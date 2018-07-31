علاج التثدي عند الرجال

سعر عمليه التثدي عند الرجال

عملية التثدى عند الرجال هى عملية يطلق عليها ( Gynecomastia) عبارة عن ظاهرة وجود ترهل الصدر وجلد زائد لدى الرجال نتيجة لتعارض وعدم توازن هرمونى الاستروجين والتستوستيرون بحيث يبدو الثدى كالسيدات، وقد تظهر مشكلة الثتدى فى ثدى واحد أو الثديين معاً مما يؤدى إلى تضخم واضح بمنطقة الصدر وفقا لتعريف ويكيبديا( تثدى الرجل )، وقد أثبت خبراء التجميل إتقانهم للطرق الثلاث المتبعة في عمليات إزالة التثدي عند الرجال بشكل فائق وهي:علاج التثدي باستخدام تقنية شفط الدهونعلاج التثدي باستخدام الإزالة الجراحيةعلاج التثدي عند الرجال باستخدام تقنية شفط الدهون والإزالة الجراحية سوياًيبلغ متوسط سعر عمليات التثدي لدي الرجال ما بين ال 2000 دولار أمريكي الي حوالي ال 5000 دولار أمريكي وهذا الفارق يرجع إلى عدة عوامل، أولها نوعية العملية هل هي مقتصرة على شفط بعض الدهون، أم تتطلب شفط قدر الأنسجة أو الغدة المتضخمة، وبالطبع الذين يعانون من التثدي في أول مراحله تكون تكاليف العملية أقل من هؤلاء في المرحلة الثانية أو الثالثة. كما يساهم اسم الطبيب وشهرة عيادته في اختلاف تكلفة عملية ازالة التثدي عند الرجال في مصر .