السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

متوفر للبيع 480 أورو بيسيرا

سعر البيع 217 دج للأورو الواحد السعر ثابت

أقل مبلغ للبيع هو 10 أورو

يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:

اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ وتاريخ الدفع



يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال

مدة الحجز 24 ساعة

المصدر: صديق

العمولة: 00%