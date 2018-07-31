تكلفة عملية الفيزر

ما هي عملية شفط الدهون بالفيزر؟عملية شفط الدهون باستخدام الليزر رباعي الأبعاد (الفيزر Vaser)، هي عملية يتم من خلالها تذويب الدهون المحيطة بالعضلات بشكل دقيق للغاية. يتميز الليزر رباعي الأبعاد عن غيره من التقنيات القديمة بأنه أداة دقيقة للغاية تمكن الطبيب من نحت شكل العضلات في حالتي الحركة والسكون، كما تتميز تقنية شفط الدهون بالفيزر بأنها تمكن الطبيب من نحت أماكن دقيقة للغاية لا يمكن لغيرها من التقنيات أن تصل إليها مثل نحت شكل العضلات في الذقن على سبيل المثال، والتخلص من دهون الذراعين، والفخذين من الداخل.والحقيقة أن هذه التقنية تستخدم موجات فوق صوتية عالية القوة والدقة وليس موجات ليزر، لكنها تعرف بالفيزر نظراً لدقتها الشديدة التي تتفوق على غيرها من التقنيات ونظراً للانتقائية الشديدة التي تتميز بها.تكلفة شفط الدهون بالفيزر تصل في المتوسط إلى 6.300 دولار أمريكي تقريباً. وهي تختلف من دولة لأخرى عامة، فمثلاً في الدول العربية تعتبر التكلفة منخفضة للغاية مقارنة بالدول الأوروبية، حيث أن التكلفة في مصر تتراوح بين 2.000 و 2.500 دولار أمريكي فقط، في حين أن متوسط السعر في الإمارات العربية المتحدة مثلاً يتراوح بين 3.000 دولار أمريكي، و8.000 دولار أمريكي (أي أن المتوسط 5.500 دولار أمريكي).هناك بعض الدول الأوروبية التي تجرى فيها هذه التقنية بأسعار تنخفض كثيراً عن المتوسط العالمي، ومنها بولندا التي يبلغ متوسط السعر فيها 1.500 دولار أمريكي، وإيطاليا التي يتراوح متوسط السعر فيها بين 1.500 و 2.500 دولار أمريكي، وأوكرانيا التي يبلغ متوسط السعر فيها 1.500 دولار أمريكي.في قطر يبلغ متوسط السعر حوالي 3.000 دولار أمريكي، أما إنجلترا واليونان فإن متوسط السعر فيهما هو المتوسط العالمي ويبلغ 6250 دولار أمريكي. وتقدم ألمانيا سعر منافس لكافة الدول الأوروبية بمتوسط يبلغ 3.000 دولار أمريكي. أما الأردن فهي الدولة العربية التي تقدم سعر منافس لكافة أسعار الدول العربية وينخفض ليبلغ 1284 دولار أمريكي في المتوسط. ةفي تركيا فإن المتوسط فيها يرتفع عن المتوسط العالمي ويبلغ 6.700 دولار أمريكي.