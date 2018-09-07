teacher book of english 1as➠كتاب خارجي

yaso ياسمين
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
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نقدم لكم ~
كتاب خارجي
خاص باللغة الانجليزية
يمكنكم تحميله من هنا
teacher book of english 1as.PDF
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