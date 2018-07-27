مسابقة الزوج المثالي/الزوجة المثالية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد

قال رسول الله صل الله عليه وسلم

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تهادوا تحابو

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الزواج هو علاقة مميزة ومشوار طويل حافل بالمفاجآت السارة منها والمحزنة

فالطريق صعبة وشاقة لما يتخللها من مشاكل وهفوات متكررة تصدر من طرف عن قصد او غير قصد.

فيجرح الطرف الاخر لتزرع بذور الاسى والخذلان ان لم تعالج بالكلمة الطيبة التي تشفي الجروح كبلسم من عالم جميل اضافة الى هدية تذهب الغل وتربط الاواصر فتمنعها من التفكك

انت او انت هل اخطات في حق شريك حياتك/شريكة حياتك مؤخرا

اكتب/ي رسالة تعتذر بها من طرفك الاخر



وهدية بسيطة تنعش/ين بها وجدانه تكون من صنعك او من اختيارك



شروط المسابقة

تكون كلمات الرسالة مترفعة وراقية

توضع المشاركة الخاصة بالرسالة في

منتدى الحياة الزوجية

والهدية المقدمة للزوجة

تكون رمزية

(انية/ديكور/خمار /خاتم /ساعة.....)

والهدية المقدمة للزوج

تكون رمزية

(عطر/ خاتم/ساعة/اشياء ستاعد في العمل....)

توضع المشاركة الخاصة بالهدية في

منتدى بيت الموهبة [ ديكور & حرف & مواهب ]

تدوم المسابقة طيلة شهر اوت

واجمل مشاركة تفوز بلقب

الزوج المثالي /لزوجة المثالية

المرتبة الاولى



الزوج المثالي/الزوجة المثالية المرتبة الثانية

والمرتبة الثالثة تحصل