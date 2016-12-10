ملف كامل للتداوي بالأعشاب

angegardienretour
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السلام عليكم
*تقرحات الفم والاسنان :
تؤخذ ملعقة من زهر البابونج وتطبخ في كوب , ويمضمض بها المصاب
* استرخاء اللسان :
التغرغر بالخردل عدة مرات يفيد في استرخاء اللسان
* خراج اللثة :
نصف تينة تنقع في الماء المغلي ثم توضع على الخراج
* التهاب اللوزتين :
تخلط بيضة بطحين حتى تصبح كالعجين , وتوضع على العنق وتربط بقماش , من الليل حتى الصباح , ثم ترفع ويغسل مكانها بالماء الفاتر , فان ذلك يرفع الالتهاب والحرارة عن الحلق , تكرر العمليى حتى الشفاء ان شاء الله تعالى
**وصفة اخرى :
توضع على العنق بعض شرائح البصل الساخنة , وتحزم علية فانها جيدة لالتهاب اللوزتين
**وصفة اخرى :
يطبخ مقدار ملعقة من زهر البابونج في كوب من الماء , ويغرغر به المصاب بالتهاب اللوزتين , فانة بعد تكرار العملية يشفى
*بحة الصوت :
اذا اكل الثوم مشويا أو مطبوخا أو نيئا , نفع بحة الصوت وخشونتة
**وصفة اخرى :
أكل الفجل بالعسل ينفع جيدا من بحة الصوت الحادثة عقب الصياح , وهذا صالح للمغنيين على الخصوص
**وصفة اخرى :
تطبخ اوراق الملفوف جيدا في قليل من الماء , ثم يخلط المغلي بالعسل , ويوضع حتى يبرد , وتششرب سبع ملاعق كبيرة في اليوم , فانة يفيد جدا لخفوت الصوت وبحتة ولجهاز التنفس واللوزتين
*تصفية الصوت :
أكل الثوم نيئا أو مطبوخا يصفي الصوت
*التهاب الحنجرة :
يخلط البصل بالعسل والتفاح , كعصير ويشرب لعدة ايام
*تضخم الغدة الدرقية :
يمنع المصاب بتضخم الغدة الدرقية عن المبردات والمقليات , يأخذ مغلي الجعدة مقدار نصف كوب , ويواظب على شربها فانة يشفى باذن الله تعالى
*التهاب المسالك التنفسية :
يستعمل بخار ازهار البابونج
*السل :
يشرب ماء مغلي الحلبة مقدار 4 ملاعق في اليوم لتسكين سعالا المصابين بالسل
*علاج السل :
يشرب المسلول في كل صباح لبنا ممزوجا بملعقة عسل , فانة يتماثل للشفاء ان شاء الله تعالى
*السعال المزمن :
تأخذ كمية من التين المجفف , وتنقعة في زيت زيتون مدة اسبوع , فيفطر المريض كل صباح ثلاث تينات , فانة يشفى
*السعال :
تاخذ اوراق البرتقال 20 غراما وتغليها في لتر من الماء , ويشربة المصاب بالسعال الصدري ثلاث مرات في اليوم مدة زومنية اقلها ثلاثة ايام , فانة فعال
*سعال الاطفال :
يطبخ البصل ويعصر ماؤة ويخلط بعسل , ويأخذ الطفل جرعات 5 مرات يوميا
**وصفة اخرى :
يشرب عصير الجزر مطبوخا مع السكر مقدار نصف كوب ثلاث مرات في اليوم
*الربو :
ينقع كمية من الثوم المقشور في لتر حليب , يشرب منة 3 أكواب في اليوم مدة 8 أيام , وكل كوب يصفى ثم يشرب
**وصفة اخرى :يعصر مقدار كأس من ماء البصل ومثلة كأس عسل , ويغلى المزيج على النار , ويستعملة المصاب بنوبة الربو مقدار ملعقتين كبيرتين في الصباح والظهر والمساء , وتكرر العملية فان المصاب يتماثل للشفاء ان شاء الله تعالى
**وصفة اخرى :
أكل السمسم المقشور بالسكر ينفع المصاب بالربو
*البلغم :
يؤخذ ماء الملفوف ساخنا ويمزج بملعقة عسل ويتناولة صاحب البلغم , فانة يسهل خروجة ويخفف من نهيج الشعب التنفسية
*السعال الديكي :
يغلى 100 جراما من الثوم المقشر في 250 جراما من الماء , لمدة 15 دقيقة , وبصفى ثم يضاف له 250 جراما من السكر , ويشرب منة مقدار ملعقتين كبيرتين كل يوم صباحا
**وصفة اخرى:
تأخذ أوراق الخس 150 جراما وتطبخ , لمدة 5 دقائق ويشرب فاترا بعد تحليتة كل يوم
*القلب :يتناول المريض بالقلب مابين 50 االى 140 جراما من العسل في اليوم
*تقوية القلب :
يؤكل كل يوم الخرشوف والكرفس والخس والبصل . فانه مفيد جدا لتقوية عضلة القلب باذن الله تعالى
**وصفة اخرى :
تطبخ ملعقتان من الصعتر في كوب من الماء ويشربة ضعيف القلب
