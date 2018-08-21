العدد4: كيفية تجنب وعلاج الغثيان واضطرابات المعدة في عيد الأضحى



أسعد الله أوقاتكم بكل خير



عيدكم مبارك وكل عام وأنتم إلى الله أقرب

كيفية تجنب وعلاج الغثيان واضطرابات المعدة في عيد الأضحى



العدد الرابع من سلسلة...



هذا العدد بإذن الله سيكون ختام للسلسة التي تعبت عليها بغية ايصال أكبر قدر من الفائدة

أدعو الله عز وجل أنها قد أوصلت الرسالة وبالأخص الإفادة

أشكر كل من ساعدني وشجعني في هذا العمل في ميزان حسناتكم وجزاكم الله كل خير

عبارات الشكر مهما كثرت لن توفي إمتناني ♥



نبدأ على بركة الله...~



مع حلول عيد الأضحى المبارك نجد الكثير من الناس يشتكون من الغثيان سواء بسبب الدهون التي توجد في اللحم أو بسبب الروائح المنتشرة حيث تتمثل أعراضه في دوخة ورغبة ملحة في القيء مما يدفع المعدة للتهيج وشعور الشخص بالدوران، وأيضا من بين المشاكل الشائعة قرحة المعدة عامة ما يصحب الغثيان هو ما يعرف بالعامية بالحريق ويكون عموما بعد تناول وجبة دسمة ،،

لذا تعالوا معي لنتشارك جملة من النصائح التي تساعدنا على التخلص أو الوقاية من هذه المشاكل الصحية المزعجة

نصائح متعلقة بالغذاء ​

1- تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف، حيث أن الألياف فعالة في تنظيف الجسم من الكيماويات المُسببة للغثيان. ويفضل عدم تناولها دُفعة واحدة حيث أنه من الممكن أن يزيد من الشعور بالغثيان سوءًا، لذلك يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف على مدار اليوم.

ومن الأغذية التي تحتوي على الألياف هي: التفاح، الخضروات النيئة المقرمشة كالبسباس وغيره.

2- تناول الزنجبيل سواء عن طريق غليه وشربه او استخدامه مع الطعام والطهي. وذلك لأن الزنجبيل يقلل من الشعور بالغثيان والرغبة بالتقيؤ.

3- شرب رشفات صغيرة من الماء يُساعد مصاب الغثيان على أن يبقى فمه ومعدته رطبة، وأيضًا يساعده على تفادي الصداع الذي يَتصاحب مع الغثيان.

4- تناول البسكويت المملح حيث أنه غني بالنشاء، ويساعد على امتِصاص أحماض المعدة لتهدئة الغثيان. فَتناوُل بعض الحبات منه قبل القيام من السرير يُساعد على تَجنُب غثيان بعد القيام من النوم.

5- تناول المكسرات لما تحتويه من البروتينات فنقص البروتينات يجعل الغثيان أكثر سوءًا، كما أنها أيضًا تُعد سهلة الهضم.

6- تناول كميات مناسبة من الموز، سيساعدك الموز كثيرًا خاصةً وإن كان الغثيان متصاحبا مع جفاف أو تقيؤ. فينصح بتناول هذه الفاكهة كونها غنية بالبوتاسيوم، والذي يؤدي الجفاف والتقيؤ إلى نقصه. كما أنه يُنصح بالبدء بتناولها قبل تناول الأطعمة الصلبة.

نصائح عامة لعلاج الغثيان والوقاية منه ​

1- الانتظام على دواء الغثيان الذي يصفه لك الطبيب "في حالة اتباع وصفة طبية".

2- الحفاظ على شرب كميات كافية من السوائل، وذلك عن طريق رشف رشفات صغيرة بين الحين والآخر.

3- التأكد من تناول كميات كافية من الطعام، حيث يُنصح بتناول 5 أو 6 وجبات صغيرة موزعة على اليوم بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة.

4- الابتعاد عن الأطعمة المقلية، والمُتبلة، والحلويات حيث أن هذه الأطعمة قد تكون سببًا رئيسيًا في احساس الغثيان، واذا لم يتوفر سوى الأكل الدسم فيرجى الأكل بكميات معتدلة وارفاق الوجبة بالليمون و البقدونس الطازج والسلطة ،

5- تناول الأطعمة الباردة بدلًا من الساخنة.

6- شرب منقوع الشيح يساعد على التغلب على الرغبة الملحة في التقيء وكذلك يزيل الإحساس المزعج، وكوقاية يشرب صباحا لتفادي الغثيان قبل حدوثه بالنسبة للأشخاص الذين يتحسسون من الروائح ، وقبل أكل أي وجبة تحوي دهون .