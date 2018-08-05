تكريم تلآميذ و طلبة اللمة الجزائرية المتفوقين

yaso ياسمين

yaso ياسمين

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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
آما بعد :



بعد الجد والكفاح لابد وأن ننال ما كنا نسعى إليه .


فلايمتطي المجد من لم يركب الخطرا ولاينال العلا من قدم الحذرا ومن أراد العلا عفواً بلا تعب قضى ولم يقضِ من إدراكها و طرا بتفوق ..


ف يسر إدارة منتدى اللمة الجزائرية بأن يزف أخلص التهاني إلى :

@cosette
لتفوقك في شهادة التعليم المتوسط
و يقدم لك وسام :

وسام-التعليم-المتوسط.gif




و للأخوات الناجحات عن جدارة

@°NeSriNe°
@كارلا
@زهرة اللمة
@Princesse Diyor


منتدى-الترحيب-3.gif



لنجاحكم و نيلكم لشهادة الباكلوريا
ويقدم لكم و سام :

الباكلوريا.gif











كما يتقدم باحر التهاني لـ :

@missing heart
@yaso ياسمين
@حروف تائهة

فاصلة-التخرج.gif




لنجاحكم و نيلكم لشهادة التخرج
ويقدم لكم و سام :

التخرج.gif



قد نغفل عن عضو ما
او نسيناه فادا كنتم ممن نجحوا هذه السنة لا تنسوا تذكيرنا 😉



ألف مبــروك النجـــــاح وجعله ربي على سبيل الــدوام مثابرتكم الدائمة وعملكم المتواصل يؤهلكم للتفوق فالف مبروك النجاح




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Queen Fati

Queen Fati

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#2
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دائما متالقة غاليتي ياسمين
والف مبروك للجميع ربي يسعدهم والعقوبة لمزيد من النجاحات ان شاء الله
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