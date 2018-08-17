صحتك بين يديك ~ سلسلة عيد الأضحى

‎مع إطلالـة عيد الأضحى المبارك يطيب لي أن أبعث إليكم بأحر التحيات وأطيب الأمنيات، داعية الله سـبحانـه وتعالى أن يُعيد عليكم هذه المناسـبـة العطرة بالخير واليُمن والبركات، مع تمنياتي لكم جميعاً بموفور الصحـة والعافيـة ، ومع هذه المناسبة السارة يسعدني أن أرافقكم بسلسلة صحتك بين يديك خاصة بعيد الأضحى حيث تجدون طرق وقائية وكذا سلوكات صحية من شأنها أن تضمن سير عيدكم على أحسن ما يرام بإذن الرحمن.