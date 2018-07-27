مشاركتي في مسابقة الزوج/ة المثالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





هذه مشاركتي البسيطة في المسابقة هي بعض الكلمات أهديها إلى زوجي. سندي...... ​

كل الذكريات الجميلة مرتبطة برجل في قلبي في عيني في حياتي هو عظيم! ​

هناك ..حيث لازالت ذاكرتي تعجّ بأروع المواقف وأكثرها صدقا



سيدي مابيننا لايحتاج إلى تفسير أو إلى بروتوكولات .



اختلفنا نعم ولاأدري هل اختلفنا أكثر مما ينبغي ؟



لازلت أتذكر تضحيتك عطفك حنانك حبك ..



وأكثر ماجعلني أحترمك أكثر أنك تعاملني كامرأة !



وهاأنا اليوم أقدم لك اعتذاري عن كل هفوة !



عن كل كلمة قد انفلتت مني سهوا



عن كل لحظة غضب عابرة !



عن حساسيتي المفرطة ! ​

عن عنادي !



عن تقلب مزاجي المفاجئ !



عن غضبي أحيانا من أجل مالايستحق



أنت الأمان الذين حين أطلبه أجده



أنت القدر الجميل وأنا المحظوظة بك !

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