عرض بيع 180 أورو Paysera مقابل 218دج

بيانات المعاملة المالية
البائع
TH3 Algerian
المبلغ
180 ( EUR )
سعر البيع
218 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
TH3 Algerian

TH3 Algerian

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
22 نوفمبر 2017
المشاركات
71
الإعجابات
12
النقاط
3
الإقامة
Batna
#1
السلام عليكم

متوفر 180 أورو على بنك بايسرا مقابل بريد الجزائر

سعر 1 اورو مقابل 218دج
اقل مبلغ للحجز 20 أورو
من يأخذ كامل المبلغ مقابل 218دج للأورو الواحد
الأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ
مدة الحجز 12 ساعة
ملاحظة: يكتب إسم المنتدى و إسم العضوية على الوصل قبل رفعه للإشراف
معلومات الدفع و الإستقبال تكون من طرف الإشراف​


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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
966
الإعجابات
2,512
النقاط
151
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم ... جمعة مباركة للجميع و تقبل اللهم منا و منكم

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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