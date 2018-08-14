Toutaacher
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💏أروع الكلمات عن الحياة الزوجية💏
💗""""""""""""""""""💖"""""""""""""""""💗
المقـدمة:
من أجمل الأمور وأصعبها في نفس الوقت هو بناء حياة جديدة مليئة بالمسؤوليات والمتطلبات، والحب والحنان والمشاركة،
-فالبعض منا يتخوف من البداية ظناً به أنه لا يستطيع
-والبعض الأخر يبدأها ببسمة مشرقة نحو مستقبل جميل،
لهذا اردنا نشر هذه الكلمات الجميلة:
-الزواج هو الشفاء لكلّ أمراض المراهقة.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-الزواج يفتح:
باب الرحمة،
وباب الرزق،
وباب السعادة،
وباب النجاح،
وباب الثواب،
وباب الجنة،
-والزواج يغلق:
باب الفشل،
وباب العقاب،
وباب النار.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-تكمن السعادة في بيتك، فلا تبحث عنها في حديقة الغرباء.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-جذوة العلاقة بين الزوجين قد تنطفئ فترة من الزمن، ولكن باستطاعتهما دائماً إشعالها من جديد بثقاب المحبة.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-العيش مع بعض الزوجات جنّة،
ومع بعضهم جهنّم،
والأغلب هو أمر بين الأمرين.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-تتوقّف السعادة الزوجية على تقاسم المشاعر والآمال، والطموحات، أكثر ممّا تتوقّف على تقاسم المسؤولية، ولقمة العيش.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-أذكى الأزواج وألطفهم معشراً، وهو الذي ينادي زوجته مهما بلغ بها العمر ياصغيرتي.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-في العلاقات الزوجية، كل المشاكل قابلة للحلّ بسهولة، بشرط أن ينظر الزوجان إلى المشاكل على أنّها قضية أخذ وعطاء، لا قضية انتصار وهزيمة.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-غيرة الزوج تجاه زوجته إيثار،
و
-وغيرة الزوجة تجاه زوجها استئثار.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-الصداقة بين الزوجين تحوّل:
الزواج العادي إلى زواج جيّد،
والزواج الجيّد إلى زواج عظيم،
والزواج العظيم إلى زواج لا مثيل له،
-وغياب الصداقة بينهما يسير بالزواج إلى عكس المسير، فيحوّل:
الزواج الذي لا مثيل له إلى زواج جيّد،
والجيّد إلى عادي،
والعادي إلى كارثة،
وفي كل الأحوال، لا وجود لزواج عظيم أو جيّد خارج دائرة الصداقة بين الزوجين
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-الزوجة الصالحة:
أمان في النفس،
وراحة في القلب،
وسعادة في الحياة،
-أمّا نقيضها فهي:
تعب في النفس،
وجرح في القلب،
وشقاء بلا حدود.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-المرح في الحياة الزوجية كالسكر في الشاي،
فبالرغم من أنّ الكثير منه غير مطلوب إلا أنّ الحياة بدونه مُرَّة إلى درجة لا تطاق.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
المزاح بين الزوجين يشدهما إلى بعض، أكثر مما تشدهما القضايا الجديّة في الحياة،
فلكي تسعد الحياة الزوجية فلا بد أن تكون مزيجاً من الجد والمرح كما هي مزيج من المتعة والتعب.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-أكرم زوجتك لتكرم بها،
وأسعدها لتسعد بها،
ومتّعها لتمتع بها،
واقبل بها كما هي، لتقبل بك كما أنت.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-الحبّ الذي هو فصل واحد وحسب في حياة الرجل، هو تاريخ المرأة بكامله.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-الزوجة شريكة حياة، قبل أن تكون شريكة مسؤوليّة،
وهي سيدة البيت، وليست خادمة المطبخ،
وصديقة الرحلة، وليست حصان العربة.
