فهرس وروابط مواضيع سلسلة صحتك بن يديك لعيد الأضحى

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faith8

faith8

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المرشحين
#1
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
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الإعجابات
15,107
النقاط
1,286
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#1
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  1. العدد الأول: كيف نتعامل مع الأضحية قبل وبعد الذبح. هنا
  2. العدد الثاني: مخاطر الإفراط في أكل اللحوم و كيفية اتباع عادات غذائية صحية وتجنب المضرة في عيد الأضحى هنا
  3. العدد الثالث: أشياء يجب توفرها في عيد الأضحى في كل منزل ( مستلزمات طبية وأدوية ) هنا
  4. العدد الرابع: كيف نتخلص من الغثيان واضطرابات المعدة في عيد الأضحى. هنا
  5. عدد إضافي: الخوف من الدم في عيد الأضحى، أسبابه وعلاجه هنا
بسملة-ب-ا.gif
 
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