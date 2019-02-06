أنت تسأل والأستاذ عبد الجليل يجيب

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,648
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرحب بالأستاذ @جليلوس


أستاذ اللغة الفرنسية في التعليم الابتدائي

نرجو من تلاميذنا وأعضاءنا الكرام

ان استصعب عليهم أمر يخص هذا الطور أن يضعوا استفساراتهم هنا
والأستاذ سيجيبكم باذن الله

101015
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,648
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
بون صواغ :-p:-p

حبيت نسقسيك على الطريقة الصحيحة لبدء تلقين الطفل اللغة الفرنسية
نحاول نعلم بنتي حاليا بعض الكلمات
الحيوانات لي تشوفها وتتعرف عليها في الواقع وفي التلفاز
علمتهالها بالعربية والفرنسية
بعض الكلمات اليومية
الالوان
الاعداد ...
هل هي طريقة صحيحة ويقدر الطفل يتعلم الكلمات ويحفظها من خلال استعمالها ؟
كاين وحد الميكي اسمو كايو
نحطلها حلقة كل يوم او يومين ونفهمها فيها
لاحظت انو مازالت متفهمش لاها بسن ال 3 سنوات
قريت بلي راه الطفل كي يشوف الصور المتحركة بالفرنسية تتخبى في عقلو
ويتعلمها تدريجيا
المهم حبيتك تفيدني بعدة افكار كيفاه نعلم بنتي الفرنسية حسب سنها
اعتمد حاليا كيما قتلك على طريقة التسميع والتحفيظ
والمشاهدة للكتب او في الحقيقة للاشياء والحيوانات وتكرار الاسماء بالفرنسية ...
ارشدني

 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,625
النقاط
1,891
محل الإقامة
جزر القمر
هههه موضوع رديت عليه هادا شحال ومالقيتش ردي
مانعرف وين تبخر الله اعلم
المهم سلطانة اشكرك على الموضوع بارك الله فيك
يعطيك الصحيتوو
الطفل الصغير باش يتعلم يتعلم اللغة وتكون اجنبية يعني 2eme langue لازم يكتسبها هي صح فاللول صعيبة مي مع الوقت يوالف ويولي يفهم مش يهدر برك ....
دوك نفهمك كيفاش لازم les gestes ول mimiques يعني تقوله le nezوتشير ليه بيدك هو صح مايعرف ينطقها مي يعرف le mot وواش يعني ومعا الوقت يتعلم كيفاش يهجيهاا ... مش مرة مش زوج لازم المداومة ومنين داااك حطيلو ميكي بالفرنسي خليه يتعلم حركاتهم لغة شفايفهم صور الأشياء حتى الألوان وكيفاش تتنطق يعني يكون الرصيد المعرفي وممبعد يجي رصيد اللغوي ههههه
وهذا احسن وقت لتعلم اللغة خاصة الفرنسية

علابالي كثرت عليك خليني نشوف رايك اومبعد نزيدو نفصلوا اكثر في واش حكينا
ربي يخليهولك ويحفظو
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top