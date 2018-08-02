تحية مباركة لمتابعينا أينما كانوا

وأهلا وسهلا بأعضاءنا وزوارنا اللماويين الكرام

نلتقي من جديد في موضوعي المتواضع

أضع بين أيديكم عبارة :

كن فيكون بخط الثلث

إن شاء الله تنال إعجابكم

نلتقي في موضوغ آخر لعبارة أخرى بأحد الخطوط العربية بإذن الله

كل مرة أقوم بوضع موضوع يحمل خط من الخطوط العربية إن شاء الله

كما سأقوم بوضع دروس وشروحات مبسطة لمن يريد تعلم هذه الخطوط الجميلة

ولما لا ربما نفتح دورات تعليمية للجميع إن شاء الله

تحياتي وحي القلم

تقييمكم إخوتي الكرام