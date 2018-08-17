faith8
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
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الاخوة والأخوات الأعزاء...~
أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية..
أسعد الله أوقاتكم بكل يمن وخير وبركة~
وأفضل الصلاة وأتم التسـليم على سـيدنا محمد وعلى آلـه وأصحابـه أجمعين، وبعد،
مع إطلالـة عيد الأضحى المبارك يطيب لي أن أبعث إليكم بأحر التحيات وأطيب الأمنيات، داعية الله سـبحانـه وتعالى أن يُعيد عليكم هذه المناسـبـة العطرة بالخير واليُمن والبركات، مع تمنياتي لكم جميعاً بموفور الصحـة والعافيـة ، ومع هذه المناسبة السارة يسعدني أن أرافقكم بسلسلة صحتك بين يديك خاصة بعيد الأضحى حيث تجدون طرق وقائية وكذا سلوكات صحية من شأنها أن تضمن سير عيدكم على أحسن ما يرام بإذن الرحمن.
الفهرس : صحتك بين يديك ~ سلسلة عيد الأضحى
- العدد الأول: كيف نتعامل مع الأضحية قبل وبعد الذبح.
- العدد الثاني: مخاطر الإفراط في أكل اللحوم و كيفية اتباع عادات غذائية صحية وتجنب المضرة في عيد الاضحى
- العدد الثالث: أشياء يجب توفرها في عيد الأضحى في كل منزل ( مستلزمات طبية وأدوية وأعشاب )
- العدد الرابع: كيف نتخلص من الغثيان واضطرابات المعدة في عيد الاضحى.
- عدد إضافي : الخوف من الدم في عيد الأضحى، أسبابه وعلاجه
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