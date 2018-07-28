احسنوا ظنكم بخالقكم ...

اميرة المدائن
:: عضو مُشارك ::
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- 25 ماي 2018
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- أنثى
أسعد الله مسأكم بكل خير
اخوتي في الله أحسنو ظنكم بخالقكم
و أحرصو على أن لا تظلمو أحد
فكما تدين تدان
هناك في سماء شيئ عظيم
السماء هيا الصديق الذي نحتاجه وقت الضيق و بعد الفرج
إذا أحتجتها تجدها دوما
و ستجد ما تبحث عنه
أرفع يديك للرزاق الوهاب و أطلب ما تريد
تذكر ان رحمة الله واسعة
و أنا كرمه أوسع
وعطفه بنا أوسع
و أنا أبواب التوبة مفتوحة
و أبواب الرحمة موسعة
السماء هيا الراحة التي نحتاجها
تعطينا ما لا نتصوره بدون مقابل
أرفع يديك بكل صدق
و قل يارب
فقط انظر إلى الأعلى و قل يارب ربي يحقق لكم ما تطلبون
اخوتي في الله أحسنو ظنكم بخالقكم
و أحرصو على أن لا تظلمو أحد
فكما تدين تدان
هناك في سماء شيئ عظيم
السماء هيا الصديق الذي نحتاجه وقت الضيق و بعد الفرج
إذا أحتجتها تجدها دوما
و ستجد ما تبحث عنه
أرفع يديك للرزاق الوهاب و أطلب ما تريد
تذكر ان رحمة الله واسعة
و أنا كرمه أوسع
وعطفه بنا أوسع
و أنا أبواب التوبة مفتوحة
و أبواب الرحمة موسعة
السماء هيا الراحة التي نحتاجها
تعطينا ما لا نتصوره بدون مقابل
أرفع يديك بكل صدق
و قل يارب
فقط انظر إلى الأعلى و قل يارب ربي يحقق لكم ما تطلبون