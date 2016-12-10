ملف كامل للتداوي بالأعشاب

السلام عليكم



*تقرحات الفم والاسنان :

تؤخذ ملعقة من زهر البابونج وتطبخ في كوب , ويمضمض بها المصاب



* استرخاء اللسان :

التغرغر بالخردل عدة مرات يفيد في استرخاء اللسان



* خراج اللثة :

نصف تينة تنقع في الماء المغلي ثم توضع على الخراج



* التهاب اللوزتين :

تخلط بيضة بطحين حتى تصبح كالعجين , وتوضع على العنق وتربط بقماش , من الليل حتى الصباح , ثم ترفع ويغسل مكانها بالماء الفاتر , فان ذلك يرفع الالتهاب والحرارة عن الحلق , تكرر العمليى حتى الشفاء ان شاء الله تعالى

**وصفة اخرى :

توضع على العنق بعض شرائح البصل الساخنة , وتحزم علية فانها جيدة لالتهاب اللوزتين

**وصفة اخرى :

يطبخ مقدار ملعقة من زهر البابونج في كوب من الماء , ويغرغر به المصاب بالتهاب اللوزتين , فانة بعد تكرار العملية يشفى



*بحة الصوت :

اذا اكل الثوم مشويا أو مطبوخا أو نيئا , نفع بحة الصوت وخشونتة

**وصفة اخرى :

أكل الفجل بالعسل ينفع جيدا من بحة الصوت الحادثة عقب الصياح , وهذا صالح للمغنيين على الخصوص

**وصفة اخرى :

تطبخ اوراق الملفوف جيدا في قليل من الماء , ثم يخلط المغلي بالعسل , ويوضع حتى يبرد , وتششرب سبع ملاعق كبيرة في اليوم , فانة يفيد جدا لخفوت الصوت وبحتة ولجهاز التنفس واللوزتين



*تصفية الصوت :

أكل الثوم نيئا أو مطبوخا يصفي الصوت



*التهاب الحنجرة :

يخلط البصل بالعسل والتفاح , كعصير ويشرب لعدة ايام



*تضخم الغدة الدرقية :

يمنع المصاب بتضخم الغدة الدرقية عن المبردات والمقليات , يأخذ مغلي الجعدة مقدار نصف كوب , ويواظب على شربها فانة يشفى باذن الله تعالى



*التهاب المسالك التنفسية :

يستعمل بخار ازهار البابونج



*السل :

يشرب ماء مغلي الحلبة مقدار 4 ملاعق في اليوم لتسكين سعالا المصابين بالسل

*علاج السل :

يشرب المسلول في كل صباح لبنا ممزوجا بملعقة عسل , فانة يتماثل للشفاء ان شاء الله تعالى



*السعال المزمن :

تأخذ كمية من التين المجفف , وتنقعة في زيت زيتون مدة اسبوع , فيفطر المريض كل صباح ثلاث تينات , فانة يشفى

*السعال :

تاخذ اوراق البرتقال 20 غراما وتغليها في لتر من الماء , ويشربة المصاب بالسعال الصدري ثلاث مرات في اليوم مدة زومنية اقلها ثلاثة ايام , فانة فعال

*سعال الاطفال :

يطبخ البصل ويعصر ماؤة ويخلط بعسل , ويأخذ الطفل جرعات 5 مرات يوميا

**وصفة اخرى :

يشرب عصير الجزر مطبوخا مع السكر مقدار نصف كوب ثلاث مرات في اليوم



*الربو :

ينقع كمية من الثوم المقشور في لتر حليب , يشرب منة 3 أكواب في اليوم مدة 8 أيام , وكل كوب يصفى ثم يشرب

**وصفة اخرى :يعصر مقدار كأس من ماء البصل ومثلة كأس عسل , ويغلى المزيج على النار , ويستعملة المصاب بنوبة الربو مقدار ملعقتين كبيرتين في الصباح والظهر والمساء , وتكرر العملية فان المصاب يتماثل للشفاء ان شاء الله تعالى

**وصفة اخرى :

أكل السمسم المقشور بالسكر ينفع المصاب بالربو

*البلغم :

يؤخذ ماء الملفوف ساخنا ويمزج بملعقة عسل ويتناولة صاحب البلغم , فانة يسهل خروجة ويخفف من نهيج الشعب التنفسية



