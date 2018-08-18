قاطو العيد ~•~

لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,444
الإعجابات
47,399
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا بيك حبيبتي أشواق وأهلا بأطباقك الشهية
ماشاء الله وتبارك الرحمان حلويات رائعة وباينة بنييينة
يعطيكم الصحة وبارك الله في اليدين لي خدموه
ربي يجعل كل أيامكم عيد ان شاء الله
وسلميلي بزااف على بثينة :giggle:
تحياتي​
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#3
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,447
الإعجابات
1,856
النقاط
1,886
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#3
السلام عليكم و رحمة الله
جميل هذا التنوع ما شاء الله
حنا صراحة في عيد الأضحى عيد اللحم طبعا التهافت يقل على الحلويات ههه و عليه نكتفي بصناعة ثلاث او اربع انواع تقليدية
اغلبها تكون المقروض ،القريوش ،الكعك. خراجة
و المسمن(يكمل في ساعتو ههه)
شكرا على الحلويات الأخت أشواق
و أضحى مبارك عليكم ان شاء الله.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top