*تصلب الشرايين :
تؤخذ 100 غراما من قرون اللوبيا وتغلى في لتر ماء جيدا , ثم تصفى وتشرب منه 4 فناجين كل يوم لمدة 15 يوما
**وصفة اخرى :
تغلى اوراق الزيتون الجافة مقدرا 40 غراما في كل لتر ماء لمدة 10 دقائق , ويشرب منة فنجان كل يوم صباحا
**وصفة اخرى :
يقشر مغلي الثوم , ويسحق ويغلى في كوب حليب لمدة 5 دقائق , ويشرب ويواظب على ذلك يوميا لمدة
*عسر الهضم :
يشرب الكمون مدقوقا مع الخل , مقدار ملعقة كبيرة
**وصفة اخرى :
أكل الزنجبيل أو النعناع بعد الطعام يفيد جيدا في الهضم
*المغص :
يشرب الكمون المدقوق ممزوجا مع الخل مقدار ملعقة كبيرة , فانة يسكن المغص الشديد
*المغص المعوي لدى الكبار والصغار :
تؤخذ ملعقة كبيرة من اليانسون , وتطبخ في ربع لتر من الماء , وتشرب على 4 حصص في اليوم , فانها تسكن المغص المعوي , ويمكن استعمالها للاطفال بمقدار 3 ملاعق صغيرة يوميا
*الغثيان :
شم البصل الطري يقطع الغثيان ويسكنة
**وصفة اخرى :
اذا خلط النعناع بالخل وشرب قطع القيء
**وصفة اخرى :
قطعة ليمون حامض تغلى في لتر ماء ويشرب منها فنجانان عند الشعور بالقيء
*ازالة القيء والم المعدة :
شرب كوب منقوع ماء النعناع
*تقوية المعدة :يمضغ قليل من الكراويا على الريق , فانة يقوي المعدة اذا واظب المصاب علية كل يوم
**وصفة اخرى :
شرب ماء السنبل ( الخزامي ) يقوي المعدة جيدا
**وصفة اخرى :
أكل النعناع طريا
**وصفة اخرى :
شرب اليانسون ينقي المعدة
*قذف دم المعدة :
اذا خلط بياض البيض بالسويق قطع نفث دم المعدة
**وصفة اخرى :
المواظبة على أكل النعناع جيدا في قطع نفث دم المعدة
*حرقة المعدة :
توضع الايدي والارجل في الماء البارد جملة , فان ذلك يفيد جدا في تسكين حرقة المعدة ولهيبها
*ورم المعدة :
شرب العسل يفيد جيدا في ورم المعدة , اذا واظب المصاب على ذلك
*قرحة المعدة :
تؤخذ أجزاء متساوية من الصعتر والقريص وتطبخ وتشرب على 3 دفعات في اليوم وقت الصبح والظهر والعشاء , ولابد من المواظبة على ذلك
*قرحة المعدة والامعاء :
يبلع الثوم دون مضغة , ثم يعقبة شرب كوب من الماء , ويستمر على ذلك مدة
*حموضة وقرحة المعدة والاثنى عشر :يفطر المريض كل صباح بكأس ماء فاتر قليلا , وفية مقدار ملعقة عسل , ولا بد من الاستمرار , فانه يتحسن بعد 4 اسابيع ان شاء الله تعالى
*طرد الغازات :
المواظبة على أكل السلق يفيد في منع غازات البطن
**وصفة اخرى :
يشرب مقدار نصف كأس من الكراويا المطبوخ في الماء , يواظب على ذلك المصاب بغازات الامعاء فيشفى باذن الله تعالى
*وصفة اخرى :
يشرب مقدار كوب من الماء المغلي في الخزامى كل يوم في الصباح
*التهاب الامعاء :
يغلى التفاح بقشورة مع جزء من العرقسوس, لمدة 10 دقائق , فانة مفيد جدا في التهاب الامعاء 0 تكرر العملية بانتظام حتى الشفاء
*الم المصران الغليظ :
ملعقة صغيرة في كوب من الماء يتناولها المريض كل يوم من اليانسون , وذلك بطبخ كمية منة في كوبين من الماء , يواظب على ذلك المصاب بالم المصران الغليظ فانة يفيدة باذن الله تعالى
*دود البطن :
اذا شرب الشيح مقدار نصف ملعقة كبيرة , مطبوخة في كأس ماء كل يوم في الصباح من به دود البطن ازالة ان شاء الله تعالى
**وصفة اخرى :
اذا أضيف خل الى مسحوق الحبة السوداء , وواظب على الافطار بها المصاب بدود البطن , شفي من ذلك بخروج الدود
**وصفة اخرى :
اذا أكل المصاب بذور اليقطين ( القرع ) خرجت من دود البطن
*وقف الاسهال :تأخذ قشور الرمان وتطبخها وتشرب ماءها ثلاث مرات في اليوم , فانها توقف الاسهال , وتستمر في هذا الشرب الى ان يتوقف الاسهال
*الاسهال المزمن :
المواظبة على أكل النبق يقطع الاسهال المزمن
*الزحار ( الديزانتريا ) :
تقلى اوراق الكرنب ويتناولها المريض , فانة يقضي على الزحار قضاء تاما
**وصفة اخرى :
يؤخذ بياض بيضة ويخلط مع عصير ليمونه حامضة ويشرب صباحا , يكرر العملية مدة 3 ايام , فقد يرى بعد ذلك خروج صديد , تلك علامات الشفاء
