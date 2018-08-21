العدد3:أشياء يجب توفرها في عيد الأضحى في كل منزل (مستلزمات طبية وأدوية)~صحتك بين يديك

faith8

faith8

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منتدى الصحة العام
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أشياء يجب توفرها في عيد الأضحى في كل منزل (مستلزمات طبية وأدوية) ... العدد الثالث من سلسلة ...
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هذا العدد إن شاء الله راح يكون خفيف ظريف يحوي فقط قائمة أشياء يستحسن وجودها في المنزل في عيد الأضحى

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أولا: عدة الإسعافات الأولية
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كما تعلمون في عيد الأضحى تكثر الحوادث خاصة تلك المتعلقة بإصابات بسكاكين الذبح وغيرها من الأدوات
لذا سأطرح عليكم مجموعة من مستلزمات عدة الإسعافات الأولية للجروح البسيطة والبالغة ريثما يصل المصاب إلى الإستعجالات.
ملاحظة : ذكرت فقط الأساسيات التي يجب أن تتوفر في عيد الأضحى
  • الضمادات: بمختلف الأحجام، ضمادات للعين،
  • شاش معقم compresse، : يُستخدم لربط مكان الإصابة بعد تطهيره.
  • ضمادات الجروح الصغيرة المزودة بقطعة من الشاش.
  • القطن الطبّي: يُستخدم لتطهير مكان الإصابة، ومتوفّر منه بالصيدليات بالشّكل الكروّي لسهولة وسرعة استخدامه.
  • الأشرطة اللاصقة: تساعد على تثبيت الشاش والقطن،
  • لاصقٌ طبّي : يوجد بأحجامٍ مختلفة يُستخدم في حالات الجروح.
  • خيط مطاطي : لوقف النزيف مثلا في اليد نربط أعلى الجرح بعدة سنتيمترات لوقف النزيف
  • مناديل مبلّلة بالكحول: تُستعمل لتطهير الجروح وتعقيمها قبل تغطيتها.
  • ممسحة الأذن: تستخدم لتنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الفمّ، أو وضع المراهم فيها. وكذلك حواف الجروح
  • ملقطٌ صغير: يستخدم لالتقاط الأشياء الصغيرة في الجلد وللتعقيم بواسطة القطن ولوضع الشاش.
  • مقصٌّ حاد: يستخدم لقطع الشاش وغيرها.
  • قفازّات طبيّة: تُستخدم في تطهير الجروح.
  • قارورة مطهر داكان أو كحول إن لم يتوفر نستعمل ماء جافيل متوسط التركيز
  • كمادات باردة. توضع في المجمد.
ثانيا: الأدوية

نذكر فقط الأدوية الشائعة والتي نؤمن إستعمالها بدون وصفة:

مسكنات الألم : باراسيتامول ، إيبوبروفان ، يجب أن تضم كل حقيبة إسعافات أولية مجموعة من مسكنات الآلام ومنها المسكنات التي تحتوي على إسبرين وكذلك المسكنات التي لا تحتوي على الإسبرين مثل : باراسيتامول ، إيبوبروفان.....
وأدوية أخرى أطلبوها من الصيدلي تكون على شكل أقراص ومراهم .
ويكمن استخدام هذه الأدوية في حالة الجروح والخدوش العميقة حتى تساعد على تخفيف الآلام الطفيفة وتقليل الإلتهاب بالنسبة لإيبوبروفان.
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أتمنى ألا تحتاجو أي شيء مما سبق وذكرت لكن يجب الإحتياط والحذر
أتهلاو في صحتكم ^^

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Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
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#2
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#2
الحمد لله عندنا ممرضة فى المنتدى :love: بوركتي حبيبتي وان شاء الله في ميزان حسناتك
 
faith8

faith8

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المرشحين
#3
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faith8

faith8

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المرشحين
#4
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
7,007
الإعجابات
14,867
النقاط
1,286
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#4
faith8

faith8

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المرشحين
#5
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
7,007
الإعجابات
14,867
النقاط
1,286
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#5
قال Queen Fati:
الحمد لله عندنا ممرضة فى المنتدى :love: بوركتي حبيبتي وان شاء الله في ميزان حسناتك
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هههههههه لست بممرضة خاطيني ههههههه بل طالبة صيدلة ♥
لكن هذه الأساسيات خاصة الإسعافات الأولية على كل مرتادي قطاع الصحة الإحاطة بها وحتى عامة الناس لأنها جد ضرورية
وفيك بارك الرحمن حبيبتي فاتي اللهم آمين
نوووورتي :love:
ربي يعيشك:giggle:
تحياتي​
 
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