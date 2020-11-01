اعرف اكثر عن الفتق السري عند الأطفال

إلياس
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يلاحظ عند بعض الأطفال وجود انتفاخ أو تورم بسيط في منطقة السرة، وقد يظهر بشكل أكبر عند الحزق، أو شدة البكاء أو الضحك، وهو ما يعرف بالفتق السري.
فما هو الفتق السري؟ وما هي أعراضه وأسبابه؟ وهل ينتج عن علاجه مضاعفاتٌ مثل مضاعفات عملية الفتق الإربي عند الأطفال ؟
الفتق السري:
الفتق السري عبارة عن بروز لجزء من الأمعاء الدقيقة في منطقة السرة، نتيجة ضعف في عضلات البطن، فيخرج هذا الجزء من المنطقة التي كان يمر منها الحبل السري قبل الولادة.
وهذا الفتق شائع في نسبة كبيرة من الأطفال حديثي الولادة حول العالم، حيث يشكل الفتق السري نحو 10% من إجمالي حالات فتق جدار البطن.
وقد يظهر الفتق السري عند البالغين أيضا.
أعراض الفتق السري:
يبرز جزء صغير من الأمعاء في منطقة البطن، تحديدًا في منطقة السرة.
ويزداد هذا البروز عند المجهود الكثير، أو الضحك أو البكاء المتواصل.
وفي أغلب الأحيان لا يسبب الفتق السري عند الأطفال أي شعور بالألم، ولكن الفتق السري عند الكبار قد يتسبب لهم في بعض الآلام أو الشعور بالضيق بسبب منطقة البطن.
أسباب الفتق السري:
يعد السبب الرئيسي للفتق السري لدى الأطفال هو عدم التئام جدار البطن أو العضلات بصورة صحيحة بعد الولادة، تحديدًا في منطقة الحبل السري.
أما عند الكبار فالسبب الرئيسي هو ضعف جدار البطن أو الضغط القوي على جدار البطن نتيجة المجهود الزائد، أو حمل الأوزان بصورة غير صحيحة، أو السمنة المفرطة.
خطورة وعلاج الفتق السري:
لا يمثل الفتق السري خطورةً على الطفل، وذلك لأن هذا الفتق يخرج من فتحة واسعة، فلا يتعرض لما يسمى بالفتق المختنق كما في حالات الفتق الإربي، والذي قد يصل إلى مرحلة الغرغرينا، ومن ثم استئصال العضو المصاب.
ولا يمكن علاج الفتق الأربي بدون جراحة عند الأطفال ، بينما في حالات الفتق السري يُترك الطفل حتى يبلغ سنة ونصف أو اكثر قليلاً وسيختفي هذا الفتق من تلقاء نفسه.
وقد يتم اللجوء إلى العمليات الجراحية في حالة عدم اختفاء الفتق السري بعد سن الرابعة، أو عند شعور الطفل بالألم أو زيادة حجم الفتق بعد بلوغ السنة ونصف.
وأيضا قد يحتاج إلى العملية للمصابين بالفتق السري من كبار السن والبالغين.
فما هو الفتق السري؟ وما هي أعراضه وأسبابه؟ وهل ينتج عن علاجه مضاعفاتٌ مثل مضاعفات عملية الفتق الإربي عند الأطفال ؟
الفتق السري:
الفتق السري عبارة عن بروز لجزء من الأمعاء الدقيقة في منطقة السرة، نتيجة ضعف في عضلات البطن، فيخرج هذا الجزء من المنطقة التي كان يمر منها الحبل السري قبل الولادة.
وهذا الفتق شائع في نسبة كبيرة من الأطفال حديثي الولادة حول العالم، حيث يشكل الفتق السري نحو 10% من إجمالي حالات فتق جدار البطن.
وقد يظهر الفتق السري عند البالغين أيضا.
أعراض الفتق السري:
يبرز جزء صغير من الأمعاء في منطقة البطن، تحديدًا في منطقة السرة.
ويزداد هذا البروز عند المجهود الكثير، أو الضحك أو البكاء المتواصل.
وفي أغلب الأحيان لا يسبب الفتق السري عند الأطفال أي شعور بالألم، ولكن الفتق السري عند الكبار قد يتسبب لهم في بعض الآلام أو الشعور بالضيق بسبب منطقة البطن.
أسباب الفتق السري:
يعد السبب الرئيسي للفتق السري لدى الأطفال هو عدم التئام جدار البطن أو العضلات بصورة صحيحة بعد الولادة، تحديدًا في منطقة الحبل السري.
أما عند الكبار فالسبب الرئيسي هو ضعف جدار البطن أو الضغط القوي على جدار البطن نتيجة المجهود الزائد، أو حمل الأوزان بصورة غير صحيحة، أو السمنة المفرطة.
خطورة وعلاج الفتق السري:
لا يمثل الفتق السري خطورةً على الطفل، وذلك لأن هذا الفتق يخرج من فتحة واسعة، فلا يتعرض لما يسمى بالفتق المختنق كما في حالات الفتق الإربي، والذي قد يصل إلى مرحلة الغرغرينا، ومن ثم استئصال العضو المصاب.
ولا يمكن علاج الفتق الأربي بدون جراحة عند الأطفال ، بينما في حالات الفتق السري يُترك الطفل حتى يبلغ سنة ونصف أو اكثر قليلاً وسيختفي هذا الفتق من تلقاء نفسه.
وقد يتم اللجوء إلى العمليات الجراحية في حالة عدم اختفاء الفتق السري بعد سن الرابعة، أو عند شعور الطفل بالألم أو زيادة حجم الفتق بعد بلوغ السنة ونصف.
وأيضا قد يحتاج إلى العملية للمصابين بالفتق السري من كبار السن والبالغين.