فهرس وروابط مواضيع سلسلة صحتك بن يديك لعيد الأضحى

faith8
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المرشحين
- إنضم
- 9 جوان 2013
- المشاركات
- 7,091
- الإعجابات
- 15,107
- النقاط
- 1,286
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
- العدد الأول: كيف نتعامل مع الأضحية قبل وبعد الذبح. هنا
- العدد الثاني: مخاطر الإفراط في أكل اللحوم و كيفية اتباع عادات غذائية صحية وتجنب المضرة في عيد الأضحى هنا
- العدد الثالث: أشياء يجب توفرها في عيد الأضحى في كل منزل ( مستلزمات طبية وأدوية ) هنا
- العدد الرابع: كيف نتخلص من الغثيان واضطرابات المعدة في عيد الأضحى. هنا
- عدد إضافي: الخوف من الدم في عيد الأضحى، أسبابه وعلاجه هنا