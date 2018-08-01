مذكرات الإعلام الآلي (الجيل الثاني) السنة أولى متوسط.

عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
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طاقم المرشحين
#1
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,321
الإعجابات
1,656
النقاط
1,886
الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#1
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركــــاته

الحمد لله وحده نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالإحسان الى يوم الدين
ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير
ربنا لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا إنك أنت الجوّاد الكريــم
ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي
عقدة لساني يفقهوا قولي

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يسرني أن أضع بين أيديكم

مذكرات الإعلام الآلي (الجيل الثاني) السنة أولى متوسط.

التحمــــــل من المرفقـــــــــات أدنـــــاه

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مع تحيات طاقم منتدى اللمة الجزائرية
 

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