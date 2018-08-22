مشاركتي في مسابقة الزوج|ة المثالي\ة(هل لك...)

هل لك عودة بعد غياب؟

ترامت على جانبي سريرنا شراشفك يا حبيبتي ...

وقد تعودتِ على ترتيبها بحب من حولي

وسقطت تلك الوسادة القرمزية على الأرض وقد ملأتها في فراقك دموعي



سألت إطار صورتك وهو موضوع الى جانبي..

اليس من المفترض أنه وقت عودتك وعودتي ؟

اليس لكل فراق نهاية وأعاتبك وأنت بدورك تعاتبي ؟

رد قائلا أوتجرح ومن ثم تسألني ؟

رحلتِ ورحلت معك كل رائحة عطرة في أنفي

رحلت ورحل كل هدوء في رأسي

زوجتي ... أنت الروح الطيبة التي تجتاحني

أنت رحلة بدأت عند بداية أفكاري

وانتهت عند شواطئ عينيك وراحت من صفائها ترتوي

لن أقول لك أنك كاملة الأوصاف بل سأقول لك أنك كملت ما كان دائما ينقصني ...

طيبة ومغمضة كقطة صغيرة لا تشتكي

سعيد بعودتك وسعيد بعودتي

كنت أعرف أنك ستغفرين هذه المرة أيضا وتسامحي ..

ككل مرة أجرحك وأنت انت من بالصلح تبادري

ويا ااا خجلي

عذرا

لقد تركت الصالة والمطبخ في حالة يرثى لها ...

سأذهب الى الدكان لأحضر ما يمكنك طبخه

فقد عانيت من المعلبات والنواشف في غيابك

لقد تركت النافذة مفتوحة ليلة أمس ومرت عاصفة غبار من هنا

لذلك

إذا كان هناك مياه في الحنفية فيجب أن تغسلي الأرضية

حبيبتي

من دونك أنا طفل يخربش حيطان الشوارع في قلق

من دونك أنا متشرد يقتات من مهملات الجيران

أنا متسول يتسول حنانا ولم يجده سوى بين أحضانك الدافئة ...

إرميني خارجا وأنت تنظفي لن أغضب المهم أنك عدت وأنني عندما أعود أشم رائحة خبزك وطبخك الرائع

سامحيني على فضاضتي ..

يا أم أطفالي

زوجك المعذب من دونك

حلم كبير