أنت تسأل والأستاذ عقيد اللمة يجيب

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرحب بالأستاذ @عقــ اللمه ــيد
أستاذ مادة العلوم الفيزيائية في طور المتوسط
نرجو من تلاميذنا وأعضاءنا الكرام
ان استصعب عليهم أمر يخص هذه المادة أن يضعوا استفساراتهم هنا
والأستاذ سيجيبكم باذن الله
نرحب بالأستاذ @عقــ اللمه ــيد
أستاذ مادة العلوم الفيزيائية في طور المتوسط
نرجو من تلاميذنا وأعضاءنا الكرام
ان استصعب عليهم أمر يخص هذه المادة أن يضعوا استفساراتهم هنا
والأستاذ سيجيبكم باذن الله
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