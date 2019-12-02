ام أمينة
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كل شيئ عن حب الشباب ......... **معلومات من تجميعي**
حب الشباب هو مرض جلدي مزمن يحدث عندما يتم انسداد جريب الشعرة بخلايا الجلد الميتة و زيت الجلد
يتميز حب الشباب بتواجد الرؤوس السوداء أو الرؤوس البيضاء والبثور والبشرة الدهنية والتندب المحتمل
و يؤثر بشكل أساسي على مناطق الجلد التي تحتوي على عدد كبير نسبيًا من الغدد الدهنية بما في ذلك الوجه و الجزء العلوي من الصدر و الظهر
يمكن أن يؤدي المظهر الناتج عن حب الشباب إلى القلق وانخفاض تقدير الذات و في الحالات القصوى الاكتئاب
أعراض حب الشباب:
يظهر حب الشباب على سطح جلد الوجه و الرقبة و الصدر و الظهر و الكتفين فهذه هي المناطق الجلدية التي تحتوي على أكبر عدد من الغدد الدهنيّة الفعّالة.
يظهر حب الشباب بأشكال مختلفة مثل:
الرؤوس البيضاء أو السوداء :
تظهر هذه الرؤوس عند انسداد المسامات المحتوية على جريبات الشعر من جراء إفرازات حليبية دهنية و خلايا جلد ميّتة أو جراثيم و عندما تكون الرّؤوس مفتوحة باتجاه سطح الجلد تُسَمّى رؤوسًا سوداء كناية عن اللون الأسود للمادة المتجمّعة في بصيلة الشعرة و عندما تكون هذه الرؤوس مغلقة تُسَمّى رؤوسًا بيضاء و تكون ناتئة عن سطح الجلد وتظهر بشكل نتوءات بلون الجلد.
الزؤان:
البثور ذات الرؤوس السوداء الناتئة على سطح الجلد تعتبر مؤشّرًا لالتهاب أو تلويث في جريبات الشعر و هي تكون عادة حمراء اللون و مؤلمة.
تورّمات مُتَقَيِّحة:
مثل الزؤان تكون حمراء اللون ناتئة و مؤلمة و تحتوي أيضًا على رأس ملتهب أبيض اللون في أطرافهن.
كتلات:
انتفاخات كبيرة صلبة و مؤلمة و تتكون تحت سطح الجلد و هي ناتجة عن تراكم إفرازات في عمق بصيلة الشعر
كيسات :
حويصلات هب كيسات مؤلمة مليئة بالقيح تتكون تحت سطح الجلد و هو التهاب من هذا النوع قد يترك نُدَبا.
أسباب وعوامل خطر حب الشباب:
هنالك ثلاثة أسباب قد تساعد على ظهور حب الشباب:
إنتاج فائض من الشحم
تسرّب غير منتظم لخلايا الجلد الميّتة يتسبب في تنبيه بصيلات الشعر في الجلد
تراكم الجراثيم
يظهر العُدّ عند انسداد مسام بصيلات الشعر بعصارة حليبيّة وخلايا ميّتة و كل بصيلة تكون متّصلة بغدّة حليبية و هذه الغدّة تفرز مادّة دهنية تُسمّى الزّهْم و مهمتها تزييت الشعر والجلد.
بصورة عامّة تتّجه العصارة الحليبيّة خارجًا على طول قناة الشعرة حتى تصل إلى سطح الجلد. و عندما يفرز الجسم كميّة فائضة من العصارة الحليبيّة وخلايا الجلد الميّتة فقد تتجمّع هذه كلها في بصيلات الشّعر لتشكّل انسدادا لَيِّنا.
هذا الانسداد قد يسبب انتفاخا في جدار بصيلة الشعر مما يؤدي إلى تكوّن الرأس الأبيض و قد يشق الإنسداد طريقه إلى خارج سطح الجلد فيصبح لونه أسود ويكوّن رأسا أسود.
و البثور هي بُقع حمراء ناتئة عن سطح الجلد و بيضاء في المركز و تتكوّن نتيجة لتلويث الانسداد المذكور في القنوات الشَّعرية ثم إلتهابه.
