رسالة لگ...

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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,055
نقاط التفاعل
1,902
النقاط
571
العمر
31
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الى متى سترتدي تلك الثياب!!
الى متى ستنسي يوم الحساب!!
فالموت يأتي ولايدق الابواب
!!
ولايسأل عن العمر ولا عن الاسباب!!
إسألي نفسك لماذا ارتديتي تلك الثياب!!
أهي إغواء الشباب!!
أم أنها كرها في الحجاب!!
لماذا سمعتي نباح الكلاب!!
وأصبختي بيتا يسكنه الذباب!!
كفاك عبثا كفاك انسياب!!
وتذكري يوم الحساب!!
تذكري وقوفك أمام رب الارباب!!
ليس بينك وبينه حجاب!!
سيسألك عن الأسباب!!
سيسألك عن كل نظرة نظرها إليك الشباب!!
عن كل من قلدتيك من الأصحاب!!
عن كل ثانية بعدتي فيه عن الكتاب!!
فماذا سيكون الرد وماذا سيكون الجواب!!
...بعيدا عن شعر
استري نفسك بإرادتك قبل أن يسترك الكفن رغما عنك
منقول للإفادة.
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,055
نقاط التفاعل
1,902
النقاط
571
العمر
31
من قال ان الجمال هو أرجل عارية؟
من قال ان الأنوثة هي شعر مسرح؟
من قال ان سحر الفتاة في عيونها الملونة والمصبوغة بكل أنواع المكياج؟
من قال ان الفتاة جمال فقط؟
الفتاة... عفة، طهارة، شرف، جمال داخلي، مشية محترمة،
فكوني أميرة بحجابك،، وملكة بأخلاقك وامبراطورة بإسلامك ولاتكوني لقمة سهلة لكل من هب ودب كوني فتاة كما امر الله والاسلام.
 
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