العدد3:أشياء يجب توفرها في عيد الأضحى في كل منزل (مستلزمات طبية وأدوية)~صحتك بين يديك

مسكنات الألم : باراسيتامول ، إيبوبروفان ، يجب أن تضم كل حقيبة إسعافات أولية مجموعة من مسكنات الآلام ومنها المسكنات التي تحتوي على إسبرين وكذلك المسكنات التي لا تحتوي على الإسبرين مثل : باراسيتامول ، إيبوبروفان.....

وأدوية أخرى أطلبوها من الصيدلي تكون على شكل أقراص ومراهم .