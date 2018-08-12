سلام عليكم

ما هو قولكم في الرجل الذي يعترف لزوجته بحبه وعشقه لها

و يعترف لها بأنه لا يستطيع العيش بدونها وأنها كل شيئ بنسبة له

وفي اعترفته يبكي ويقول لها انتي حبي ولا ستطيع العيش بدونك