*الامساك :تغلى 4 تينات جافة في 400 جراما من الماء او الحليب , الى ان يبقى نصف الماء او الحليب , ثم يصفى ويشرب منة
**وصفة اخرى :
شرب الماء يوميا مابين 8 الى 10 اكواب موزعة على النهار , تساعد في الحد من الامساك
* حصى المرارة :تؤخذ جذور الكرفس المائي مقدار 30 جراما في لتر من الماء ويغلى لمدة 5 دقاائق , ويشرب المصاب
كل يوم مقدار فنجانين ويستمر حتى الشفاء ان شاء الله
قصور الكبد :
تأخذ ربع ورقات من الخرشوف وتغلى في لتر ماء, وتحلى بالعسل او السكر , ويشرب منها كل يوم على الريق لمدة 12 يوم
*وجع الكبد :يشرب قليل من البابونج زيضمد به مكان وجع الكبد , فانة جيد اذا واظب المصاب علية
*ورم الكبد :قليل من عنب الثعلب والمصطكي والنعناع مع سويق ويشرب
*تقوية الكبد :
المواظبة على اكل الزبيب الاحمر المنزوع العجم والطري , من غير طبخة يفيد جدا في تقوية الكبد
*ورم الطحال :
دقيق الحلبة مع الخل , ينفع في حالة ورم الطحال كضماد
*صلابة الطحال :
شرب طبيخ ماء السلق , بخل وقليل من الخردل يلين صلابة الطحال
*داء السكري :شرب 100 جراما من طبيخ القريص , يفيد المصابين بالسكري اذا واظب علية
*وصفة اخرى :
المواظبة على اكل ربع بصلة نيئة كافية لهبوط السكر , وارجاعة الى طبيعته , كما ان المواظبة على اكل الخيار مفيدة ايضا لمرضى السكري
**وصفة اخرى :
المواظبة على شرب مغلي اوراق الجرجير , فان مريض السكري يعود كما كان باذن الله تعالى
*جروح مرضى السكري :
تغلى الحلبة ويؤكل عجينها ويشرب ماؤها , ويدهن به الجرح ايضا , وتوضع من عجينتة لبيخة على الجرح فان يعجل في الشفاء ان شاء الله
*البواسير :
تطلى البواسير بعصارة او طبيخ ماء الريحان
**وصفة اخرى :
يطبخ الثوم ويخلط بالخل , ويفطر علية المصاب بالبواسير , كما انة يدهنا ايضا فانة جدا مفيد
*البواسير الظاهره :
شحم صافي يضاف الية البصل المقطع ويدهن بة مرات 0
*تفتيت حصى الكلى :
عصارة ماء الفجل او اكلة يفتت حصى الكلى اذا واظب علية المصاب
**وصفة اخرى :
شرب حبة خردل في كل ليلة , كافية لتفتيت حصى الكلى
*تفتيت حصى المثانة :
يواظب المصاب على اكل 38 جراما من الاجاص كل يوم والافضل ان يؤكل كاملا بقشرة ولبة وزريعتة
*رمل وحصى الكلى :
اذا واظب المصاب على شرب دهن اللوز الحلو , فتت الرمل والحصى بالكلية
*التهاب الكلى :يشرب كاس من مغلي بزر الكتان في الصباح والمساء
علاج الأمراض الشائعة -
الروماتيزم :
تغلى عشر جرامات من اوراق الصفصاف في فنجان من الماء ويحلى بالعسل او السكر , ويشرب المصاب كل يوم كاس في الصباح والمساء , ويواظب على ذلك فانه مفيد.
** وصفة اخرى :
يشرب المصاب بالروماتيزم مقدار ثلاثة اكواب في اليوم من مسحوق عرق السوس , مقدار ثلاثة ملاعق في ثلاثة اكواب , واحد في الصباح والاخر عند الظهيرة والثالث مساء ويواظب على ذلك .
** وصفة اخرى :
إذا استمر المصاب باكل كيلو تفاح يوميا لمدة اربعة اسابيع متتالية فانة يشفى تماما باذن الله .
** وصفه اخرى:
أكل رأسين غضين من الكرفس كل يوم لمدة بضعة اشهر كافية لوضع حد لأانواع الرومتيزم .
• الم العمود الفقري :يفرك مكاان الالم فركا جيدا باسنان من الثوم المسحوقة او الممزوجة بزيت الزيتون الساخن فانة يسكن الالم .
• عرق النسا :يسف المصاب الحرمل من غير دق مقدار اربع جراامات ونصف مدة 12 ليلة متتالية , يزول عرق النسا .
• وجع الظهر :
اذا واظب المصاب بوجع الظهر على أكل التين الجاف فانة مفيدا جدا .
• **وصفة اخرى :
دهن الخردل ينفع جيدا في تسكين الم الظهر .
** وجع المفاصل :
الصبر ينفع في علاج الم المفاصل شرابا وضمادا.
** وصفة اخرى :اذا سحق الكون وخلط مع الخل ودهنت به المفاصل ازال وجعها .
• وجع الركبة :
يؤخذ الصابون ويضاف الى مثلة حناء مدقوقة ويضمد به الركبة يسكن المها .
** وصفة اخرى :
تدق اوراق الدفلى وتضمد بها الركبة ويسكن وجعها .
