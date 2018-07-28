احسنوا ظنكم بخالقكم ...

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اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
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Algerie
الجنس
أنثى
#1
أسعد الله مسأكم بكل خير

اخوتي في الله أحسنو ظنكم بخالقكم

و أحرصو على أن لا تظلمو أحد

فكما تدين تدان

هناك في سماء شيئ عظيم

السماء هيا الصديق الذي نحتاجه وقت الضيق و بعد الفرج

إذا أحتجتها تجدها دوما
و ستجد ما تبحث عنه

أرفع يديك للرزاق الوهاب و أطلب ما تريد

تذكر ان رحمة الله واسعة

و أنا كرمه أوسع

وعطفه بنا أوسع

و أنا أبواب التوبة مفتوحة

و أبواب الرحمة موسعة

السماء هيا الراحة التي نحتاجها

تعطينا ما لا نتصوره بدون مقابل

أرفع يديك بكل صدق

و قل يارب

فقط انظر إلى الأعلى و قل يارب ربي يحقق لكم ما تطلبون
 
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