أما الإنسدادات والإلتهابات التي تكون أكثر عمقًا في بصيلة الشعر تتسبب في تكوين تورّمات تحت الجلد المُشار تسمى كيسات
المسامات الأخرى في الجلد و التي هي فتحات الغدد العرقيّة لا تسهم عامّة في ظهور حب الشباب خلافا لما هو متعارف عليه للتغذية تأثير ضئيل على حب الشباب كما أنّه لا يظهر من جراء التلوث إضافةً إلى ذلك فإن الحكّ الزائد للجلد أو تنظيفه بالغسول والمستحضرات والمواد الكيماويّة قد يزيد وضع البثور سوءًا جرّاء إستثارة و تنبيه الجلد بصورة كبيرة.
التغيرات الهرمونية:
التغيرات الهرمونيّة في الجسم، أيضا، تلعب دورًا في ظهور العُدّ أو مفاقمته. هذه التغيرات شائعة بشكل خاص لدى:
الشباب و الذكور و الإناث على حدّ سواء
الشابات أو النساء قبل يومين إلى أسبوع من ظهور العادة الشهريّة
النساء الحوامل
أشخاص يتناولون أدوية معيّنة وخاصة الكورتيزون
عوامل خطر اخرى:
هناك عوامل خطر أخرى تشمل:
تعرُّض الجلد بشكل مباشر للجلد إلى مواد دهنيّة أو لمستحضرات تجميلية معيّنة
حالات سابقة من حب الشباب في العائلة فإذا عانى الوالدان من ظهور حب الشباب فالمرجّح أن يعاني الأبناء منها أيضا
إحتكاك أو ضغط على الجلد نتيجة استعمال هواتف أرضية أو نقّالة أو خوذة رأس أو طَوْق عنق أو حقيبة ظهر.
علاج حب الشباب:
يعتمد علاج حب الشباب على الحد من إنتاج العصارة الحليبية والدهنيات و زيادة وتيرة تجدد الجلد و علاج التلوث الجرثومي و الحد من الالتهاب أو الدمج بين المركّبات الأربعة هذه
علاج حب الشباب لدى الشباب أو البالغين قد تتراوح بين بضعة أشهر أو بضع سنوات حتى الشفاء الكامل و تأثير حب الشباب يتعلّق بمدى انتشاره و حدّته إذ قد يولّد ضائقة نفسيّة وقد يؤدي حتى إلى ترك ندبات على سطح الجلد وعندها نحتاج الى علاج اثار حب الشباب.
لحسن الحظ هنالك علاج ناجع لظاهرة حب الشباب إما بواسطة طبيب الجلد وإما بشكل مستقلّ
علاج حب الشباب في الحالات البسيطة لحب الشباب يكون بشكل عام بوسائل بسيطة مثل تنظيف الجلد يوميًّا بواسطة مستحضر خفيف للتنظيف واستعمال مرهم لا يتطلب وصفة طبّيّة
في الحالات المستعصية يعتمد علاج حب الشباب عامة على نوع أو أكثر من الدواء الذي يمكن الحصول عليه فقط و بصفة طبّيّة بعض الإجراءات الوقائية من شأنها أن تساعد في الحفاظ على الجلد وتحمي من معاودة ظهوره في المستقبل
طرق علاج حب الشباب:
كل أنواع علاج حب الشباب المقترحة لا تعطي نتائج فوريّة بل تبدأ النتائج بالظهور بعد 4 - 8 أسابيع، حتى إن الوضع قد يسوء في حالات معيّنة قبل ظهور التحسّن.
طبيب الجلد المُعالِج قد يوصي بعلاج حب الشباب الدوائي إمّا أن يُدهَن على سطح الجلد (علاج موضعي) أو أن يُبْلَع (أدوية فمويّة). ويمنع استعمال الأدويّة الفمويّة التي تستلزم وصفة طبيّة خلال فترة الحمل، وخصوصا خلال الثلث الأول من الحمل.
العلاجات المختلفة لحبّ الشباب تشمل أيضًا:
علاجات موضعية:
دَهونات ومستحلبات علاج حب الشباب أو العُدّ تعمل على تجفيف العصارة الحليبيّة و الزيوت تقضي على الجراثيم و تحفّز تساقط خلايا الجلد الميّتة و المستحضرات التي لا تستلزم وصفات طبيّة تكون ناعمة بشكل عام وتحتوي على مواد فعّالة و هذه المواد تكون فعّالة عندما تكون البثور خفيفة.