*الم الرجلين :تؤخذ ثلاث حفنات من زهر البابونج في ثلاث لترات من الماء وتغلى , ثم بعد ذلك يضع المصاب رجلية في الصحن , ويفركهما بالماء , ويتركهما حتى يبرد ويجففهما ويلبس جوربا او يلفهما بشيء دافيء وقت النوم , فان ذلك يعمل على تسكين الم الرجلين والصداع وانتعاش الجسم .
• دوالي الساق :
• يدلك بالخل مكان دوالي الساق من الاسفل الى الاعلى مرتين في اليوم مدة 20 يوما او اكثر , فانة مفيد وجيد .
• النقرس :اكل راسين من الكرفس كل يوم مدة اشهر كافية للقضاء على داء النقرس نهائيا وتسكين الامة في الاصابع .
• تثليج الاصابع :تشوى بصلة شيا خفيفا من غير ان يتغير لونها بعد ان تكون مفرومة الاوراق , ثم توضع على القدمين او الاصابع مدة عشرين دقيقة , فان ذلك يفيدها في التثليج .
• مسمار الرجل والاصابع :
يدلك المكن المصاب دلكا قويا بزيت الخروع ثلاث مرات في اليوم .
• فقر الدم :يواظب المصاب بفقر الدم على شرب ماء الكرنب فانة يشفى .
• نزف الدم :يدق قشر البيض حتى تبقى كالغبار وتذر على الجرح فانها تقطع النزف .
• القروح الجلدية :
بصل مسحوق مقدار 50 جرما في لتر خل , يغلى مدة 15 دقيقة ثم يدهن بة .
• تشقق الجلد :
يفيد في تشقق الجلد غسلها بمغلي الحلبة .
• الاكزيما :تغلى الحلبة وتوضع لبائخ على اماكن الاكزيما او يدلك بمائها المطبوخ .
** وصفة اخرى :
خمسين جراما من اوراق العرعر يغلى في لتر ماء مدة دقيقتين , وتحلى بالعسل او السكر , ويشرب منها فنجانين في اليوم .
• الثأليل :اذا دق الفجل وخلط بالخل وضمدت به الثأليل قلعها .
** وصفة اخرى :يخلط البصل بالملح ويضمد بة الثالول فيقلعه .
• البرص :قشور الليمون اذا احرقت وضمد بة البرص ازالة بعد تكرار العملية .
** وصفة اخرى :
فرك مكان البرص بماء البصل النيء في الشمس فان ذلك يذهب البرص ولابد من الاستمرار .
** وصفة اخرى :
اذا طلي البرص بحب النيلي مدة افادة .
• الجذام :تطبخ اصول العوسج ويشرب المجذوم ماءة , يتوقف انتشارة ويبرا المجذوم اذا واظب .
** وصفة اخرى :
شرب نقيع الحناء مفيد جدا .
*الصدفية :شرب مستحلب القريص او مطبوخة ثلاث مرات في اليوم مقدار نصف كوب في ملعقتين من القريص مدة حتى يزول ان شاء الله.
الصرع :
يطبخ الحرمل مقدار ربع كيلو في لتر ونصف من الماء , ويطبخ جيدا حتى يبقى لتر ماء تقريبا , يفطر به المصاب بالصرع مدة ثلاثين يوما مقدار ملعقتين كبيرتين في ملعقة , عسل كبيرة , فان الصرع يزول عنة ولو كان مزمنا باذن الله.
**وصفة اخرى :
اذا اكل المصاب كل يوم في الصباح قشرة متوسطة من القرفة زال عنة الصرع باذن الله .
**وصفة اخرى :
اذا شرب المصاب عصير التفاح من غير طبخ ثلاث مرات في اليوم مقدار كوب لمدة 15 يوما او اكثر حسب مايلمسة المصاب , فان ذلك يساعد على الشفاء ايضا باذن الله .
*ارتفاع ضغط الدم :
تاخذ الثوم مقدار 900 جرام , وتنقع في نقدار 150 جراما من الخل لمدة 3 اسابيع , ياخذ المريض 15 نقطة في قليل من الماء , ويزاد القدر تدريجيا الى 30 نقطة .
**وصفة اخرى :
الاقتصار على اكل الاجاص دون سواة اياما يخفض الضغط .
**وصفة اخرى :
يمضغ المصاب فصين صغيرين من الثوم ببطء بين اسنانه , فانة يزيل ارتفاع الضغط , وللقضاء على رائحة الثوم يمضغ المصاب بضع وريقات خضراء من نبات اخضر.
**وصفة اخرى :
غلي اوراق الزيتون مقدار 40 جراما في لتر ماء وشربة على 4 دفعات في اليوم , يؤدي الى انخفاض الضغط .
*هبوط الضغط :
الاكثار من اكل الموالح يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم (في حالة خلو الشخص من أمراض القلب و الكلى خصوصاً ) .
*الدوار ( الدوخة ) :
تؤخذ ملعقتان من خل التفاح في كوب من الماء كل صباح حتى تظهر النتيجة ويوضع حد للدوار .
*النسيان :
المواظبة على اكل القرفة يزيل النسيان .
**وصفة اخرى :
يشرب الكمون بالخل كل يوم مقدار نصف كوب في الصباح فانة يشفى باذن الله تعالى .
*الارق ( عدم القدرة على النوم ) :
يواظب من يصاب بالارق على اخذ جرعات من العسل قبل النوم , فانة يكون له مسكنا وباعثا على النوم العميق اذا تناولة مع كوب دافيء من الماء.