*السعال الديكي :

يغلى 100 جراما من الثوم المقشر في 250 جراما من الماء , لمدة 15 دقيقة , وبصفى ثم يضاف له 250 جراما من السكر , ويشرب منة مقدار ملعقتين كبيرتين كل يوم صباحا

**وصفة اخرى:

تأخذ أوراق الخس 150 جراما وتطبخ , لمدة 5 دقائق ويشرب فاترا بعد تحليتة كل يوم



*القلب :يتناول المريض بالقلب مابين 50 االى 140 جراما من العسل في اليوم

*تقوية القلب :

يؤكل كل يوم الخرشوف والكرفس والخس والبصل . فانه مفيد جدا لتقوية عضلة القلب باذن الله تعالى

**وصفة اخرى :

تطبخ ملعقتان من الصعتر في كوب من الماء ويشربة ضعيف القلب



*تصلب الشرايين :

تؤخذ 100 غراما من قرون اللوبيا وتغلى في لتر ماء جيدا , ثم تصفى وتشرب منه 4 فناجين كل يوم لمدة 15 يوما

**وصفة اخرى :

تغلى اوراق الزيتون الجافة مقدرا 40 غراما في كل لتر ماء لمدة 10 دقائق , ويشرب منة فنجان كل يوم صباحا

**وصفة اخرى :

يقشر مغلي الثوم , ويسحق ويغلى في كوب حليب لمدة 5 دقائق , ويشرب ويواظب على ذلك يوميا لمدة



*عسر الهضم :

يشرب الكمون مدقوقا مع الخل , مقدار ملعقة كبيرة

**وصفة اخرى :

أكل الزنجبيل أو النعناع بعد الطعام يفيد جيدا في الهضم



*المغص :

يشرب الكمون المدقوق ممزوجا مع الخل مقدار ملعقة كبيرة , فانة يسكن المغص الشديد

*المغص المعوي لدى الكبار والصغار :

تؤخذ ملعقة كبيرة من اليانسون , وتطبخ في ربع لتر من الماء , وتشرب على 4 حصص في اليوم , فانها تسكن المغص المعوي , ويمكن استعمالها للاطفال بمقدار 3 ملاعق صغيرة يوميا



*الغثيان :

شم البصل الطري يقطع الغثيان ويسكنة

**وصفة اخرى :

اذا خلط النعناع بالخل وشرب قطع القيء

**وصفة اخرى :

قطعة ليمون حامض تغلى في لتر ماء ويشرب منها فنجانان عند الشعور بالقيء



*ازالة القيء والم المعدة :

شرب كوب منقوع ماء النعناع



*تقوية المعدة :يمضغ قليل من الكراويا على الريق , فانة يقوي المعدة اذا واظب المصاب علية كل يوم

**وصفة اخرى :

شرب ماء السنبل ( الخزامي ) يقوي المعدة جيدا

**وصفة اخرى :

أكل النعناع طريا

**وصفة اخرى :

شرب اليانسون ينقي المعدة



*قذف دم المعدة :

اذا خلط بياض البيض بالسويق قطع نفث دم المعدة

**وصفة اخرى :

المواظبة على أكل النعناع جيدا في قطع نفث دم المعدة



*حرقة المعدة :

توضع الايدي والارجل في الماء البارد جملة , فان ذلك يفيد جدا في تسكين حرقة المعدة ولهيبها



*ورم المعدة :

شرب العسل يفيد جيدا في ورم المعدة , اذا واظب المصاب على ذلك



*قرحة المعدة :

تؤخذ أجزاء متساوية من الصعتر والقريص وتطبخ وتشرب على 3 دفعات في اليوم وقت الصبح والظهر والعشاء , ولابد من المواظبة على ذلك



*قرحة المعدة والامعاء :

يبلع الثوم دون مضغة , ثم يعقبة شرب كوب من الماء , ويستمر على ذلك مدة



*حموضة وقرحة المعدة والاثنى عشر :يفطر المريض كل صباح بكأس ماء فاتر قليلا , وفية مقدار ملعقة عسل , ولا بد من الاستمرار , فانه يتحسن بعد 4 اسابيع ان شاء الله تعالى



*طرد الغازات :

