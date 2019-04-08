رسالة لگ...

اميرة المدائن
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الى متى سترتدي تلك الثياب!!
الى متى ستنسي يوم الحساب!!
فالموت يأتي ولايدق الابواب
!!
ولايسأل عن العمر ولا عن الاسباب!!
إسألي نفسك لماذا ارتديتي تلك الثياب!!
أهي إغواء الشباب!!
أم أنها كرها في الحجاب!!
لماذا سمعتي نباح الكلاب!!
وأصبختي بيتا يسكنه الذباب!!
كفاك عبثا كفاك انسياب!!
وتذكري يوم الحساب!!
تذكري وقوفك أمام رب الارباب!!
ليس بينك وبينه حجاب!!
سيسألك عن الأسباب!!
سيسألك عن كل نظرة نظرها إليك الشباب!!
عن كل من قلدتيك من الأصحاب!!
عن كل ثانية بعدتي فيه عن الكتاب!!
فماذا سيكون الرد وماذا سيكون الجواب!!
...بعيدا عن شعر
استري نفسك بإرادتك قبل أن يسترك الكفن رغما عنك
منقول للإفادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الى متى سترتدي تلك الثياب!!
الى متى ستنسي يوم الحساب!!
فالموت يأتي ولايدق الابواب
!!
ولايسأل عن العمر ولا عن الاسباب!!
إسألي نفسك لماذا ارتديتي تلك الثياب!!
أهي إغواء الشباب!!
أم أنها كرها في الحجاب!!
لماذا سمعتي نباح الكلاب!!
وأصبختي بيتا يسكنه الذباب!!
كفاك عبثا كفاك انسياب!!
وتذكري يوم الحساب!!
تذكري وقوفك أمام رب الارباب!!
ليس بينك وبينه حجاب!!
سيسألك عن الأسباب!!
سيسألك عن كل نظرة نظرها إليك الشباب!!
عن كل من قلدتيك من الأصحاب!!
عن كل ثانية بعدتي فيه عن الكتاب!!
فماذا سيكون الرد وماذا سيكون الجواب!!
...بعيدا عن شعر
استري نفسك بإرادتك قبل أن يسترك الكفن رغما عنك
منقول للإفادة.