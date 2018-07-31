TH3 Algerian
:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 22 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 71
- الإعجابات
- 12
- النقاط
- 3
- الإقامة
- Batna
السلام عليكم
متوفر 180 أورو على بنك بايسرا مقابل بريد الجزائر
سعر 1 اورو مقابل 218دج
اقل مبلغ للحجز 20 أورو
من يأخذ كامل المبلغ مقابل 218دج للأورو الواحد
الأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ
مدة الحجز 12 ساعة
ملاحظة: يكتب إسم المنتدى و إسم العضوية على الوصل قبل رفعه للإشراف
معلومات الدفع و الإستقبال تكون من طرف الإشراف
متوفر 180 أورو على بنك بايسرا مقابل بريد الجزائر
سعر 1 اورو مقابل 218دج
اقل مبلغ للحجز 20 أورو
من يأخذ كامل المبلغ مقابل 218دج للأورو الواحد
الأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ
مدة الحجز 12 ساعة
ملاحظة: يكتب إسم المنتدى و إسم العضوية على الوصل قبل رفعه للإشراف
معلومات الدفع و الإستقبال تكون من طرف الإشراف