أنت تسأل والأستاذ عبد الجليل يجيب

هههه موضوع رديت عليه هادا شحال ومالقيتش ردي

مانعرف وين تبخر الله اعلم

المهم سلطانة اشكرك على الموضوع بارك الله فيك

يعطيك الصحيتوو

الطفل الصغير باش يتعلم يتعلم اللغة وتكون اجنبية يعني 2eme langue لازم يكتسبها هي صح فاللول صعيبة مي مع الوقت يوالف ويولي يفهم مش يهدر برك ....

دوك نفهمك كيفاش لازم les gestes ول mimiques يعني تقوله le nezوتشير ليه بيدك هو صح مايعرف ينطقها مي يعرف le mot وواش يعني ومعا الوقت يتعلم كيفاش يهجيهاا ... مش مرة مش زوج لازم المداومة ومنين داااك حطيلو ميكي بالفرنسي خليه يتعلم حركاتهم لغة شفايفهم صور الأشياء حتى الألوان وكيفاش تتنطق يعني يكون الرصيد المعرفي وممبعد يجي رصيد اللغوي ههههه

وهذا احسن وقت لتعلم اللغة خاصة الفرنسية



علابالي كثرت عليك خليني نشوف رايك اومبعد نزيدو نفصلوا اكثر في واش حكينا

ربي يخليهولك ويحفظو