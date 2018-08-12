imedka73
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 أوت 2018
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
سلام عليكم
ما هو قولكم في الرجل الذي يعترف لزوجته بحبه وعشقه لها
و يعترف لها بأنه لا يستطيع العيش بدونها وأنها كل شيئ بنسبة له
وفي اعترفته يبكي ويقول لها انتي حبي ولا ستطيع العيش بدونك
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ما هو قولكم في الرجل الذي يعترف لزوجته بحبه وعشقه لها
و يعترف لها بأنه لا يستطيع العيش بدونها وأنها كل شيئ بنسبة له
وفي اعترفته يبكي ويقول لها انتي حبي ولا ستطيع العيش بدونك
ممكن تكون مشاركة في هذا الموضوع