💝👨👨👦✔✔✔✔✔✔✔👨👨👦💝
Toutaacher
💗""""""""""""""""""💖"""""""""""""""""💗
المقـدمة:
من أجمل الأمور وأصعبها في نفس الوقت هو بناء حياة جديدة مليئة بالمسؤوليات والمتطلبات، والحب والحنان والمشاركة،
-فالبعض منا يتخوف من البداية ظناً به أنه لا يستطيع
-والبعض الأخر يبدأها ببسمة مشرقة نحو مستقبل جميل،
لهذا اردنا نشر هذه الكلمات الجميلة:
-الزواج هو الشفاء لكلّ أمراض المراهقة.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-الزواج يفتح:
باب الرحمة،
وباب الرزق،
وباب السعادة،
وباب النجاح،
وباب الثواب،
وباب الجنة،
-والزواج يغلق:
باب الفشل،
وباب العقاب،
وباب النار.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-تكمن السعادة في بيتك، فلا تبحث عنها في حديقة الغرباء.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-جذوة العلاقة بين الزوجين قد تنطفئ فترة من الزمن، ولكن باستطاعتهما دائماً إشعالها من جديد بثقاب المحبة.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-العيش مع بعض الزوجات جنّة،
ومع بعضهم جهنّم،
والأغلب هو أمر بين الأمرين.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-تتوقّف السعادة الزوجية على تقاسم المشاعر والآمال، والطموحات، أكثر ممّا تتوقّف على تقاسم المسؤولية، ولقمة العيش.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-أذكى الأزواج وألطفهم معشراً، وهو الذي ينادي زوجته مهما بلغ بها العمر ياصغيرتي.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-في العلاقات الزوجية، كل المشاكل قابلة للحلّ بسهولة، بشرط أن ينظر الزوجان إلى المشاكل على أنّها قضية أخذ وعطاء، لا قضية انتصار وهزيمة.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-غيرة الزوج تجاه زوجته إيثار،
و
-وغيرة الزوجة تجاه زوجها استئثار.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-الصداقة بين الزوجين تحوّل:
الزواج العادي إلى زواج جيّد،
والزواج الجيّد إلى زواج عظيم،
والزواج العظيم إلى زواج لا مثيل له،
-وغياب الصداقة بينهما يسير بالزواج إلى عكس المسير، فيحوّل:
الزواج الذي لا مثيل له إلى زواج جيّد،
والجيّد إلى عادي،
والعادي إلى كارثة،
وفي كل الأحوال، لا وجود لزواج عظيم أو جيّد خارج دائرة الصداقة بين الزوجين
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-الزوجة الصالحة:
أمان في النفس،
وراحة في القلب،
وسعادة في الحياة،
-أمّا نقيضها فهي:
تعب في النفس،
وجرح في القلب،
وشقاء بلا حدود.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-المرح في الحياة الزوجية كالسكر في الشاي،
فبالرغم من أنّ الكثير منه غير مطلوب إلا أنّ الحياة بدونه مُرَّة إلى درجة لا تطاق.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
المزاح بين الزوجين يشدهما إلى بعض، أكثر مما تشدهما القضايا الجديّة في الحياة،
فلكي تسعد الحياة الزوجية فلا بد أن تكون مزيجاً من الجد والمرح كما هي مزيج من المتعة والتعب.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-أكرم زوجتك لتكرم بها،
وأسعدها لتسعد بها،
ومتّعها لتمتع بها،
واقبل بها كما هي، لتقبل بك كما أنت.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-الحبّ الذي هو فصل واحد وحسب في حياة الرجل، هو تاريخ المرأة بكامله.
💝👨👨👦👫👨👨👦💝
-الزوجة شريكة حياة، قبل أن تكون شريكة مسؤوليّة،
وهي سيدة البيت، وليست خادمة المطبخ،
وصديقة الرحلة، وليست حصان العربة.
💝👨👨👦✔✔✔✔✔✔✔👨👨👦💝
Toutaacher