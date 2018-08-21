العدد3:أشياء يجب توفرها في عيد الأضحى في كل منزل (مستلزمات طبية وأدوية)~صحتك بين يديك

faith8
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
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أشياء يجب توفرها في عيد الأضحى في كل منزل (مستلزمات طبية وأدوية) ... العدد الثالث من سلسلة ...
هذا العدد إن شاء الله راح يكون خفيف ظريف يحوي فقط قائمة أشياء يستحسن وجودها في المنزل في عيد الأضحى
أولا: عدة الإسعافات الأولية
كما تعلمون في عيد الأضحى تكثر الحوادث خاصة تلك المتعلقة بإصابات بسكاكين الذبح وغيرها من الأدوات
لذا سأطرح عليكم مجموعة من مستلزمات عدة الإسعافات الأولية للجروح البسيطة والبالغة ريثما يصل المصاب إلى الإستعجالات.
ملاحظة : ذكرت فقط الأساسيات التي يجب أن تتوفر في عيد الأضحى
- الضمادات: بمختلف الأحجام، ضمادات للعين،
- شاش معقم compresse، : يُستخدم لربط مكان الإصابة بعد تطهيره.
- ضمادات الجروح الصغيرة المزودة بقطعة من الشاش.
- القطن الطبّي: يُستخدم لتطهير مكان الإصابة، ومتوفّر منه بالصيدليات بالشّكل الكروّي لسهولة وسرعة استخدامه.
- الأشرطة اللاصقة: تساعد على تثبيت الشاش والقطن،
- لاصقٌ طبّي : يوجد بأحجامٍ مختلفة يُستخدم في حالات الجروح.
- خيط مطاطي : لوقف النزيف مثلا في اليد نربط أعلى الجرح بعدة سنتيمترات لوقف النزيف
- مناديل مبلّلة بالكحول: تُستعمل لتطهير الجروح وتعقيمها قبل تغطيتها.
- ممسحة الأذن: تستخدم لتنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الفمّ، أو وضع المراهم فيها. وكذلك حواف الجروح
- ملقطٌ صغير: يستخدم لالتقاط الأشياء الصغيرة في الجلد وللتعقيم بواسطة القطن ولوضع الشاش.
- مقصٌّ حاد: يستخدم لقطع الشاش وغيرها.
- قفازّات طبيّة: تُستخدم في تطهير الجروح.
- قارورة مطهر داكان أو كحول إن لم يتوفر نستعمل ماء جافيل متوسط التركيز
- كمادات باردة. توضع في المجمد.
ثانيا: الأدوية
نذكر فقط الأدوية الشائعة والتي نؤمن إستعمالها بدون وصفة:
نذكر فقط الأدوية الشائعة والتي نؤمن إستعمالها بدون وصفة:
مسكنات الألم : باراسيتامول ، إيبوبروفان ، يجب أن تضم كل حقيبة إسعافات أولية مجموعة من مسكنات الآلام ومنها المسكنات التي تحتوي على إسبرين وكذلك المسكنات التي لا تحتوي على الإسبرين مثل : باراسيتامول ، إيبوبروفان.....
وأدوية أخرى أطلبوها من الصيدلي تكون على شكل أقراص ومراهم .
ويكمن استخدام هذه الأدوية في حالة الجروح والخدوش العميقة حتى تساعد على تخفيف الآلام الطفيفة وتقليل الإلتهاب بالنسبة لإيبوبروفان.
أتمنى ألا تحتاجو أي شيء مما سبق وذكرت لكن يجب الإحتياط والحذر
أتهلاو في صحتكم ^^
وأدوية أخرى أطلبوها من الصيدلي تكون على شكل أقراص ومراهم .
ويكمن استخدام هذه الأدوية في حالة الجروح والخدوش العميقة حتى تساعد على تخفيف الآلام الطفيفة وتقليل الإلتهاب بالنسبة لإيبوبروفان.
أتمنى ألا تحتاجو أي شيء مما سبق وذكرت لكن يجب الإحتياط والحذر
أتهلاو في صحتكم ^^