المواظبة على أكل السلق يفيد في منع غازات البطن

**وصفة اخرى :

يشرب مقدار نصف كأس من الكراويا المطبوخ في الماء , يواظب على ذلك المصاب بغازات الامعاء فيشفى باذن الله تعالى

*وصفة اخرى :

يشرب مقدار كوب من الماء المغلي في الخزامى كل يوم في الصباح



*التهاب الامعاء :

يغلى التفاح بقشورة مع جزء من العرقسوس, لمدة 10 دقائق , فانة مفيد جدا في التهاب الامعاء 0 تكرر العملية بانتظام حتى الشفاء



*الم المصران الغليظ :

ملعقة صغيرة في كوب من الماء يتناولها المريض كل يوم من اليانسون , وذلك بطبخ كمية منة في كوبين من الماء , يواظب على ذلك المصاب بالم المصران الغليظ فانة يفيدة باذن الله تعالى



*دود البطن :

اذا شرب الشيح مقدار نصف ملعقة كبيرة , مطبوخة في كأس ماء كل يوم في الصباح من به دود البطن ازالة ان شاء الله تعالى

**وصفة اخرى :

اذا أضيف خل الى مسحوق الحبة السوداء , وواظب على الافطار بها المصاب بدود البطن , شفي من ذلك بخروج الدود

**وصفة اخرى :

اذا أكل المصاب بذور اليقطين ( القرع ) خرجت من دود البطن



*وقف الاسهال :تأخذ قشور الرمان وتطبخها وتشرب ماءها ثلاث مرات في اليوم , فانها توقف الاسهال , وتستمر في هذا الشرب الى ان يتوقف الاسهال



*الاسهال المزمن :

المواظبة على أكل النبق يقطع الاسهال المزمن



*الزحار ( الديزانتريا ) :

تقلى اوراق الكرنب ويتناولها المريض , فانة يقضي على الزحار قضاء تاما

**وصفة اخرى :

يؤخذ بياض بيضة ويخلط مع عصير ليمونه حامضة ويشرب صباحا , يكرر العملية مدة 3 ايام , فقد يرى بعد ذلك خروج صديد , تلك علامات الشفاء



*الامساك :تغلى 4 تينات جافة في 400 جراما من الماء او الحليب , الى ان يبقى نصف الماء او الحليب , ثم يصفى ويشرب منة

**وصفة اخرى :

شرب الماء يوميا مابين 8 الى 10 اكواب موزعة على النهار , تساعد في الحد من الامساك



* حصى المرارة :تؤخذ جذور الكرفس المائي مقدار 30 جراما في لتر من الماء ويغلى لمدة 5 دقاائق , ويشرب المصاب

كل يوم مقدار فنجانين ويستمر حتى الشفاء ان شاء الله

قصور الكبد :

تأخذ ربع ورقات من الخرشوف وتغلى في لتر ماء, وتحلى بالعسل او السكر , ويشرب منها كل يوم على الريق لمدة 12 يوم



*وجع الكبد :يشرب قليل من البابونج زيضمد به مكان وجع الكبد , فانة جيد اذا واظب المصاب علية

*ورم الكبد :قليل من عنب الثعلب والمصطكي والنعناع مع سويق ويشرب

*تقوية الكبد :

المواظبة على اكل الزبيب الاحمر المنزوع العجم والطري , من غير طبخة يفيد جدا في تقوية الكبد



*ورم الطحال :

دقيق الحلبة مع الخل , ينفع في حالة ورم الطحال كضماد

*صلابة الطحال :

شرب طبيخ ماء السلق , بخل وقليل من الخردل يلين صلابة الطحال



*داء السكري :شرب 100 جراما من طبيخ القريص , يفيد المصابين بالسكري اذا واظب علية

*وصفة اخرى :

المواظبة على اكل ربع بصلة نيئة كافية لهبوط السكر , وارجاعة الى طبيعته , كما ان المواظبة على اكل الخيار مفيدة ايضا لمرضى السكري

**وصفة اخرى :

المواظبة على شرب مغلي اوراق الجرجير , فان مريض السكري يعود كما كان باذن الله تعالى

*جروح مرضى السكري :

تغلى الحلبة ويؤكل عجينها ويشرب ماؤها , ويدهن به الجرح ايضا , وتوضع من عجينتة لبيخة على الجرح فان يعجل في الشفاء ان شاء الله



*البواسير :

