
#9
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#10
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,942
الإعجابات
3,137
النقاط
871
الإقامة
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الجنس
أنثى
#10
قال مناجاتي لسجادتي:
السلام عليكم

فكرة المسابقة رائعة جدا و دافئة
عن نفسي فأنا مزلت صغيرة
إن احببت ان ابعث رسالة فستكون رسالة حب لاغلى و احن أب في الكون و أهديه عيوني ..
يعطيك الصحة اختي على موضوعك
و بالتوفيق للجميع
تحيااتي .في امان الله
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ربي يطول في عمر الوالد ويفرحك بيك حبيبتي
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#11
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,142
الإعجابات
60,893
النقاط
821
الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#11
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فكرة رائعة وحصرية لاول مرة تقام في اللمة :love:
واكيد من افكار فاتي :whistle::whistle::whistle::whistle::whistle:
في انتظار مشاركة اعضاءنا الكرام
وياريت المدير يضعها في واجهة المنتدى
@4algeria.com
 
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#12
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,942
الإعجابات
3,137
النقاط
871
الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#12
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فكرة رائعة وحصرية لاول مرة تقام في اللمة :love:
واكيد من افكار فاتي :whistle::whistle::whistle::whistle::whistle:
في انتظار مشاركة اعضاءنا الكرام
وياريت المدير يضعها في واجهة المنتدى
@4algeria.com
إضغط للتوسيع...
ان شاء الله ننتظر مشاركات مميزه وقوية
بالتوفيق للجميع
 
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