  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق لطلبة شهادة البكالوريا

ملف كامل للتداوي بالأعشاب

angegardienretour

angegardienretour

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 أكتوبر 2016
المشاركات
1,505
النقاط
71
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم

*تقرحات الفم والاسنان :
تؤخذ ملعقة من زهر البابونج وتطبخ في كوب , ويمضمض بها المصاب

* استرخاء اللسان :
التغرغر بالخردل عدة مرات يفيد في استرخاء اللسان

* خراج اللثة :
نصف تينة تنقع في الماء المغلي ثم توضع على الخراج

* التهاب اللوزتين :
تخلط بيضة بطحين حتى تصبح كالعجين , وتوضع على العنق وتربط بقماش , من الليل حتى الصباح , ثم ترفع ويغسل مكانها بالماء الفاتر , فان ذلك يرفع الالتهاب والحرارة عن الحلق , تكرر العمليى حتى الشفاء ان شاء الله تعالى
**وصفة اخرى :
توضع على العنق بعض شرائح البصل الساخنة , وتحزم علية فانها جيدة لالتهاب اللوزتين
**وصفة اخرى :
يطبخ مقدار ملعقة من زهر البابونج في كوب من الماء , ويغرغر به المصاب بالتهاب اللوزتين , فانة بعد تكرار العملية يشفى

*بحة الصوت :
اذا اكل الثوم مشويا أو مطبوخا أو نيئا , نفع بحة الصوت وخشونتة
**وصفة اخرى :
أكل الفجل بالعسل ينفع جيدا من بحة الصوت الحادثة عقب الصياح , وهذا صالح للمغنيين على الخصوص
**وصفة اخرى :
تطبخ اوراق الملفوف جيدا في قليل من الماء , ثم يخلط المغلي بالعسل , ويوضع حتى يبرد , وتششرب سبع ملاعق كبيرة في اليوم , فانة يفيد جدا لخفوت الصوت وبحتة ولجهاز التنفس واللوزتين

*تصفية الصوت :
أكل الثوم نيئا أو مطبوخا يصفي الصوت

*التهاب الحنجرة :
يخلط البصل بالعسل والتفاح , كعصير ويشرب لعدة ايام

*تضخم الغدة الدرقية :
يمنع المصاب بتضخم الغدة الدرقية عن المبردات والمقليات , يأخذ مغلي الجعدة مقدار نصف كوب , ويواظب على شربها فانة يشفى باذن الله تعالى

*التهاب المسالك التنفسية :
يستعمل بخار ازهار البابونج

*السل :
يشرب ماء مغلي الحلبة مقدار 4 ملاعق في اليوم لتسكين سعالا المصابين بالسل
*علاج السل :
يشرب المسلول في كل صباح لبنا ممزوجا بملعقة عسل , فانة يتماثل للشفاء ان شاء الله تعالى

*السعال المزمن :
تأخذ كمية من التين المجفف , وتنقعة في زيت زيتون مدة اسبوع , فيفطر المريض كل صباح ثلاث تينات , فانة يشفى
*السعال :
تاخذ اوراق البرتقال 20 غراما وتغليها في لتر من الماء , ويشربة المصاب بالسعال الصدري ثلاث مرات في اليوم مدة زومنية اقلها ثلاثة ايام , فانة فعال
*سعال الاطفال :
يطبخ البصل ويعصر ماؤة ويخلط بعسل , ويأخذ الطفل جرعات 5 مرات يوميا
**وصفة اخرى :
يشرب عصير الجزر مطبوخا مع السكر مقدار نصف كوب ثلاث مرات في اليوم

*الربو :
ينقع كمية من الثوم المقشور في لتر حليب , يشرب منة 3 أكواب في اليوم مدة 8 أيام , وكل كوب يصفى ثم يشرب
**وصفة اخرى :يعصر مقدار كأس من ماء البصل ومثلة كأس عسل , ويغلى المزيج على النار , ويستعملة المصاب بنوبة الربو مقدار ملعقتين كبيرتين في الصباح والظهر والمساء , وتكرر العملية فان المصاب يتماثل للشفاء ان شاء الله تعالى
**وصفة اخرى :
أكل السمسم المقشور بالسكر ينفع المصاب بالربو
*البلغم :
يؤخذ ماء الملفوف ساخنا ويمزج بملعقة عسل ويتناولة صاحب البلغم , فانة يسهل خروجة ويخفف من نهيج الشعب التنفسية

