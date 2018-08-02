كن فيكون بخط الثلث

وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#1
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23 فيفري 2014
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غليزان
#1




تحية مباركة لمتابعينا أينما كانوا
وأهلا وسهلا بأعضاءنا وزوارنا اللماويين الكرام
نلتقي من جديد في موضوعي المتواضع
أضع بين أيديكم عبارة :
كن فيكون بخط الثلث
إن شاء الله تنال إعجابكم
نلتقي في موضوغ آخر لعبارة أخرى بأحد الخطوط العربية بإذن الله
كل مرة أقوم بوضع موضوع يحمل خط من الخطوط العربية إن شاء الله
كما سأقوم بوضع دروس وشروحات مبسطة لمن يريد تعلم هذه الخطوط الجميلة
ولما لا ربما نفتح دورات تعليمية للجميع إن شاء الله
تحياتي وحي القلم
تقييمكم إخوتي الكرام

وحي القلم 36.jpg


 
وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
1,261
الإقامة
غليزان
#2
 
وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,641
الإعجابات
6,082
النقاط
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الإقامة
غليزان
#3
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
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الشرق-الوسط
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أنثى
#4
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ماشاءالله تتقن الخط العربي
ياريت تقدم لنا دروس في هذا المجال
خاصة انه يوجد من الاعضاء من لديه ميول لكتابة الخط العربي
بارك الله فيك
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#5
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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من عآلمي
الجنس
أنثى
#5
السلام عليكم



ما شاء الله
جميلة جدا
و مدابينا لو تكون دورة مثل هذي في اللمة
بالتوفيق اخي
 
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