فوائد الثوم

Toutaacher
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فوائد تناول فص ثوم مع كأس حليب
يعصر فص ثوم من الثوم مع كأس حليب متوسط ويشرب على الريق يوميا لمدة شهر كامل ويكرر الوصفة كل شهرين مرة يعني شهر يستعمل وشهر لا يستعمل له فوائد كثيرة منها
1 :يعالج التهابات البروستات وتضخمها.
2 :يقوي الجسم قوة عجيبة ولو في الشيب.
3 :يقضي على التهابات اللوز والغدد.
4 :يقوي جهاز المناعة جداً ويقضي على جميع الفيروسات حتى اﻹيدز.
5 :يقضي على الديدان والبكتيريا المعوية بجميع انواعها.
6 :يمنع إصابات اﻹنفلونزا قبل حصولها ويعالجها إذا حصلت.
7 :يخفض الضغط المرتفع ويصفي الشرايين من الدهون.
8 :يصفي الدم من السموم ويمنع حصول التسمم باﻷكل وغيره.
يعصر فص ثوم من الثوم مع كأس حليب متوسط ويشرب على الريق يوميا لمدة شهر كامل ويكرر الوصفة كل شهرين مرة يعني شهر يستعمل وشهر لا يستعمل له فوائد كثيرة منها
1 :يعالج التهابات البروستات وتضخمها.
2 :يقوي الجسم قوة عجيبة ولو في الشيب.
3 :يقضي على التهابات اللوز والغدد.
4 :يقوي جهاز المناعة جداً ويقضي على جميع الفيروسات حتى اﻹيدز.
5 :يقضي على الديدان والبكتيريا المعوية بجميع انواعها.
6 :يمنع إصابات اﻹنفلونزا قبل حصولها ويعالجها إذا حصلت.
7 :يخفض الضغط المرتفع ويصفي الشرايين من الدهون.
8 :يصفي الدم من السموم ويمنع حصول التسمم باﻷكل وغيره.