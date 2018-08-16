إلى متى ؟؟؟؟

Toutaacher
:: عضو منتسِب ::
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قبل كل شي اسفة على تدخلي كل بنت حره بنفسها لكن الكلام مجرد رسالة .... إلى العقول #الراقية ملا حظة مهمة (لم اقصد اي بنت ولم افكر جرح احساس بنت في هذا الكلام ولم اضع اي بنا في بالي حين نزلت هذه الرسالة والله العظيم ) مجرد نصيحة و تذكير لعل الذكرى تنفع رسالة إلى كل فتاة فمن لديها الجرأة فلتقرأ ... لعلك تدركين الى اين انتي ذاهبة
....,الى متى سترتدي تلك الثياب !!
الى متى ستنسي يوم الحساب !!
فالموت يأتي ولا يق الأبواب !!
ولا يسأل عن العمر ولا عن الأسباب !!
إسالي نفسك لماذا أرتديتي تلك الثياب !!
أهي لأغواء الشباب !!
أم أنها كرها في الحجاب !!
لماذا سمعتي نباح الكلاب !!
واصبحتي بيتا يسكنه الذباب !!
كفاكي عبثا كفاكي انسياب !!
وتذكري يوم الحساب !!
تذكري وقوفكي أمام رب العباد !!
ليس بينكي وبينه حجاب !!
سيسألك عن الاسباب !!
سيسألكي عن كل نظرة نظرها اليكي الشباب !!
عن كل من قلدتكي من الاصحاب !!
عن كل ثانية بعدتي فيها عن الكتاب !!
فماذا سيكون الرد وماذا سيكون الجواب
أختي استري نفسك بإرادتك قبل أن يسترك الكفن رغما عنك
اسف للكلام اللهم بلغت اللهم فشهد
تحياتي
اطلب منكم السماح ان كنت اخطأت وشكرا
....,الى متى سترتدي تلك الثياب !!
الى متى ستنسي يوم الحساب !!
فالموت يأتي ولا يق الأبواب !!
ولا يسأل عن العمر ولا عن الأسباب !!
إسالي نفسك لماذا أرتديتي تلك الثياب !!
أهي لأغواء الشباب !!
أم أنها كرها في الحجاب !!
لماذا سمعتي نباح الكلاب !!
واصبحتي بيتا يسكنه الذباب !!
كفاكي عبثا كفاكي انسياب !!
وتذكري يوم الحساب !!
تذكري وقوفكي أمام رب العباد !!
ليس بينكي وبينه حجاب !!
سيسألك عن الاسباب !!
سيسألكي عن كل نظرة نظرها اليكي الشباب !!
عن كل من قلدتكي من الاصحاب !!
عن كل ثانية بعدتي فيها عن الكتاب !!
فماذا سيكون الرد وماذا سيكون الجواب
أختي استري نفسك بإرادتك قبل أن يسترك الكفن رغما عنك
اسف للكلام اللهم بلغت اللهم فشهد
تحياتي
اطلب منكم السماح ان كنت اخطأت وشكرا