الأدوية:
أما إذا لم تتجاوب البثور مع هذه العلاجات فمن المفضّل التوجه إلى طبيب الجلد للحصول على وصفة طبيّة لدَهونات أو مستحلبات أكثر فاعلية
هذه الأدوية تعتمد على تحفيز تجدد الخلايا و تمنع تكوّن الانسدادات في بصيلة الشعرة بالاضافة الى ذلك هنالك أدوية معيّنة تحاكي بفاعليّتها المضادّات الحيويّة المستعملة للعلاج الموضعي
هذه الأدوية تعمل على القضاء على الجراثيم الموجودة على سطح الجلد. للحصول على نتيجة قد يحتاج المُعالِج لأن يدمج بين أكثر من دواء واحد في الوقت نفسه، مثل:
مضادات حيويّة
وسائل وقائيّة تؤخذ فمويًّا
علاج حب الشباب بالليزر
علاجات تجميلية: تقشير البشرة بواسطة مواد كيماويّة أو البَرْد / الكَشط الدقيق للأدمة قد تكون ناجعة لعلاج حب الشباب.
باستطاعة الطبيب إتباع إجراءات معيّنة لمعالجة وتخفيف الندَب التي يخلّفها حب الشباب بما فيها:
ملئ الأنسجة الرخوة
تقشير الجلد المشوّه
كشط الأدمة
علاج بالليزر و هو مصدر ضوئي و علاج بواسطة موجات فيها أشعة
عمليّة جراحيّة للجلد.
الوقاية من حب الشباب:
حتى لدى شفاء البثور أو اختفائها كليا قد يتطلب الأمر مواصلة العلاج الدوائي أو أي علاج آخر بهدف منع ظهورها من جديد.نصائح لتجنب معاودة حب الشباب:
و في بعض الحالات قد يتطلب الأمر مواصلة علاج دوائي موضعي في الأماكن التي يحتمل ظهور البثور فيها.
كما يجب المواظبة على إستخدام الوسائل الوقائية أو الاستمرار في العلاج الضوئي لحماية الجلد و إبقائه خاليا من حب الشباب يجب التحدث مع الطبيب المعالج حول طرق الوقاية التي تمنع ظهور البثور من جديد.
و في بعض الحالات قد يتطلب الأمر مواصلة علاج دوائي موضعي في الأماكن التي يحتمل ظهور البثور فيها.
كما يجب المواظبة على إستخدام الوسائل الوقائية أو الاستمرار في العلاج الضوئي لحماية الجلد و إبقائه خاليا من حب الشباب يجب التحدث مع الطبيب المعالج حول طرق الوقاية التي تمنع ظهور البثور من جديد.
هنالك طرق إضافيّة لمنع معاودة ظهور حب الشباب تشمل:
غسل المناطق المعرضة للإصابة مرتين يوميًّا
استعمال أدوية ضد حب الشباب يمكن اقتناؤها بدون وصفة طبّيّة، من أجل تجفيف فائض العصارة الحليبيّة في الجلد
تجنُّب استعمال مساحيق التجميل (الماكياج) بكثرة
إزالة هذه المساحيق قبل النوم
الاستحمام عقب التمارين الرياضية أو النشاطات الجسدية الأخرى.
إن شاء الله الكل يستفاد من موضوعي
خاصة اننا نجهل بعض الامور عن حب الشباب
ان شاء الله دوام الصحة و العافية للجميع
لكم مني اجمل التحيات
في أمان الله
غسل المناطق المعرضة للإصابة مرتين يوميًّا
استعمال أدوية ضد حب الشباب يمكن اقتناؤها بدون وصفة طبّيّة، من أجل تجفيف فائض العصارة الحليبيّة في الجلد
تجنُّب استعمال مساحيق التجميل (الماكياج) بكثرة
إزالة هذه المساحيق قبل النوم
الاستحمام عقب التمارين الرياضية أو النشاطات الجسدية الأخرى.
إن شاء الله الكل يستفاد من موضوعي
خاصة اننا نجهل بعض الامور عن حب الشباب
ان شاء الله دوام الصحة و العافية للجميع
لكم مني اجمل التحيات
في أمان الله