*السعال الديكي :
يغلى 100 جراما من الثوم المقشر في 250 جراما من الماء , لمدة 15 دقيقة , وبصفى ثم يضاف له 250 جراما من السكر , ويشرب منة مقدار ملعقتين كبيرتين كل يوم صباحا
**وصفة اخرى:
تأخذ أوراق الخس 150 جراما وتطبخ , لمدة 5 دقائق ويشرب فاترا بعد تحليتة كل يوم

*القلب :يتناول المريض بالقلب مابين 50 االى 140 جراما من العسل في اليوم
*تقوية القلب :
يؤكل كل يوم الخرشوف والكرفس والخس والبصل . فانه مفيد جدا لتقوية عضلة القلب باذن الله تعالى
**وصفة اخرى :
تطبخ ملعقتان من الصعتر في كوب من الماء ويشربة ضعيف القلب

*تصلب الشرايين :
تؤخذ 100 غراما من قرون اللوبيا وتغلى في لتر ماء جيدا , ثم تصفى وتشرب منه 4 فناجين كل يوم لمدة 15 يوما
**وصفة اخرى :
تغلى اوراق الزيتون الجافة مقدرا 40 غراما في كل لتر ماء لمدة 10 دقائق , ويشرب منة فنجان كل يوم صباحا
**وصفة اخرى :
يقشر مغلي الثوم , ويسحق ويغلى في كوب حليب لمدة 5 دقائق , ويشرب ويواظب على ذلك يوميا لمدة

*عسر الهضم :
يشرب الكمون مدقوقا مع الخل , مقدار ملعقة كبيرة
**وصفة اخرى :
أكل الزنجبيل أو النعناع بعد الطعام يفيد جيدا في الهضم

*المغص :
يشرب الكمون المدقوق ممزوجا مع الخل مقدار ملعقة كبيرة , فانة يسكن المغص الشديد
*المغص المعوي لدى الكبار والصغار :
تؤخذ ملعقة كبيرة من اليانسون , وتطبخ في ربع لتر من الماء , وتشرب على 4 حصص في اليوم , فانها تسكن المغص المعوي , ويمكن استعمالها للاطفال بمقدار 3 ملاعق صغيرة يوميا

*الغثيان :
شم البصل الطري يقطع الغثيان ويسكنة
**وصفة اخرى :
اذا خلط النعناع بالخل وشرب قطع القيء
**وصفة اخرى :
قطعة ليمون حامض تغلى في لتر ماء ويشرب منها فنجانان عند الشعور بالقيء

*ازالة القيء والم المعدة :
شرب كوب منقوع ماء النعناع

*تقوية المعدة :يمضغ قليل من الكراويا على الريق , فانة يقوي المعدة اذا واظب المصاب علية كل يوم
**وصفة اخرى :
شرب ماء السنبل ( الخزامي ) يقوي المعدة جيدا
**وصفة اخرى :
أكل النعناع طريا
**وصفة اخرى :
شرب اليانسون ينقي المعدة

*قذف دم المعدة :
اذا خلط بياض البيض بالسويق قطع نفث دم المعدة
**وصفة اخرى :
المواظبة على أكل النعناع جيدا في قطع نفث دم المعدة

*حرقة المعدة :
توضع الايدي والارجل في الماء البارد جملة , فان ذلك يفيد جدا في تسكين حرقة المعدة ولهيبها

*ورم المعدة :
شرب العسل يفيد جيدا في ورم المعدة , اذا واظب المصاب على ذلك

*قرحة المعدة :
تؤخذ أجزاء متساوية من الصعتر والقريص وتطبخ وتشرب على 3 دفعات في اليوم وقت الصبح والظهر والعشاء , ولابد من المواظبة على ذلك

*قرحة المعدة والامعاء :
يبلع الثوم دون مضغة , ثم يعقبة شرب كوب من الماء , ويستمر على ذلك مدة

*حموضة وقرحة المعدة والاثنى عشر :يفطر المريض كل صباح بكأس ماء فاتر قليلا , وفية مقدار ملعقة عسل , ولا بد من الاستمرار , فانه يتحسن بعد 4 اسابيع ان شاء الله تعالى

*طرد الغازات :
المواظبة على أكل السلق يفيد في منع غازات البطن
**وصفة اخرى :
يشرب مقدار نصف كأس من الكراويا المطبوخ في الماء , يواظب على ذلك المصاب بغازات الامعاء فيشفى باذن الله تعالى
*وصفة اخرى :
يشرب مقدار كوب من الماء المغلي في الخزامى كل يوم في الصباح