تطلى البواسير بعصارة او طبيخ ماء الريحان

**وصفة اخرى :

يطبخ الثوم ويخلط بالخل , ويفطر علية المصاب بالبواسير , كما انة يدهنا ايضا فانة جدا مفيد

*البواسير الظاهره :

شحم صافي يضاف الية البصل المقطع ويدهن بة مرات 0



*تفتيت حصى الكلى :

عصارة ماء الفجل او اكلة يفتت حصى الكلى اذا واظب علية المصاب

**وصفة اخرى :

شرب حبة خردل في كل ليلة , كافية لتفتيت حصى الكلى

*تفتيت حصى المثانة :

يواظب المصاب على اكل 38 جراما من الاجاص كل يوم والافضل ان يؤكل كاملا بقشرة ولبة وزريعتة

*رمل وحصى الكلى :

اذا واظب المصاب على شرب دهن اللوز الحلو , فتت الرمل والحصى بالكلية



*التهاب الكلى :يشرب كاس من مغلي بزر الكتان في الصباح والمساء





علاج الأمراض الشائعة -





الروماتيزم :



تغلى عشر جرامات من اوراق الصفصاف في فنجان من الماء ويحلى بالعسل او السكر , ويشرب المصاب كل يوم كاس في الصباح والمساء , ويواظب على ذلك فانه مفيد.





** وصفة اخرى :

يشرب المصاب بالروماتيزم مقدار ثلاثة اكواب في اليوم من مسحوق عرق السوس , مقدار ثلاثة ملاعق في ثلاثة اكواب , واحد في الصباح والاخر عند الظهيرة والثالث مساء ويواظب على ذلك .

** وصفة اخرى :

إذا استمر المصاب باكل كيلو تفاح يوميا لمدة اربعة اسابيع متتالية فانة يشفى تماما باذن الله .

** وصفه اخرى:

أكل رأسين غضين من الكرفس كل يوم لمدة بضعة اشهر كافية لوضع حد لأانواع الرومتيزم .



• الم العمود الفقري :يفرك مكاان الالم فركا جيدا باسنان من الثوم المسحوقة او الممزوجة بزيت الزيتون الساخن فانة يسكن الالم .



• عرق النسا :يسف المصاب الحرمل من غير دق مقدار اربع جراامات ونصف مدة 12 ليلة متتالية , يزول عرق النسا .



• وجع الظهر :

اذا واظب المصاب بوجع الظهر على أكل التين الجاف فانة مفيدا جدا .

• **وصفة اخرى :

دهن الخردل ينفع جيدا في تسكين الم الظهر .



** وجع المفاصل :

الصبر ينفع في علاج الم المفاصل شرابا وضمادا.

** وصفة اخرى :اذا سحق الكون وخلط مع الخل ودهنت به المفاصل ازال وجعها .



• وجع الركبة :

يؤخذ الصابون ويضاف الى مثلة حناء مدقوقة ويضمد به الركبة يسكن المها .

** وصفة اخرى :

تدق اوراق الدفلى وتضمد بها الركبة ويسكن وجعها .



*الم الرجلين :تؤخذ ثلاث حفنات من زهر البابونج في ثلاث لترات من الماء وتغلى , ثم بعد ذلك يضع المصاب رجلية في الصحن , ويفركهما بالماء , ويتركهما حتى يبرد ويجففهما ويلبس جوربا او يلفهما بشيء دافيء وقت النوم , فان ذلك يعمل على تسكين الم الرجلين والصداع وانتعاش الجسم .



• دوالي الساق :

• يدلك بالخل مكان دوالي الساق من الاسفل الى الاعلى مرتين في اليوم مدة 20 يوما او اكثر , فانة مفيد وجيد .



• النقرس :اكل راسين من الكرفس كل يوم مدة اشهر كافية للقضاء على داء النقرس نهائيا وتسكين الامة في الاصابع .



• تثليج الاصابع :تشوى بصلة شيا خفيفا من غير ان يتغير لونها بعد ان تكون مفرومة الاوراق , ثم توضع على القدمين او الاصابع مدة عشرين دقيقة , فان ذلك يفيدها في التثليج .



• مسمار الرجل والاصابع :

يدلك المكن المصاب دلكا قويا بزيت الخروع ثلاث مرات في اليوم .



• فقر الدم :يواظب المصاب بفقر الدم على شرب ماء الكرنب فانة يشفى .



