مشاركتي في مسابقة الزوج/ة المثالية

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه مشاركتي البسيطة في المسابقة هي بعض الكلمات أهديها إلى زوجي. سندي......
هذه مشاركتي البسيطة في المسابقة هي بعض الكلمات أهديها إلى زوجي. سندي......
كل الذكريات الجميلة مرتبطة برجل في قلبي في عيني في حياتي هو عظيم!
هناك ..حيث لازالت ذاكرتي تعجّ بأروع المواقف وأكثرها صدقا
سيدي مابيننا لايحتاج إلى تفسير أو إلى بروتوكولات .
اختلفنا نعم ولاأدري هل اختلفنا أكثر مما ينبغي ؟
لازلت أتذكر تضحيتك عطفك حنانك حبك ..
وأكثر ماجعلني أحترمك أكثر أنك تعاملني كامرأة !
وهاأنا اليوم أقدم لك اعتذاري عن كل هفوة !
عن كل كلمة قد انفلتت مني سهوا
عن كل لحظة غضب عابرة !
عن حساسيتي المفرطة !
سيدي مابيننا لايحتاج إلى تفسير أو إلى بروتوكولات .
اختلفنا نعم ولاأدري هل اختلفنا أكثر مما ينبغي ؟
لازلت أتذكر تضحيتك عطفك حنانك حبك ..
وأكثر ماجعلني أحترمك أكثر أنك تعاملني كامرأة !
وهاأنا اليوم أقدم لك اعتذاري عن كل هفوة !
عن كل كلمة قد انفلتت مني سهوا
عن كل لحظة غضب عابرة !
عن حساسيتي المفرطة !
عن عنادي !
عن تقلب مزاجي المفاجئ !
عن غضبي أحيانا من أجل مالايستحق
أنت الأمان الذين حين أطلبه أجده
أنت القدر الجميل وأنا المحظوظة بك !
عن تقلب مزاجي المفاجئ !
عن غضبي أحيانا من أجل مالايستحق
أنت الأمان الذين حين أطلبه أجده
أنت القدر الجميل وأنا المحظوظة بك !