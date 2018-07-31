elham100
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تعريف الديسك
يحتوي العمود الفقري للإنسان في الصل على ما عدده 24 فقرة تضم مادة الجيلاتين، و هذه الفقرات تكون معرضة للإصابة بمشكلات صحية من أبرزها الجفاف علاوة على الفتق (الديسك)
علاج الديسك بالليزر بدون جراحة
يعتمد هذا النوع من العلاج بالليزر لمشكلة الإصابة بالديسك على تسليط أشعة الليزر ، و ذلك يكون عبر أبرة خاصة على تلك المواد الموجودة داخل الغضروف بهدف تنشيطها لكي تتمكن من أداء دورها بشكل جيد إذ لا تتطلب عملية العلاج بالليزر لمشكلة الديسك إحداث أي جرح للمريض كما هو الحال في العمليات الجراحية.
حيث يتم القيام بها عن طريق الجلد ، و ذلك بمعنى أنه يجرى إجرائها للمصاب من خلال حقن الجلد ، و تحت التخدير الموضعي إذ يجرى إدخال إبرة خاصة في بروز الديسك ، و تحت مراقبة الكمبيوتر أو جهاز الأشعة ، و يجرى تحريك أشعة الليزر الدقيقة حتى منتصف التقوس ، و ذلك يكون من خلال القيام بتبخير الأجزاء الداخلية بمساعدة قوة أشعة الليزر ، و بالتالي يتمكن الطبيب من تخفيف العبء عن التركيبات المحايدة .
يحتوي العمود الفقري للإنسان في الصل على ما عدده 24 فقرة تضم مادة الجيلاتين، و هذه الفقرات تكون معرضة للإصابة بمشكلات صحية من أبرزها الجفاف علاوة على الفتق (الديسك)
علاج الديسك بالليزر بدون جراحة
يعتمد هذا النوع من العلاج بالليزر لمشكلة الإصابة بالديسك على تسليط أشعة الليزر ، و ذلك يكون عبر أبرة خاصة على تلك المواد الموجودة داخل الغضروف بهدف تنشيطها لكي تتمكن من أداء دورها بشكل جيد إذ لا تتطلب عملية العلاج بالليزر لمشكلة الديسك إحداث أي جرح للمريض كما هو الحال في العمليات الجراحية.
حيث يتم القيام بها عن طريق الجلد ، و ذلك بمعنى أنه يجرى إجرائها للمصاب من خلال حقن الجلد ، و تحت التخدير الموضعي إذ يجرى إدخال إبرة خاصة في بروز الديسك ، و تحت مراقبة الكمبيوتر أو جهاز الأشعة ، و يجرى تحريك أشعة الليزر الدقيقة حتى منتصف التقوس ، و ذلك يكون من خلال القيام بتبخير الأجزاء الداخلية بمساعدة قوة أشعة الليزر ، و بالتالي يتمكن الطبيب من تخفيف العبء عن التركيبات المحايدة .