طبيب دوت كوم
:regards01::regards01::regards01:
*تقرحات الفم والاسنان :
تؤخذ ملعقة من زهر البابونج وتطبخ في كوب , ويمضمض بها المصاب
* استرخاء اللسان :
التغرغر بالخردل عدة مرات يفيد في استرخاء اللسان
* خراج اللثة :
نصف تينة تنقع في الماء المغلي ثم توضع على الخراج
* التهاب اللوزتين :
تخلط بيضة بطحين حتى تصبح كالعجين , وتوضع على العنق وتربط بقماش , من الليل حتى الصباح , ثم ترفع ويغسل مكانها بالماء الفاتر , فان ذلك يرفع الالتهاب والحرارة عن الحلق , تكرر العمليى حتى الشفاء ان شاء الله تعالى
**وصفة اخرى :
توضع على العنق بعض شرائح البصل الساخنة , وتحزم علية فانها جيدة لالتهاب اللوزتين
**وصفة اخرى :
يطبخ مقدار ملعقة من زهر البابونج في كوب من الماء , ويغرغر به المصاب بالتهاب اللوزتين , فانة بعد تكرار العملية يشفى
*بحة الصوت :
اذا اكل الثوم مشويا أو مطبوخا أو نيئا , نفع بحة الصوت وخشونتة
**وصفة اخرى :
أكل الفجل بالعسل ينفع جيدا من بحة الصوت الحادثة عقب الصياح , وهذا صالح للمغنيين على الخصوص
**وصفة اخرى :
تطبخ اوراق الملفوف جيدا في قليل من الماء , ثم يخلط المغلي بالعسل , ويوضع حتى يبرد , وتششرب سبع ملاعق كبيرة في اليوم , فانة يفيد جدا لخفوت الصوت وبحتة ولجهاز التنفس واللوزتين
*تصفية الصوت :
أكل الثوم نيئا أو مطبوخا يصفي الصوت
*التهاب الحنجرة :
يخلط البصل بالعسل والتفاح , كعصير ويشرب لعدة ايام
*تضخم الغدة الدرقية :
يمنع المصاب بتضخم الغدة الدرقية عن المبردات والمقليات , يأخذ مغلي الجعدة مقدار نصف كوب , ويواظب على شربها فانة يشفى باذن الله تعالى
*التهاب المسالك التنفسية :
يستعمل بخار ازهار البابونج
*السل :
يشرب ماء مغلي الحلبة مقدار 4 ملاعق في اليوم لتسكين سعالا المصابين بالسل
*علاج السل :
يشرب المسلول في كل صباح لبنا ممزوجا بملعقة عسل , فانة يتماثل للشفاء ان شاء الله تعالى
*السعال المزمن :
تأخذ كمية من التين المجفف , وتنقعة في زيت زيتون مدة اسبوع , فيفطر المريض كل صباح ثلاث تينات , فانة يشفى
*السعال :
تاخذ اوراق البرتقال 20 غراما وتغليها في لتر من الماء , ويشربة المصاب بالسعال الصدري ثلاث مرات في اليوم مدة زومنية اقلها ثلاثة ايام , فانة فعال
*سعال الاطفال :
يطبخ البصل ويعصر ماؤة ويخلط بعسل , ويأخذ الطفل جرعات 5 مرات يوميا
**وصفة اخرى :
يشرب عصير الجزر مطبوخا مع السكر مقدار نصف كوب ثلاث مرات في اليوم
*الربو :
ينقع كمية من الثوم المقشور في لتر حليب , يشرب منة 3 أكواب في اليوم مدة 8 أيام , وكل كوب يصفى ثم يشرب
**وصفة اخرى :يعصر مقدار كأس من ماء البصل ومثلة كأس عسل , ويغلى المزيج على النار , ويستعملة المصاب بنوبة الربو مقدار ملعقتين كبيرتين في الصباح والظهر والمساء , وتكرر العملية فان المصاب يتماثل للشفاء ان شاء الله تعالى
**وصفة اخرى :
أكل السمسم المقشور بالسكر ينفع المصاب بالربو
*البلغم :
يؤخذ ماء الملفوف ساخنا ويمزج بملعقة عسل ويتناولة صاحب البلغم , فانة يسهل خروجة ويخفف من نهيج الشعب التنفسية
*السعال الديكي :
يغلى 100 جراما من الثوم المقشر في 250 جراما من الماء , لمدة 15 دقيقة , وبصفى ثم يضاف له 250 جراما من السكر , ويشرب منة مقدار ملعقتين كبيرتين كل يوم صباحا
**وصفة اخرى:
تأخذ أوراق الخس 150 جراما وتطبخ , لمدة 5 دقائق ويشرب فاترا بعد تحليتة كل يوم
*القلب :يتناول المريض بالقلب مابين 50 االى 140 جراما من العسل في اليوم
*تقوية القلب :
يؤكل كل يوم الخرشوف والكرفس والخس والبصل . فانه مفيد جدا لتقوية عضلة القلب باذن الله تعالى
**وصفة اخرى :
تطبخ ملعقتان من الصعتر في كوب من الماء ويشربة ضعيف القلب
*تصلب الشرايين :
تؤخذ 100 غراما من قرون اللوبيا وتغلى في لتر ماء جيدا , ثم تصفى وتشرب منه 4 فناجين كل يوم لمدة 15 يوما
