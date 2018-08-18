قضاء ايام رمضان

السلام عليكم و رحمة الله

أود شكر كم على هذا المنتدى الرائع

عندي قضاء ايام من رمضان و اعتدت أن ايام العادة تكون ستة ايام و اليوم السابع اغتسل و هذه المرة في رمضان في اليوم السادس كنت نظيفة لم أجد حتى الإفرازات و لم أفطر هذا اليوم هل صومه صحيح ام عليا قضاءه

جزاكم الله خيرا