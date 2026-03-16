نحكي لكم غير بلعقل -كي شغل قعدة رمضان -عينيكم غاليين 😁 .. (الصحافية الساخرة) .. الباب الثاني.

ماغبتش عليكم هكذاك برك

مازالت الحياة فيا ..

في عام 2024

اسمي

ميزات

أهلي

دمهم انا و لحمهم

الخواتات حنان

خرافة

غلطة الأطباء

وجهوني لطبيب أمراض عقلية ونفسية

مانقدرش نسامحها لا هي لا غيرها

مهدئات

مدة عام

•لكن فهمتها بلي مام انتيا قريتي 10 سنين محال تكوني واعية كيفي و ماتقدريش تكوني قد قرايتي فالدنيا هذي ..



مالغري في عمرك أكبر مني بصح لحقت 30 سنة مش باش تجي وحدة كيفك تعوقني في عقلي..

•صح عشت ضغوطات بزاف بصح خرجت منهم مش باش نوصل نولي مختلة عقليا..



"انتي هي طبيبة نفسك"

لكن عمري ما شفت طبيب متناقض في كلامه

من جهة تقولي أنه أنا هي طبيبة نفسي ،

لازم تزيد تشربيه ومن جهة تقولي ماتقدريش تحبسي الدوا وحدكلازم تزيد تشربيه

هههه)

تكوني غالطة في مريض عندك

مش عندك

"مكروب"

، والقيا اللي خلاني نفسيا مش مليحة ، لكن

أعراض إنساحبية

مانحتاجكش"

(السخانة تديرلك كي شغل حمى ، و يوجعك راسك ما يحبسش خلاص ، وماتوليش تقدر ترقد ، المهم تتخلط عليك بزاف حتى أنك تخمم ترجعله وتقول بلي مانقدرش نعيش بلا هذو المهدئات ..)

لبجاية

الدوا تاع فرنسا

زوالية

"الشي اللي يجيهم الناس صعيب يجيني ساهل والعكس ، الشي اللي يجي للناس ساهل يجيني صعيب ، وهذه لاحظتها فالقراية ، اصعب الدروس و المواد اللي يجوهم صعاب كانوا يجيوني ساهلين كنت ندهش في روحي وكانوا يدهشو فيا "

"وجع الرجلين"

مختص فالجهاز الهضمي في عيادة غصن الزيتون في بجاية

يضارب معايا

"

#نكملو، ومش غير اليوم عشت ظروف هكذا لكن كنت نصبر ديما و نحاول نبقى فالبيئة تاعي قوية و فاطنة غير علاجال اللي يحبوني نكون فاشلة و طايحة ، مايرضاوش نكون مليحة و يحبوك ترجع اللور ديما وتكون في أسوأ حالاتك ، صح غاضتني مين كنت نمرض بزاف وندي طرايح ونلقاهم يشوفو فيا كي شغل مادابيهم كي راني هكذا ، و لكن بقيت حاكمة روحي من حينكي بديت ننجح شوية ، ولحقت باش نختم القرءان الكريم وحققت نجاحات ودرتفي حوايج نحبهم وفيرزقني بيهم ربي سبحانه ، بداو الخداعين و اصحاب النوايا السيئة و اللي ماعجبهمش التغير تاعي و التطور اللي لحقت ليه ، بداو مناللي منيلاحقوا فالطموحات تاعي و النجاحات البسيطة يفسدوها عليا ، حاربوني في ظهري ، قلتبصح طلعتكنت مصدقتها وعايشة بيها ، حاربوني بمرضي اللي كاننهار حكمني مكروب في معدتي قبل ما يلحق رمضان 2024 بشهر، وأنا نتقيا كلش ليل ونهار مانقدر ناكل مانشرب ، حتى الماء كي نشربو نتقياه ، لدوكا مانحمل لا ماكلة لا الماء ، الماء وليت منحبوش تتخيلوها ؟، حتى كي بريت والحمد لله ماوليتش نحب الماكلة خلاص ، ناكل غير باش ناكل لصحتي وصاي بصح ماعندي حاجة ، أيا الأطباء كي عجزو عن العلاج ،اللي زادت هلكتني، خلاتني نشربعلى أساس فترة قصيرة لكن المخلوقة حكمتنيوأنا نشرب فيهم ، لكن لم يكن الدواء هذاك علاج لواش راني فيه لأنه كون مانشربش المهدئات هذيك نتقيا ، مام حبستهم ووالو ،كانت حابة تقنعني بلي راني نتقيا لأنه عندي قلقة ووو ..وخاصة أنه هي بلسانها قالتلي :، وانا فهمتها مالا بلي نقدر نعالج روحي وحدي إذا الأمر يتعلق بالنفسية برك ،لكن خليتها تقتنع بلي لأول مرة أنت كطبيبة، وبلي أنا المكان تاعي، و علاجي ماهوش عندك ، و جبتلها بلي راه عندي مرض عضوي اللي هوالسبب مش فالقلقة اللي حطت أنه المرض في راسي..وحتى وماحبتش تساعدني باش نحبس الدوا بطريقة صحيحة باش ما يديروليشلكن قلتلها بطريقة غير مباشرة :"وحبستو وحدي بطريقة جد بسيطة▪وليت نشرب نهار ونهار ما نشربش من بعد وليت بثلاث ايام و من بعد بسمانة من بعد خطرة فالشهر من بعد حبستو في شهر ، وحتى وأنه كان صعب عليا أنه نحبسو لأنه عنده اعراض انسحابية تخليك تحس بأعراض ثقيلة منهم :..لكن الحمد لله كان معايا ربي سبحانه ، لأنه رحتوين داويت المكروب بوحدغالي بالنسبة لوحدةكيفي ، وانتظرت مدة شهرين باش راحلي وحبس عليا القيا الحمد لله ، بعد ما ماعانيت مع الأدوية تاع الدزاير اللي زادت هلكتني ، خاصة المضادات الحيوبة خدمت فيا رايها لدرجة وليت حتى براسيتامول مانحبش نشربو لدوكا ، وليت حتى كي نمرض مانحملش الدوا صاي عامين وأنا نجبد وحدي فالامراض تخلطت عليا ، وكي لقيت العلاج بإذن الله مع الطبيب هذا اللهم بارك ، وصفلي دوا تاع فرنسا اللي كان صعيب بزاف حساب آراء الناس اللي جربوه وخوفوني منه الغاشي لكن تعرفو سبحان الله في حياتي كاملة :كذلك مع الدوا هذا الطبيب بنفسه دهش فيا كيفاش قدرتلو هههه وحتى الأطباء و الناس اللي سمعو ومختصين دهشو فيا كيفاش قدرتلو ، فقط كاين وحد الحاجة اللي عشتها مع الدوا هذا اللي هولكن حملتهم عادي ، بصح الأعراض اللي قالو عليها كامل ماصراتليش بالعكس حبسلي القيا الحمد لله والمكروب راحلي ، دوكا في عام راني غاية نحمد ربي ، ونقولكم حاجة الطبيب هذا الله يباركو رحت ليه هكذاك كي كرهت طلعت لبجاية وحدي ورحت عنده ما نعرفو ما والو ،بعد ما هلكوني الاطباء هنا ومادارولي والو ، ايا وكي دخلت عنده ماخلانيش هكذاك برك ، رجعويقولي :