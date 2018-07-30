الفرق بين الفينير واللومينير

elham100
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 جويلية 2018
- المشاركات
- 4
- الإعجابات
- 1
- النقاط
- 3
- العمر
- 28
- الإقامة
- egypt
- الجنس
- أنثى
أهم فرق تركيبي بين الفينير واللومينير يكمن في سمك الفينير الذي يزيد كثيرا عن سمك اللومينير، وهذه الزيادة في السمك لها تبعاتها. يضطر طبيب الأسنان إلى إزالة طبقة كبيرة من الأسنان لتركيب الفينير بمظهر طبيعي، وعادة ما يبلغ سمك هذه الطبقة في الفينير حوالي 2 مم ولا يقل أبداً عن 0.5 مم، في حين أن هذه الطبقة يكون سمكها أقل من 0.5 مم في حالة اللومينير.
الفرق بين اللومينير والفينير من حيث التكلفة
اللومينير أغلى كثيراً بالطبع، ولا أظن أن هذا يعد مفاجأة بالنسبة للقارئ. يحتاج اللومينير إلى خبرة كبيرة للغاية ومهارة ودقة بالغة، سواء من صانع التركيبة، أو من طبيب الأسنان الذي سيلصقها على أسنانك. والأمر طبيعي فاللومينير يتكون من طبقة رقيقة للغاية تحتاج إلى مهارة شديدة في التعامل معها، وتتطلب تدريبا أطول على نحتها وتشكيلها. وخلاصة الأمر هي أن أسعار اللومينير تبلغ ضعف أسعار الفينير تقريبا. وفي حين أن أسعار الفينيير تبدأ من 500 دولار أمريكي للسن الواحد، وتصل في بعض الأحيان إلى 2.000دولار أمريكي لكل سن، فإن أسعار اللومينير تبدأ من 1.000 دولار أمريكي لكل سن وقد تصل إلى 4.000 دولار أمريكي.
اللومينير ليس إلا أحد الأسماء التجارية الأكثر شهرة، أي أنه يعتبر نوع من أنواع الفينير في حد ذاته. وهناك العديد من الأنواع الأخرى من الفينيير الرقيق قليل السمك، ومنها مثلا فيفانيير Vivaneer® أو DURAthin®. لكن تركيبة اللومينير تتميز بأنها مصنعة من مادة Cerinate® وهي مادة شديدة القوة، فائقة التحمل، تسمح بتصنيع فينير شديد الرقة لا يتجاوز سمكه 0.2-0.3 مم.
الفرق بين اللومينير والفينير من حيث التكلفة
اللومينير أغلى كثيراً بالطبع، ولا أظن أن هذا يعد مفاجأة بالنسبة للقارئ. يحتاج اللومينير إلى خبرة كبيرة للغاية ومهارة ودقة بالغة، سواء من صانع التركيبة، أو من طبيب الأسنان الذي سيلصقها على أسنانك. والأمر طبيعي فاللومينير يتكون من طبقة رقيقة للغاية تحتاج إلى مهارة شديدة في التعامل معها، وتتطلب تدريبا أطول على نحتها وتشكيلها. وخلاصة الأمر هي أن أسعار اللومينير تبلغ ضعف أسعار الفينير تقريبا. وفي حين أن أسعار الفينيير تبدأ من 500 دولار أمريكي للسن الواحد، وتصل في بعض الأحيان إلى 2.000دولار أمريكي لكل سن، فإن أسعار اللومينير تبدأ من 1.000 دولار أمريكي لكل سن وقد تصل إلى 4.000 دولار أمريكي.
اللومينير ليس إلا أحد الأسماء التجارية الأكثر شهرة، أي أنه يعتبر نوع من أنواع الفينير في حد ذاته. وهناك العديد من الأنواع الأخرى من الفينيير الرقيق قليل السمك، ومنها مثلا فيفانيير Vivaneer® أو DURAthin®. لكن تركيبة اللومينير تتميز بأنها مصنعة من مادة Cerinate® وهي مادة شديدة القوة، فائقة التحمل، تسمح بتصنيع فينير شديد الرقة لا يتجاوز سمكه 0.2-0.3 مم.