*التهاب الامعاء :
يغلى التفاح بقشورة مع جزء من العرقسوس, لمدة 10 دقائق , فانة مفيد جدا في التهاب الامعاء 0 تكرر العملية بانتظام حتى الشفاء

*الم المصران الغليظ :
ملعقة صغيرة في كوب من الماء يتناولها المريض كل يوم من اليانسون , وذلك بطبخ كمية منة في كوبين من الماء , يواظب على ذلك المصاب بالم المصران الغليظ فانة يفيدة باذن الله تعالى

*دود البطن :
اذا شرب الشيح مقدار نصف ملعقة كبيرة , مطبوخة في كأس ماء كل يوم في الصباح من به دود البطن ازالة ان شاء الله تعالى
**وصفة اخرى :
اذا أضيف خل الى مسحوق الحبة السوداء , وواظب على الافطار بها المصاب بدود البطن , شفي من ذلك بخروج الدود
**وصفة اخرى :
اذا أكل المصاب بذور اليقطين ( القرع ) خرجت من دود البطن

*وقف الاسهال :تأخذ قشور الرمان وتطبخها وتشرب ماءها ثلاث مرات في اليوم , فانها توقف الاسهال , وتستمر في هذا الشرب الى ان يتوقف الاسهال

*الاسهال المزمن :
المواظبة على أكل النبق يقطع الاسهال المزمن

*الزحار ( الديزانتريا ) :
تقلى اوراق الكرنب ويتناولها المريض , فانة يقضي على الزحار قضاء تاما
**وصفة اخرى :
يؤخذ بياض بيضة ويخلط مع عصير ليمونه حامضة ويشرب صباحا , يكرر العملية مدة 3 ايام , فقد يرى بعد ذلك خروج صديد , تلك علامات الشفاء

*الامساك :تغلى 4 تينات جافة في 400 جراما من الماء او الحليب , الى ان يبقى نصف الماء او الحليب , ثم يصفى ويشرب منة
**وصفة اخرى :
شرب الماء يوميا مابين 8 الى 10 اكواب موزعة على النهار , تساعد في الحد من الامساك

* حصى المرارة :تؤخذ جذور الكرفس المائي مقدار 30 جراما في لتر من الماء ويغلى لمدة 5 دقاائق , ويشرب المصاب
كل يوم مقدار فنجانين ويستمر حتى الشفاء ان شاء الله
قصور الكبد :
تأخذ ربع ورقات من الخرشوف وتغلى في لتر ماء, وتحلى بالعسل او السكر , ويشرب منها كل يوم على الريق لمدة 12 يوم

*وجع الكبد :يشرب قليل من البابونج زيضمد به مكان وجع الكبد , فانة جيد اذا واظب المصاب علية
*ورم الكبد :قليل من عنب الثعلب والمصطكي والنعناع مع سويق ويشرب
*تقوية الكبد :
المواظبة على اكل الزبيب الاحمر المنزوع العجم والطري , من غير طبخة يفيد جدا في تقوية الكبد

*ورم الطحال :
دقيق الحلبة مع الخل , ينفع في حالة ورم الطحال كضماد
*صلابة الطحال :
شرب طبيخ ماء السلق , بخل وقليل من الخردل يلين صلابة الطحال

*داء السكري :شرب 100 جراما من طبيخ القريص , يفيد المصابين بالسكري اذا واظب علية
*وصفة اخرى :
المواظبة على اكل ربع بصلة نيئة كافية لهبوط السكر , وارجاعة الى طبيعته , كما ان المواظبة على اكل الخيار مفيدة ايضا لمرضى السكري
**وصفة اخرى :
المواظبة على شرب مغلي اوراق الجرجير , فان مريض السكري يعود كما كان باذن الله تعالى
*جروح مرضى السكري :
تغلى الحلبة ويؤكل عجينها ويشرب ماؤها , ويدهن به الجرح ايضا , وتوضع من عجينتة لبيخة على الجرح فان يعجل في الشفاء ان شاء الله

*البواسير :
تطلى البواسير بعصارة او طبيخ ماء الريحان
**وصفة اخرى :
يطبخ الثوم ويخلط بالخل , ويفطر علية المصاب بالبواسير , كما انة يدهنا ايضا فانة جدا مفيد
*البواسير الظاهره :
شحم صافي يضاف الية البصل المقطع ويدهن بة مرات 0

