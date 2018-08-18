قاطو العيد ~•~

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا بيك حبيبتي أشواق وأهلا بأطباقك الشهية
ماشاء الله وتبارك الرحمان حلويات رائعة وباينة بنييينة
يعطيكم الصحة وبارك الله في اليدين لي خدموه
ربي يجعل كل أيامكم عيد ان شاء الله
وسلميلي بزااف على بثينة
تحياتي
السلام عليكم و رحمة الله
جميل هذا التنوع ما شاء الله
حنا صراحة في عيد الأضحى عيد اللحم طبعا التهافت يقل على الحلويات ههه و عليه نكتفي بصناعة ثلاث او اربع انواع تقليدية
اغلبها تكون المقروض ،القريوش ،الكعك. خراجة
و المسمن(يكمل في ساعتو ههه)
شكرا على الحلويات الأخت أشواق
و أضحى مبارك عليكم ان شاء الله.