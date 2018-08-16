الصدااااااع

الصداع

يعرف الصداع بأنه ألم يصيب منطقة أو عدة مناطق من الرأس، وهو يُعتبر من أكثر المشاكل الصحية انتشاراً بين الناس، وتختلف حدته، وقد يستمر لساعات طويلة، وقد يكون متقطعاً غير مزمن، وتوجد العديد من العوامل المسببة له، ومنها: تناول الكحول، وقلة النوم، ومشاكل الأسنان، والجفاف، والإرهاق والتعب، والإكثار من تناول الأطعمة المصنعة المحتوية على نسبة عالية من النترات، وفي هذا المقال سنتعرف على علاج سريع للصداع بالأعشاب، بالإضافة إلى طرق أخرى.



علاج سريع للصداع بالأعشاب



النعناع:

نضع ملعقة كبيرة من النعناع المجفف في كوب من الماء المغلي، ونترك المزيج حتى يبرد لمدة عشر دقائق، ثم نصفيه، ونضيف إليه ملعقة صغيرة من العسل، ثم نشربه، ونكرر هذه العملية بشكل يومي.



حشيشة الحمى:



نضع عشر ورقات من عشبة حشيشة الحمى في كوب من الماء المغلي، ونترك المزيج منقوعاً لمدة عشر دقائق، ثم نصفيه، ونشربه مرة يومياً.



حصا البان:



نضع خمس ورقات من عشبة حصا البان في كوب من الماء المغلي، ونترك الخليط جانباً لمدة عشر دقائق، ثم نصفيه، ونتناوله، ونكرر هذه الوصفة مرة واحدة يومياً.



الملاك العنبية:



نضع مقدار ملعقة كبيرة من جذور هذه العشبة في كوب من الماء المغلي، ونترك الخليط منقوعاً لمدّة عشر دقائق، ثم نصفيه ونشربه مرتين يومياً



وصفات أخرى لعلاج الصداع



الماء الساخن

نضع كيساً من الماء الساخن على المنطقة السفلية من الرقبة، ونتركه لبعض الوقت، كما يمكن استخدامه من خلال وضع اليدين داخل حوض من الماء الساخن، وتركهما لمدة ربع ساعة، حيث إن ذلك ينشط الدورة الدموية، وبالتالي يخفف الصداع.



الليمون:

نخلط الليمون مع الماء الدافئ، ونشربه، كما يمكن شرب الشاي بالليمون ثلاث أو أربع مرات في اليوم.



اليانسون:

نضع ملعقة من اليانسون في كوب من الماء، ونضع المزيج على النار، ونتركه حتى يغلي، ثم نرفعه عن النار، ونتركه جانباً لمدّة عشر دقائق، ثم نصفيه، ونشربه، ونكرر هذه العملية مرتين يومياً.



الزيوت العطرية:



نمزج خمس نقاط من كل من: زيت اللافندر، وزيت الروزماري، وزيت جوز الهند، ونضع المزيج على منطقة أعلى الظهر والرقبة مع مراعاة التدليك بحركات دائرية، ونكرر هذه العملية مرة يومياً.



القرفة:

نطحن عودين من القرفة، ثم نضيف إليهما مقداراً قليلاً من الماء، ونعجن المكوّنات جيداً، ثم نطبق المزيج على الجبين، مع مراعاة الاستلقاء لمدّة ثلاثين دقيقة، ثم نغسل الجبين بالماء، ونكرر هذه العملية بشكل يومي. نصائح للوقاية من الصداع شرب كميات كبيرة من الماء. تقليل تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح. تناول وجبات الطعام الأساسية في موعدها المحدد. تجنب الإرهاق والإجهاد. الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً.

الصداع قد ياتي من



ارتفاع ضغط الدم، والتهاب الجيوب الأنفيّة، وآلام الأسنان، والتهاب الأذن الوسطى، ويلجأ الأشخاص في العادة إلى تناول أقراص المُسكّنات المُباعة في الصيدليّات، ولكنها قد تؤثّر سلباً في وظائف الجسم، لذا فالأفضل هو الاعتماد على الوصفات الطبيعية لتسكين آلام الرأس.



علاج الصداع بالأعشاب



الزّنجبيل

يمتاز الزنجبيل باحتوائه على خصائص مُضادة للالتهابات، تُسكن الصداع الناجم عن الجيوب الأنفية، ويُمكن استخدامه لعلاج الصداع بعدّة طرق كالآتي:



مغلي الزنجبيل:



تقطيع جذور الزنجبيل الطازجة إلى عدّة شرائح، ثمّ غليها في الماء لمدّة عشر دقائق. شرب مغليّ الزنجبيل بعد أن يفتر قليلاً، وللحصول على نتيجة أفضل يُفضّل تكرار العمليّة بانتظام.



الليمون والزنجبيل:



خلط كمية متساوية من: عصير الليمون، وعصير الزنجبيل. شرب المزيج مرّتين يومياً. عجينة الزنجبيل: تشكيل عجينة مُكوّنة من ملعقتيْ ماء، وملعقة من مطحون الزنجبيل. تطبيق العجينة بشكل مباشر على الجبهة. النعناع يُعتبر زيت النعناع من أفضل العلاجات التي يمكن استعمالها منزليّاً للتخفيف من حدّة الصداع،



وهناك طريقتان يُمكن اتّباعهما لتحقيق هذا الغرض وهما:



التدليك بزيت النعناع:

وضْع القليل من زيت النعناع على أطراف الأصابع. تدليك الجبهة بلطف، وكذلك الجزء الخلفيّ من الرقبة، لتقليل الآلام بشكل فوري.



استنشاق زيت النعناع:

وضع قطرات من زيت النعناع في كمّية من الماء المغليّ. استنشاق البخار الصاعد عن الماء المغليّ لبعض الوقت، إلى أن تخفّ آلام الرأس. النعناع المجفّف: وضعُ ملعقةٍ صغيرةٍ من النعناع المُجفّف في كوبِ ماءٍ مغليّ. إضافة كمّية قليلة من العسل إلى الماء. ترك الخليط كي يُنقع مدّة عشر دقائق ثم شربه. القرفة تُعتبر القرفة من الأعشاب ذات الكفاءة العالية في معالجة الصداع الناتج عن الجيوب الأنفيّة، والتعرض للهواء البارد، وللاستفادة من خصائصها الطبية يمكن اتّباع ما يلي:



عجينة القرفة:

طحْن عيدان القرفة حتّى تصبح ناعمة. إضافة القليل من الماء إلى مطحون القرفة. خلط المكوّنيْن معاً حتّى تتشكّل عجينة سميكة. تطبيق العجينة على الجبهة، والصدغيْن، والاستلقاء لمدة نصف ساعة، ثمّ غسل هذه الأماكن بالماء الفاتر. عجينة القرفة وخشب الصندل: خلط ملعقة كبيرة من بودرة القرفة، ونصف ملعقة صغيرة من مطحون خشب الصندل، والقليل من الماء، حتّى تتشكّل عجينة. تطبيق الخليط على الجبين، وتركه لمدة تتراوح بين خمس إلى ثماني دقائق، ثمّ غسله بالماء. تكرار العمليّة بشكل منتظم للوصول إلى أفضل النتائج.

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