• نزف الدم :يدق قشر البيض حتى تبقى كالغبار وتذر على الجرح فانها تقطع النزف .

• القروح الجلدية :

بصل مسحوق مقدار 50 جرما في لتر خل , يغلى مدة 15 دقيقة ثم يدهن بة .

• تشقق الجلد :

يفيد في تشقق الجلد غسلها بمغلي الحلبة .



• الاكزيما :تغلى الحلبة وتوضع لبائخ على اماكن الاكزيما او يدلك بمائها المطبوخ .

** وصفة اخرى :

خمسين جراما من اوراق العرعر يغلى في لتر ماء مدة دقيقتين , وتحلى بالعسل او السكر , ويشرب منها فنجانين في اليوم .



• الثأليل :اذا دق الفجل وخلط بالخل وضمدت به الثأليل قلعها .

** وصفة اخرى :يخلط البصل بالملح ويضمد بة الثالول فيقلعه .



• البرص :قشور الليمون اذا احرقت وضمد بة البرص ازالة بعد تكرار العملية .

** وصفة اخرى :

فرك مكان البرص بماء البصل النيء في الشمس فان ذلك يذهب البرص ولابد من الاستمرار .

** وصفة اخرى :

اذا طلي البرص بحب النيلي مدة افادة .



• الجذام :تطبخ اصول العوسج ويشرب المجذوم ماءة , يتوقف انتشارة ويبرا المجذوم اذا واظب .

** وصفة اخرى :

شرب نقيع الحناء مفيد جدا .



*الصدفية :شرب مستحلب القريص او مطبوخة ثلاث مرات في اليوم مقدار نصف كوب في ملعقتين من القريص مدة حتى يزول ان شاء الله.



الصرع :

يطبخ الحرمل مقدار ربع كيلو في لتر ونصف من الماء , ويطبخ جيدا حتى يبقى لتر ماء تقريبا , يفطر به المصاب بالصرع مدة ثلاثين يوما مقدار ملعقتين كبيرتين في ملعقة , عسل كبيرة , فان الصرع يزول عنة ولو كان مزمنا باذن الله.

**وصفة اخرى :

اذا اكل المصاب كل يوم في الصباح قشرة متوسطة من القرفة زال عنة الصرع باذن الله .

**وصفة اخرى :



اذا شرب المصاب عصير التفاح من غير طبخ ثلاث مرات في اليوم مقدار كوب لمدة 15 يوما او اكثر حسب مايلمسة المصاب , فان ذلك يساعد على الشفاء ايضا باذن الله .



*ارتفاع ضغط الدم :

تاخذ الثوم مقدار 900 جرام , وتنقع في نقدار 150 جراما من الخل لمدة 3 اسابيع , ياخذ المريض 15 نقطة في قليل من الماء , ويزاد القدر تدريجيا الى 30 نقطة .



**وصفة اخرى :

الاقتصار على اكل الاجاص دون سواة اياما يخفض الضغط .

**وصفة اخرى :

يمضغ المصاب فصين صغيرين من الثوم ببطء بين اسنانه , فانة يزيل ارتفاع الضغط , وللقضاء على رائحة الثوم يمضغ المصاب بضع وريقات خضراء من نبات اخضر.

**وصفة اخرى :

غلي اوراق الزيتون مقدار 40 جراما في لتر ماء وشربة على 4 دفعات في اليوم , يؤدي الى انخفاض الضغط .



*هبوط الضغط :

الاكثار من اكل الموالح يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم (في حالة خلو الشخص من أمراض القلب و الكلى خصوصاً ) .



*الدوار ( الدوخة ) :

تؤخذ ملعقتان من خل التفاح في كوب من الماء كل صباح حتى تظهر النتيجة ويوضع حد للدوار .



*النسيان :

المواظبة على اكل القرفة يزيل النسيان .

**وصفة اخرى :

يشرب الكمون بالخل كل يوم مقدار نصف كوب في الصباح فانة يشفى باذن الله تعالى .



*الارق ( عدم القدرة على النوم ) :

يواظب من يصاب بالارق على اخذ جرعات من العسل قبل النوم , فانة يكون له مسكنا وباعثا على النوم العميق اذا تناولة مع كوب دافيء من الماء.



طبيب دوت كوم



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