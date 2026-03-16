نحكي لكم غير بلعقل -كي شغل قعدة رمضان -عينيكم غاليين 😁 .. (الصحافية الساخرة) .. الباب الثاني.

Tama Aliche
#نكملو
ماغبتش عليكم هكذاك برك ، ومش غير اليوم عشت ظروف هكذا لكن كنت نصبر ديما و نحاول نبقى فالبيئة تاعي قوية و فاطنة غير علاجال اللي يحبوني نكون فاشلة و طايحة ، مايرضاوش نكون مليحة و يحبوك ترجع اللور ديما وتكون في أسوأ حالاتك ، صح غاضتني مين كنت نمرض بزاف وندي طرايح ونلقاهم يشوفو فيا كي شغل مادابيهم كي راني هكذا ، و لكن بقيت حاكمة روحي من حين مازالت الحياة فيا ..
في عام 2024 كي بديت ننجح شوية ، ولحقت باش نختم القرءان الكريم وحققت نجاحات ودرت اسمي في حوايج نحبهم وفي ميزات رزقني بيهم ربي سبحانه ، بداو الخداعين و اصحاب النوايا السيئة و اللي ماعجبهمش التغير تاعي و التطور اللي لحقت ليه ، بداو من أهلي اللي من دمهم انا و لحمهم يلاحقوا فالطموحات تاعي و النجاحات البسيطة يفسدوها عليا ، حاربوني في ظهري ، قلت الخواتات حنان بصح طلعت خرافة كنت مصدقتها وعايشة بيها ، حاربوني بمرضي اللي كان غلطة الأطباء نهار حكمني مكروب في معدتي قبل ما يلحق رمضان 2024 بشهر، وأنا نتقيا كلش ليل ونهار مانقدر ناكل مانشرب ، حتى الماء كي نشربو نتقياه ، لدوكا مانحمل لا ماكلة لا الماء ، الماء وليت منحبوش تتخيلوها ؟، حتى كي بريت والحمد لله ماوليتش نحب الماكلة خلاص ، ناكل غير باش ناكل لصحتي وصاي بصح ماعندي حاجة ، أيا الأطباء كي عجزو عن العلاج ، وجهوني لطبيب أمراض عقلية ونفسية اللي زادت هلكتني مانقدرش نسامحها لا هي لا غيرها ، خلاتني نشرب مهدئات على أساس فترة قصيرة لكن المخلوقة حكمتني مدة عام وأنا نشرب فيهم ، لكن لم يكن الدواء هذاك علاج لواش راني فيه لأنه كون مانشربش المهدئات هذيك نتقيا ، مام حبستهم ووالو ،كانت حابة تقنعني بلي راني نتقيا لأنه عندي قلقة ووو ..
•لكن فهمتها بلي مام انتيا قريتي 10 سنين محال تكوني واعية كيفي و ماتقدريش تكوني قد قرايتي فالدنيا هذي ..
•مالغري في عمرك أكبر مني بصح لحقت 30 سنة مش باش تجي وحدة كيفك تعوقني في عقلي..
•صح عشت ضغوطات بزاف بصح خرجت منهم مش باش نوصل نولي مختلة عقليا..
.. وخاصة أنه هي بلسانها قالتلي :"انتي هي طبيبة نفسك"، وانا فهمتها مالا بلي نقدر نعالج روحي وحدي إذا الأمر يتعلق بالنفسية برك ، لكن عمري ما شفت طبيب متناقض في كلامه
(من جهة تقولي أنه أنا هي طبيبة نفسي ، ومن جهة تقولي ماتقدريش تحبسي الدوا وحدك لازم تزيد تشربيه هههه) ،
لكن خليتها تقتنع بلي لأول مرة أنت كطبيبة تكوني غالطة في مريض عندك ، وبلي أنا المكان تاعي مش عندك ، و علاجي ماهوش عندك ، و جبتلها بلي راه عندي مرض عضوي اللي هو "مكروب" ، والقيا اللي خلاني نفسيا مش مليحة ، لكن السبب مش فالقلقة اللي حطت أنه المرض في راسي ..