*تفتيت حصى الكلى :
عصارة ماء الفجل او اكلة يفتت حصى الكلى اذا واظب علية المصاب
**وصفة اخرى :
شرب حبة خردل في كل ليلة , كافية لتفتيت حصى الكلى
*تفتيت حصى المثانة :
يواظب المصاب على اكل 38 جراما من الاجاص كل يوم والافضل ان يؤكل كاملا بقشرة ولبة وزريعتة
*رمل وحصى الكلى :
اذا واظب المصاب على شرب دهن اللوز الحلو , فتت الرمل والحصى بالكلية

*التهاب الكلى :يشرب كاس من مغلي بزر الكتان في الصباح والمساء


علاج الأمراض الشائعة -


الروماتيزم :

تغلى عشر جرامات من اوراق الصفصاف في فنجان من الماء ويحلى بالعسل او السكر , ويشرب المصاب كل يوم كاس في الصباح والمساء , ويواظب على ذلك فانه مفيد.


** وصفة اخرى :
يشرب المصاب بالروماتيزم مقدار ثلاثة اكواب في اليوم من مسحوق عرق السوس , مقدار ثلاثة ملاعق في ثلاثة اكواب , واحد في الصباح والاخر عند الظهيرة والثالث مساء ويواظب على ذلك .
** وصفة اخرى :
إذا استمر المصاب باكل كيلو تفاح يوميا لمدة اربعة اسابيع متتالية فانة يشفى تماما باذن الله .
** وصفه اخرى:
أكل رأسين غضين من الكرفس كل يوم لمدة بضعة اشهر كافية لوضع حد لأانواع الرومتيزم .

• الم العمود الفقري :يفرك مكاان الالم فركا جيدا باسنان من الثوم المسحوقة او الممزوجة بزيت الزيتون الساخن فانة يسكن الالم .

• عرق النسا :يسف المصاب الحرمل من غير دق مقدار اربع جراامات ونصف مدة 12 ليلة متتالية , يزول عرق النسا .

• وجع الظهر :
اذا واظب المصاب بوجع الظهر على أكل التين الجاف فانة مفيدا جدا .
• **وصفة اخرى :
دهن الخردل ينفع جيدا في تسكين الم الظهر .

** وجع المفاصل :
الصبر ينفع في علاج الم المفاصل شرابا وضمادا.
** وصفة اخرى :اذا سحق الكون وخلط مع الخل ودهنت به المفاصل ازال وجعها .

• وجع الركبة :
يؤخذ الصابون ويضاف الى مثلة حناء مدقوقة ويضمد به الركبة يسكن المها .
** وصفة اخرى :
تدق اوراق الدفلى وتضمد بها الركبة ويسكن وجعها .

*الم الرجلين :تؤخذ ثلاث حفنات من زهر البابونج في ثلاث لترات من الماء وتغلى , ثم بعد ذلك يضع المصاب رجلية في الصحن , ويفركهما بالماء , ويتركهما حتى يبرد ويجففهما ويلبس جوربا او يلفهما بشيء دافيء وقت النوم , فان ذلك يعمل على تسكين الم الرجلين والصداع وانتعاش الجسم .

• دوالي الساق :
• يدلك بالخل مكان دوالي الساق من الاسفل الى الاعلى مرتين في اليوم مدة 20 يوما او اكثر , فانة مفيد وجيد .

• النقرس :اكل راسين من الكرفس كل يوم مدة اشهر كافية للقضاء على داء النقرس نهائيا وتسكين الامة في الاصابع .

• تثليج الاصابع :تشوى بصلة شيا خفيفا من غير ان يتغير لونها بعد ان تكون مفرومة الاوراق , ثم توضع على القدمين او الاصابع مدة عشرين دقيقة , فان ذلك يفيدها في التثليج .

• مسمار الرجل والاصابع :
يدلك المكن المصاب دلكا قويا بزيت الخروع ثلاث مرات في اليوم .

• فقر الدم :يواظب المصاب بفقر الدم على شرب ماء الكرنب فانة يشفى .

• نزف الدم :يدق قشر البيض حتى تبقى كالغبار وتذر على الجرح فانها تقطع النزف .
• القروح الجلدية :
بصل مسحوق مقدار 50 جرما في لتر خل , يغلى مدة 15 دقيقة ثم يدهن بة .
• تشقق الجلد :
يفيد في تشقق الجلد غسلها بمغلي الحلبة .

