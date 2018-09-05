اعلان نتائج مسابقة الزوج المثالي والزوجة المثالية

Queen Fati
:: مرشحة للإشراف ::
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طاقم المرشحين
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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد
سيتم على بركة الله الاعلان عن نتائج مسابقة الزوج المثالي والزوجة المثالية.
التي عرفت مشاركات شحيحة وغير موفقة عموما رغم ان الموضوع كان واضح والكثير ابدى اعجابه بالفكرة
ستفوز المشاركة الاولى بالجائزة والنقاط.
اما الفائزين بالمرتبة .الثانية والثالثة سيفوزون بالجائزة ونصف النقاط المقترحة
لان من المفروض انها تكون ملغات لكن لا احد يخسر فى المنتدى
ونقاط رمزية لباقى المشاركات من اجل التحفيز
ف مبروك للاخت @السلطانة المرتبة الاولى
+
150 نقطة
والاخ @الامين محمد المرتبة الثانية
+
50نقطة
والاخت @زاد الرحيل المرتبة الثالثة
+
25 نقطة
والبقية 10 نقاط رمزية
مسابقة الزوج المثالي/الزوجة المثالية
فهرس المشاركات في مسابقة الزوج المثالي والزوجة المثالية
شكرا لكل من شارك وشكر كبير للادارة المحترمة وكل الاعضاء