**وصفة اخرى :
تغلى اوراق الزيتون الجافة مقدرا 40 غراما في كل لتر ماء لمدة 10 دقائق , ويشرب منة فنجان كل يوم صباحا
**وصفة اخرى :
يقشر مغلي الثوم , ويسحق ويغلى في كوب حليب لمدة 5 دقائق , ويشرب ويواظب على ذلك يوميا لمدة
*عسر الهضم :
يشرب الكمون مدقوقا مع الخل , مقدار ملعقة كبيرة
**وصفة اخرى :
أكل الزنجبيل أو النعناع بعد الطعام يفيد جيدا في الهضم
*المغص :
يشرب الكمون المدقوق ممزوجا مع الخل مقدار ملعقة كبيرة , فانة يسكن المغص الشديد
*المغص المعوي لدى الكبار والصغار :
تؤخذ ملعقة كبيرة من اليانسون , وتطبخ في ربع لتر من الماء , وتشرب على 4 حصص في اليوم , فانها تسكن المغص المعوي , ويمكن استعمالها للاطفال بمقدار 3 ملاعق صغيرة يوميا
*الغثيان :
شم البصل الطري يقطع الغثيان ويسكنة
**وصفة اخرى :
اذا خلط النعناع بالخل وشرب قطع القيء
**وصفة اخرى :
قطعة ليمون حامض تغلى في لتر ماء ويشرب منها فنجانان عند الشعور بالقيء
*ازالة القيء والم المعدة :
شرب كوب منقوع ماء النعناع
*تقوية المعدة :يمضغ قليل من الكراويا على الريق , فانة يقوي المعدة اذا واظب المصاب علية كل يوم
**وصفة اخرى :
شرب ماء السنبل ( الخزامي ) يقوي المعدة جيدا
**وصفة اخرى :
أكل النعناع طريا
**وصفة اخرى :
شرب اليانسون ينقي المعدة
*قذف دم المعدة :
اذا خلط بياض البيض بالسويق قطع نفث دم المعدة
**وصفة اخرى :
المواظبة على أكل النعناع جيدا في قطع نفث دم المعدة
*حرقة المعدة :
توضع الايدي والارجل في الماء البارد جملة , فان ذلك يفيد جدا في تسكين حرقة المعدة ولهيبها
*ورم المعدة :
شرب العسل يفيد جيدا في ورم المعدة , اذا واظب المصاب على ذلك
*قرحة المعدة :
تؤخذ أجزاء متساوية من الصعتر والقريص وتطبخ وتشرب على 3 دفعات في اليوم وقت الصبح والظهر والعشاء , ولابد من المواظبة على ذلك
*قرحة المعدة والامعاء :
يبلع الثوم دون مضغة , ثم يعقبة شرب كوب من الماء , ويستمر على ذلك مدة
*حموضة وقرحة المعدة والاثنى عشر :يفطر المريض كل صباح بكأس ماء فاتر قليلا , وفية مقدار ملعقة عسل , ولا بد من الاستمرار , فانه يتحسن بعد 4 اسابيع ان شاء الله تعالى
*طرد الغازات :
المواظبة على أكل السلق يفيد في منع غازات البطن
**وصفة اخرى :
يشرب مقدار نصف كأس من الكراويا المطبوخ في الماء , يواظب على ذلك المصاب بغازات الامعاء فيشفى باذن الله تعالى
*وصفة اخرى :
يشرب مقدار كوب من الماء المغلي في الخزامى كل يوم في الصباح
*التهاب الامعاء :
يغلى التفاح بقشورة مع جزء من العرقسوس, لمدة 10 دقائق , فانة مفيد جدا في التهاب الامعاء 0 تكرر العملية بانتظام حتى الشفاء
*الم المصران الغليظ :
ملعقة صغيرة في كوب من الماء يتناولها المريض كل يوم من اليانسون , وذلك بطبخ كمية منة في كوبين من الماء , يواظب على ذلك المصاب بالم المصران الغليظ فانة يفيدة باذن الله تعالى
*دود البطن :
اذا شرب الشيح مقدار نصف ملعقة كبيرة , مطبوخة في كأس ماء كل يوم في الصباح من به دود البطن ازالة ان شاء الله تعالى
**وصفة اخرى :
اذا أضيف خل الى مسحوق الحبة السوداء , وواظب على الافطار بها المصاب بدود البطن , شفي من ذلك بخروج الدود
**وصفة اخرى :
اذا أكل المصاب بذور اليقطين ( القرع ) خرجت من دود البطن
*وقف الاسهال :تأخذ قشور الرمان وتطبخها وتشرب ماءها ثلاث مرات في اليوم , فانها توقف الاسهال , وتستمر في هذا الشرب الى ان يتوقف الاسهال
*الاسهال المزمن :
المواظبة على أكل النبق يقطع الاسهال المزمن
*الزحار ( الديزانتريا ) :
تقلى اوراق الكرنب ويتناولها المريض , فانة يقضي على الزحار قضاء تاما
**وصفة اخرى :
يؤخذ بياض بيضة ويخلط مع عصير ليمونه حامضة ويشرب صباحا , يكرر العملية مدة 3 ايام , فقد يرى بعد ذلك خروج صديد , تلك علامات الشفاء
