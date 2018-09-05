اعلان نتائج مسابقة الزوج المثالي والزوجة المثالية

Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#1
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,181
الإعجابات
3,829
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#1


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد
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سيتم على بركة الله الاعلان عن نتائج مسابقة الزوج المثالي والزوجة المثالية.
التي عرفت مشاركات شحيحة وغير موفقة عموما رغم ان الموضوع كان واضح والكثير ابدى اعجابه بالفكرة
ستفوز المشاركة الاولى بالجائزة والنقاط.
اما الفائزين بالمرتبة .الثانية والثالثة سيفوزون بالجائزة ونصف النقاط المقترحة
لان من المفروض انها تكون ملغات لكن لا احد يخسر فى المنتدى
ونقاط رمزية لباقى المشاركات من اجل التحفيز
ف مبروك للاخت @السلطانة المرتبة الاولى
1.gif
+
150 نقطة

والاخ @الامين محمد المرتبة الثانية
2.gif
+
50نقطة

والاخت @زاد الرحيل المرتبة الثالثة
3.gif
+
25 نقطة


والبقية 10 نقاط رمزية
مسابقة الزوج المثالي/الزوجة المثالية
فهرس المشاركات في مسابقة الزوج المثالي والزوجة المثالية

شكرا لكل من شارك وشكر كبير للادارة المحترمة وكل الاعضاء
 
C

choayb1987

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#2
إنضم
4 ماي 2018
المشاركات
929
الإعجابات
722
النقاط
471
محل الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
#2
مبروك للأعضاء الفائزين و شكرا لكي على الموضوع المميز
 
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