saddek06000
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 ماي 2015
- المشاركات
- 1,129
- الإعجابات
- 78
- النقاط
- 537
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 129دولار BTC للبيع
سعر الدولار = 180دج (ثابت)
العمولة على الشاري / عمولة بيتكوين ثابثة 0.0005 BTC /
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
المصدر أعمال
الإثبات
باسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 129دولار BTC للبيع
سعر الدولار = 180دج (ثابت)
العمولة على الشاري / عمولة بيتكوين ثابثة 0.0005 BTC /
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
المصدر أعمال
الإثبات