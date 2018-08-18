قاطو العيد ~•~

السلام عليكم و رحمة الله

جميل هذا التنوع ما شاء الله

حنا صراحة في عيد الأضحى عيد اللحم طبعا التهافت يقل على الحلويات ههه و عليه نكتفي بصناعة ثلاث او اربع انواع تقليدية

اغلبها تكون المقروض ،القريوش ،الكعك. خراجة

و المسمن(يكمل في ساعتو ههه)

شكرا على الحلويات الأخت أشواق

و أضحى مبارك عليكم ان شاء الله.​