*الامساك :تغلى 4 تينات جافة في 400 جراما من الماء او الحليب , الى ان يبقى نصف الماء او الحليب , ثم يصفى ويشرب منة
**وصفة اخرى :
شرب الماء يوميا مابين 8 الى 10 اكواب موزعة على النهار , تساعد في الحد من الامساك
* حصى المرارة :تؤخذ جذور الكرفس المائي مقدار 30 جراما في لتر من الماء ويغلى لمدة 5 دقاائق , ويشرب المصاب
كل يوم مقدار فنجانين ويستمر حتى الشفاء ان شاء الله
قصور الكبد :
تأخذ ربع ورقات من الخرشوف وتغلى في لتر ماء, وتحلى بالعسل او السكر , ويشرب منها كل يوم على الريق لمدة 12 يوم
*وجع الكبد :يشرب قليل من البابونج زيضمد به مكان وجع الكبد , فانة جيد اذا واظب المصاب علية
*ورم الكبد :قليل من عنب الثعلب والمصطكي والنعناع مع سويق ويشرب
*تقوية الكبد :
المواظبة على اكل الزبيب الاحمر المنزوع العجم والطري , من غير طبخة يفيد جدا في تقوية الكبد
*ورم الطحال :
دقيق الحلبة مع الخل , ينفع في حالة ورم الطحال كضماد
*صلابة الطحال :
شرب طبيخ ماء السلق , بخل وقليل من الخردل يلين صلابة الطحال
*داء السكري :شرب 100 جراما من طبيخ القريص , يفيد المصابين بالسكري اذا واظب علية
*وصفة اخرى :
المواظبة على اكل ربع بصلة نيئة كافية لهبوط السكر , وارجاعة الى طبيعته , كما ان المواظبة على اكل الخيار مفيدة ايضا لمرضى السكري
**وصفة اخرى :
المواظبة على شرب مغلي اوراق الجرجير , فان مريض السكري يعود كما كان باذن الله تعالى
*جروح مرضى السكري :
تغلى الحلبة ويؤكل عجينها ويشرب ماؤها , ويدهن به الجرح ايضا , وتوضع من عجينتة لبيخة على الجرح فان يعجل في الشفاء ان شاء الله
*البواسير :
تطلى البواسير بعصارة او طبيخ ماء الريحان
**وصفة اخرى :
يطبخ الثوم ويخلط بالخل , ويفطر علية المصاب بالبواسير , كما انة يدهنا ايضا فانة جدا مفيد
*البواسير الظاهره :
شحم صافي يضاف الية البصل المقطع ويدهن بة مرات 0
*تفتيت حصى الكلى :
عصارة ماء الفجل او اكلة يفتت حصى الكلى اذا واظب علية المصاب
**وصفة اخرى :
شرب حبة خردل في كل ليلة , كافية لتفتيت حصى الكلى
*تفتيت حصى المثانة :
يواظب المصاب على اكل 38 جراما من الاجاص كل يوم والافضل ان يؤكل كاملا بقشرة ولبة وزريعتة
*رمل وحصى الكلى :
اذا واظب المصاب على شرب دهن اللوز الحلو , فتت الرمل والحصى بالكلية
*التهاب الكلى :يشرب كاس من مغلي بزر الكتان في الصباح والمساء
علاج الأمراض الشائعة -
الروماتيزم :
تغلى عشر جرامات من اوراق الصفصاف في فنجان من الماء ويحلى بالعسل او السكر , ويشرب المصاب كل يوم كاس في الصباح والمساء , ويواظب على ذلك فانه مفيد.
** وصفة اخرى :
يشرب المصاب بالروماتيزم مقدار ثلاثة اكواب في اليوم من مسحوق عرق السوس , مقدار ثلاثة ملاعق في ثلاثة اكواب , واحد في الصباح والاخر عند الظهيرة والثالث مساء ويواظب على ذلك .
** وصفة اخرى :
إذا استمر المصاب باكل كيلو تفاح يوميا لمدة اربعة اسابيع متتالية فانة يشفى تماما باذن الله .
** وصفه اخرى:
أكل رأسين غضين من الكرفس كل يوم لمدة بضعة اشهر كافية لوضع حد لأانواع الرومتيزم .
• الم العمود الفقري :يفرك مكاان الالم فركا جيدا باسنان من الثوم المسحوقة او الممزوجة بزيت الزيتون الساخن فانة يسكن الالم .
• عرق النسا :يسف المصاب الحرمل من غير دق مقدار اربع جراامات ونصف مدة 12 ليلة متتالية , يزول عرق النسا .
• وجع الظهر :
اذا واظب المصاب بوجع الظهر على أكل التين الجاف فانة مفيدا جدا .
• **وصفة اخرى :
دهن الخردل ينفع جيدا في تسكين الم الظهر .
** وجع المفاصل :
الصبر ينفع في علاج الم المفاصل شرابا وضمادا.
** وصفة اخرى :اذا سحق الكون وخلط مع الخل ودهنت به المفاصل ازال وجعها .
• وجع الركبة :
يؤخذ الصابون ويضاف الى مثلة حناء مدقوقة ويضمد به الركبة يسكن المها .
** وصفة اخرى :
تدق اوراق الدفلى وتضمد بها الركبة ويسكن وجعها .
