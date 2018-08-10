أنت تسأل والأستاذ عقيد اللمة يجيب

الله الله

هذا مكسب لينا جميعا ان يكون عندنا استاذ متطوع يقدم لنا شروحات و يجيبل عن اسئلتنا

عندي بنتي تدرس الثالثة متوسط هي ممتازة في مادة العلوم طبيعية و نقطها دايما فوق 17

ممكن تعطينا ملخص اول محور راح يدرسوه في الموسم القادم