• الاكزيما :تغلى الحلبة وتوضع لبائخ على اماكن الاكزيما او يدلك بمائها المطبوخ .
** وصفة اخرى :
خمسين جراما من اوراق العرعر يغلى في لتر ماء مدة دقيقتين , وتحلى بالعسل او السكر , ويشرب منها فنجانين في اليوم .

• الثأليل :اذا دق الفجل وخلط بالخل وضمدت به الثأليل قلعها .
** وصفة اخرى :يخلط البصل بالملح ويضمد بة الثالول فيقلعه .

• البرص :قشور الليمون اذا احرقت وضمد بة البرص ازالة بعد تكرار العملية .
** وصفة اخرى :
فرك مكان البرص بماء البصل النيء في الشمس فان ذلك يذهب البرص ولابد من الاستمرار .
** وصفة اخرى :
اذا طلي البرص بحب النيلي مدة افادة .

• الجذام :تطبخ اصول العوسج ويشرب المجذوم ماءة , يتوقف انتشارة ويبرا المجذوم اذا واظب .
** وصفة اخرى :
شرب نقيع الحناء مفيد جدا .

*الصدفية :شرب مستحلب القريص او مطبوخة ثلاث مرات في اليوم مقدار نصف كوب في ملعقتين من القريص مدة حتى يزول ان شاء الله.

الصرع :
يطبخ الحرمل مقدار ربع كيلو في لتر ونصف من الماء , ويطبخ جيدا حتى يبقى لتر ماء تقريبا , يفطر به المصاب بالصرع مدة ثلاثين يوما مقدار ملعقتين كبيرتين في ملعقة , عسل كبيرة , فان الصرع يزول عنة ولو كان مزمنا باذن الله.
**وصفة اخرى :
اذا اكل المصاب كل يوم في الصباح قشرة متوسطة من القرفة زال عنة الصرع باذن الله .
**وصفة اخرى :

اذا شرب المصاب عصير التفاح من غير طبخ ثلاث مرات في اليوم مقدار كوب لمدة 15 يوما او اكثر حسب مايلمسة المصاب , فان ذلك يساعد على الشفاء ايضا باذن الله .

*ارتفاع ضغط الدم :
تاخذ الثوم مقدار 900 جرام , وتنقع في نقدار 150 جراما من الخل لمدة 3 اسابيع , ياخذ المريض 15 نقطة في قليل من الماء , ويزاد القدر تدريجيا الى 30 نقطة .

**وصفة اخرى :
الاقتصار على اكل الاجاص دون سواة اياما يخفض الضغط .
**وصفة اخرى :
يمضغ المصاب فصين صغيرين من الثوم ببطء بين اسنانه , فانة يزيل ارتفاع الضغط , وللقضاء على رائحة الثوم يمضغ المصاب بضع وريقات خضراء من نبات اخضر.
**وصفة اخرى :
غلي اوراق الزيتون مقدار 40 جراما في لتر ماء وشربة على 4 دفعات في اليوم , يؤدي الى انخفاض الضغط .

*هبوط الضغط :
الاكثار من اكل الموالح يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم (في حالة خلو الشخص من أمراض القلب و الكلى خصوصاً ) .

*الدوار ( الدوخة ) :
تؤخذ ملعقتان من خل التفاح في كوب من الماء كل صباح حتى تظهر النتيجة ويوضع حد للدوار .

*النسيان :
المواظبة على اكل القرفة يزيل النسيان .
**وصفة اخرى :
يشرب الكمون بالخل كل يوم مقدار نصف كوب في الصباح فانة يشفى باذن الله تعالى .

*الارق ( عدم القدرة على النوم ) :
يواظب من يصاب بالارق على اخذ جرعات من العسل قبل النوم , فانة يكون له مسكنا وباعثا على النوم العميق اذا تناولة مع كوب دافيء من الماء.

طبيب دوت كوم

:regards01::regards01::regards01:
 
OmarSh05

OmarSh05

:: عضو منتسِب ::
إنضم
20 جويلية 2022
المشاركات
2
النقاط
2
العمر
27
محل الإقامة
دبي
الجنس
ذكر
موضوع رائع، مشكور أخي على هذا المجهود، لقد نصحني أحدهم بتجربة بعض الوصفات الطبيعية أيضًا واستخدمت بجانبها كريمات لعلاج اكزيما الوجه وكانت النتيجة رائعة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top