*الم الرجلين :تؤخذ ثلاث حفنات من زهر البابونج في ثلاث لترات من الماء وتغلى , ثم بعد ذلك يضع المصاب رجلية في الصحن , ويفركهما بالماء , ويتركهما حتى يبرد ويجففهما ويلبس جوربا او يلفهما بشيء دافيء وقت النوم , فان ذلك يعمل على تسكين الم الرجلين والصداع وانتعاش الجسم .
• دوالي الساق :
• يدلك بالخل مكان دوالي الساق من الاسفل الى الاعلى مرتين في اليوم مدة 20 يوما او اكثر , فانة مفيد وجيد .
• النقرس :اكل راسين من الكرفس كل يوم مدة اشهر كافية للقضاء على داء النقرس نهائيا وتسكين الامة في الاصابع .
• تثليج الاصابع :تشوى بصلة شيا خفيفا من غير ان يتغير لونها بعد ان تكون مفرومة الاوراق , ثم توضع على القدمين او الاصابع مدة عشرين دقيقة , فان ذلك يفيدها في التثليج .
• مسمار الرجل والاصابع :
يدلك المكن المصاب دلكا قويا بزيت الخروع ثلاث مرات في اليوم .
• فقر الدم :يواظب المصاب بفقر الدم على شرب ماء الكرنب فانة يشفى .
• نزف الدم :يدق قشر البيض حتى تبقى كالغبار وتذر على الجرح فانها تقطع النزف .
• القروح الجلدية :
بصل مسحوق مقدار 50 جرما في لتر خل , يغلى مدة 15 دقيقة ثم يدهن بة .
• تشقق الجلد :
يفيد في تشقق الجلد غسلها بمغلي الحلبة .
• الاكزيما :تغلى الحلبة وتوضع لبائخ على اماكن الاكزيما او يدلك بمائها المطبوخ .
** وصفة اخرى :
خمسين جراما من اوراق العرعر يغلى في لتر ماء مدة دقيقتين , وتحلى بالعسل او السكر , ويشرب منها فنجانين في اليوم .
• الثأليل :اذا دق الفجل وخلط بالخل وضمدت به الثأليل قلعها .
** وصفة اخرى :يخلط البصل بالملح ويضمد بة الثالول فيقلعه .
• البرص :قشور الليمون اذا احرقت وضمد بة البرص ازالة بعد تكرار العملية .
** وصفة اخرى :
فرك مكان البرص بماء البصل النيء في الشمس فان ذلك يذهب البرص ولابد من الاستمرار .
** وصفة اخرى :
اذا طلي البرص بحب النيلي مدة افادة .
• الجذام :تطبخ اصول العوسج ويشرب المجذوم ماءة , يتوقف انتشارة ويبرا المجذوم اذا واظب .
** وصفة اخرى :
شرب نقيع الحناء مفيد جدا .
*الصدفية :شرب مستحلب القريص او مطبوخة ثلاث مرات في اليوم مقدار نصف كوب في ملعقتين من القريص مدة حتى يزول ان شاء الله.
الصرع :
يطبخ الحرمل مقدار ربع كيلو في لتر ونصف من الماء , ويطبخ جيدا حتى يبقى لتر ماء تقريبا , يفطر به المصاب بالصرع مدة ثلاثين يوما مقدار ملعقتين كبيرتين في ملعقة , عسل كبيرة , فان الصرع يزول عنة ولو كان مزمنا باذن الله.
**وصفة اخرى :
اذا اكل المصاب كل يوم في الصباح قشرة متوسطة من القرفة زال عنة الصرع باذن الله .
**وصفة اخرى :
اذا شرب المصاب عصير التفاح من غير طبخ ثلاث مرات في اليوم مقدار كوب لمدة 15 يوما او اكثر حسب مايلمسة المصاب , فان ذلك يساعد على الشفاء ايضا باذن الله .
*ارتفاع ضغط الدم :
تاخذ الثوم مقدار 900 جرام , وتنقع في نقدار 150 جراما من الخل لمدة 3 اسابيع , ياخذ المريض 15 نقطة في قليل من الماء , ويزاد القدر تدريجيا الى 30 نقطة .
**وصفة اخرى :
الاقتصار على اكل الاجاص دون سواة اياما يخفض الضغط .
**وصفة اخرى :
يمضغ المصاب فصين صغيرين من الثوم ببطء بين اسنانه , فانة يزيل ارتفاع الضغط , وللقضاء على رائحة الثوم يمضغ المصاب بضع وريقات خضراء من نبات اخضر.
**وصفة اخرى :
غلي اوراق الزيتون مقدار 40 جراما في لتر ماء وشربة على 4 دفعات في اليوم , يؤدي الى انخفاض الضغط .
*هبوط الضغط :
الاكثار من اكل الموالح يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم (في حالة خلو الشخص من أمراض القلب و الكلى خصوصاً ) .
*الدوار ( الدوخة ) :
تؤخذ ملعقتان من خل التفاح في كوب من الماء كل صباح حتى تظهر النتيجة ويوضع حد للدوار .
*النسيان :
المواظبة على اكل القرفة يزيل النسيان .
**وصفة اخرى :
يشرب الكمون بالخل كل يوم مقدار نصف كوب في الصباح فانة يشفى باذن الله تعالى .
*الارق ( عدم القدرة على النوم ) :
يواظب من يصاب بالارق على اخذ جرعات من العسل قبل النوم , فانة يكون له مسكنا وباعثا على النوم العميق اذا تناولة مع كوب دافيء من الماء.
طبيب دوت كوم
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