وحتى وماحبتش تساعدني باش نحبس الدوا بطريقة صحيحة باش ما يديروليش أعراض إنساحبية لكن قلتلها بطريقة غير مباشرة :"مانحتاجكش" وحبستو وحدي بطريقة جد بسيطة
▪وليت نشرب نهار ونهار ما نشربش من بعد وليت بثلاث ايام و من بعد بسمانة من بعد خطرة فالشهر من بعد حبستو في شهر ، وحتى وأنه كان صعب عليا أنه نحبسو لأنه عنده اعراض انسحابية تخليك تحس بأعراض ثقيلة منهم :(السخانة تديرلك كي شغل حمى ، و يوجعك راسك ما يحبسش خلاص ، وماتوليش تقدر ترقد ، المهم تتخلط عليك بزاف حتى أنك تخمم ترجعله وتقول بلي مانقدرش نعيش بلا هذو المهدئات ..) ..
لكن الحمد لله كان معايا ربي سبحانه ، لأنه رحت لبجاية وين داويت المكروب بوحد الدوا تاع فرنسا غالي بالنسبة لوحدة زوالية كيفي ، وانتظرت مدة شهرين باش راحلي وحبس عليا القيا الحمد لله ، بعد ما ماعانيت مع الأدوية تاع الدزاير اللي زادت هلكتني ، خاصة المضادات الحيوبة خدمت فيا رايها لدرجة وليت حتى براسيتامول مانحبش نشربو لدوكا ، وليت حتى كي نمرض مانحملش الدوا صاي عامين وأنا نجبد وحدي فالامراض تخلطت عليا ، وكي لقيت العلاج بإذن الله مع الطبيب هذا اللهم بارك ، وصفلي دوا تاع فرنسا اللي كان صعيب بزاف حساب آراء الناس اللي جربوه وخوفوني منه الغاشي لكن تعرفو سبحان الله في حياتي كاملة :"الشي اللي يجيهم الناس صعيب يجيني ساهل والعكس ، الشي اللي يجي للناس ساهل يجيني صعيب ، وهذه لاحظتها فالقراية ، اصعب الدروس و المواد اللي يجوهم صعاب كانوا يجيوني ساهلين كنت ندهش في روحي وكانوا يدهشو فيا "
كذلك مع الدوا هذا الطبيب بنفسه دهش فيا كيفاش قدرتلو هههه وحتى الأطباء و الناس اللي سمعو ومختصين دهشو فيا كيفاش قدرتلو ، فقط كاين وحد الحاجة اللي عشتها مع الدوا هذا اللي هو "وجع الرجلين" لكن حملتهم عادي ، بصح الأعراض اللي قالو عليها كامل ماصراتليش بالعكس حبسلي القيا الحمد لله والمكروب راحلي ، دوكا في عام راني غاية نحمد ربي ، ونقولكم حاجة الطبيب هذا الله يبارك مختص فالجهاز الهضمي في عيادة غصن الزيتون في بجاية و رحت ليه هكذاك كي كرهت طلعت لبجاية وحدي ورحت عنده ما نعرفو ما والو ،بعد ما هلكوني الاطباء هنا ومادارولي والو ، ايا وكي دخلت عنده ماخلانيش هكذاك برك ، رجع يضارب معايا ويقولي :"كيفاش خليت روحك توصل لهنا ، وقالي حابة تولي تشربي دواوات هكذا و يتلاعبو بيك الأطباء هذو مانيش نشوف فيك وحدة جاهلة ولا ماتعرفش "
سبحان الله شافني وحدة واعية والحمد لله و قالي ماتغبنيش روحك تستاهلي تعيشي مليح و تقدريلها إن شاء الله ، الحمد لله اللي مش من دمي يشوفو فيا حوايج جامي شافوها الناس اللي قراب مني واللي من البيئة تاعي ، وبالفعل نقولكم حاجة :"الطبيب اللي يضارب معاك و يعيط عليك هو الطبيب الصح اللي يعالج ماشي يتلاعب بيك برك .." .
#يتبع
