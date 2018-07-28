احسنوا ظنكم بخالقكم ...

أسعد الله مسأكم بكل خير



اخوتي في الله أحسنو ظنكم بخالقكم



و أحرصو على أن لا تظلمو أحد



فكما تدين تدان



هناك في سماء شيئ عظيم



السماء هيا الصديق الذي نحتاجه وقت الضيق و بعد الفرج



إذا أحتجتها تجدها دوما

و ستجد ما تبحث عنه



أرفع يديك للرزاق الوهاب و أطلب ما تريد



تذكر ان رحمة الله واسعة



و أنا كرمه أوسع



وعطفه بنا أوسع



و أنا أبواب التوبة مفتوحة



و أبواب الرحمة موسعة



السماء هيا الراحة التي نحتاجها



تعطينا ما لا نتصوره بدون مقابل



أرفع يديك بكل صدق



و قل يارب



فقط انظر إلى الأعلى و قل يارب ربي يحقق لكم ما تطلبون