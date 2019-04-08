رسالة لگ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الى متى سترتدي تلك الثياب!!

الى متى ستنسي يوم الحساب!!

فالموت يأتي ولايدق الابواب

!!

ولايسأل عن العمر ولا عن الاسباب!!

إسألي نفسك لماذا ارتديتي تلك الثياب!!

أهي إغواء الشباب!!

أم أنها كرها في الحجاب!!

لماذا سمعتي نباح الكلاب!!

وأصبختي بيتا يسكنه الذباب!!