عرض بيع متوفر 129 دولار BTC مقابل 180 CCP DA

بيانات المعاملة المالية
البائع
saddek06000
المبلغ
129 ( USD )
سعر البيع
180 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيتكوين - Bitcoin
saddek06000

saddek06000

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
15 ماي 2015
المشاركات
1,129
الإعجابات
78
النقاط
537
#1
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله الرحمن الرحيم


متوفر مبلغ 129دولار BTC للبيع
سعر الدولار = 180دج (ثابت)

العمولة على الشاري / عمولة بيتكوين ثابثة 0.0005 BTC /

الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)

المصدر أعمال
الإثبات
2222.PNG
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
975
الإعجابات
2,565
النقاط
151
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
 
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