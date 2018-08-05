تكريم تلآميذ و طلبة اللمة الجزائرية المتفوقين

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

آما بعد :

بعد الجد والكفاح لابد وأن ننال ما كنا نسعى إليه .

فلايمتطي المجد من لم يركب الخطرا ولاينال العلا من قدم الحذرا ومن أراد العلا عفواً بلا تعب قضى ولم يقضِ من إدراكها و طرا بتفوق ..

ف يسر إدارة منتدى اللمة الجزائرية بأن يزف أخلص التهاني إلى :

@cosette

لتفوقك في شهادة التعليم المتوسط

و يقدم لك وسام :

و للأخوات الناجحات عن جدارة

لنجاحكم و نيلكم لشهادة الباكلوريا

ويقدم لكم و سام :

كما يتقدم باحر التهاني لـ :

لنجاحكم و نيلكم لشهادة التخرج

ويقدم لكم و سام :

قد نغفل عن عضو ما

او نسيناه فادا كنتم ممن نجحوا هذه السنة لا تنسوا تذكيرنا 😉