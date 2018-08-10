أنت تسأل والأستاذ وحي القلم يجيب

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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,298
الإعجابات
61,584
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرحب بالأستاذ @وحي القلم

أستاذ التعليم الابتدائي

نرجو من تلاميذنا وأعضاءنا الكرام

ان استصعب عليهم أمر يخص هذا الطور أن يضعوا استفساراتهم هنا
والأستاذ سيجيبكم باذن الله

 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,908
الإعجابات
39,350
النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
و عليكم السلام و رحمة الله
شكرا لك اختي الغالية على هذا الموضوع المهم
و الشكر موصول للاخ حليم ايضا
موفقون جميعا
 
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