أنت تسأل والأستاذ عقيد اللمة يجيب

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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,298
الإعجابات
61,584
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرحب بالأستاذ @عقــ اللمه ــيد
أستاذ مادة العلوم الفيزيائية في طور المتوسط

نرجو من تلاميذنا وأعضاءنا الكرام

ان استصعب عليهم أمر يخص هذه المادة أن يضعوا استفساراتهم هنا
والأستاذ سيجيبكم باذن الله


 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
سيتم تحديد الاقسام..
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,239
الإعجابات
20,236
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
الله الله
هذا مكسب لينا جميعا ان يكون عندنا استاذ متطوع يقدم لنا شروحات و يجيبل عن اسئلتنا
عندي بنتي تدرس الثالثة متوسط هي ممتازة في مادة العلوم طبيعية و نقطها دايما فوق 17
ممكن تعطينا ملخص اول محور راح يدرسوه في الموسم القادم
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#3
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,026
الإعجابات
13,390
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#3
بالتوفيق للاستاذ
في عمله و جزاه الله
خيرا و بارك الله فيك
@السلطانة على
فتح هكذا مساحة
للتلاميد
بالتوفيق للجميع

العام هذا ان شاء
الله اخواي في ثالثة
متوسط رح نهبلوك
شوي تحملنا
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#4
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,908
الإعجابات
39,350
النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم
شكراً لك أختي على هذا الموضوع الرائع
و جزيل الشكر للاستاذ و الاخ عقيد اللمة
بالتوفيق له و لتلاميذنا الاعزاء ❤
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#5
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,378
الإعجابات
1,776
النقاط
1,886
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#5
السلام عليكم و رحمة الله
شكرا الأستاذة @السلطانة.
راني صححت خلل بسيط في الموضوع(انا أستاذ العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا) و ليس العلوم الطبيعية ههههه
بالطبع انا في الخدمة اذا احتجتم أي شيء فأهلا و سهلا بأسلئلتكم هنا و ان شاء الله نتوفقو في الاجابة و اذا ما لقيناش إجابة نبحث عنها باذن الله ..فكنا بصدد التعلُّم..و من نستفيد أيضا.
بارك الله فيكم.
 
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