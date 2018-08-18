قضاء ايام رمضان

ام عمر الفاروق

ام عمر الفاروق

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
17 أوت 2018
المشاركات
11
الإعجابات
22
النقاط
3
العمر
38
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم و رحمة الله
أود شكر كم على هذا المنتدى الرائع
عندي قضاء ايام من رمضان و اعتدت أن ايام العادة تكون ستة ايام و اليوم السابع اغتسل و هذه المرة في رمضان في اليوم السادس كنت نظيفة لم أجد حتى الإفرازات و لم أفطر هذا اليوم هل صومه صحيح ام عليا قضاءه
جزاكم الله خيرا
 
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