مشاركتي في مسابقة الزوج/ة المثالية

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,151
الإعجابات
60,934
النقاط
821
الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هذه مشاركتي البسيطة في المسابقة هي بعض الكلمات أهديها إلى زوجي. سندي......


كل الذكريات الجميلة مرتبطة برجل في قلبي في عيني في حياتي هو عظيم!

هناك ..حيث لازالت ذاكرتي تعجّ بأروع المواقف وأكثرها صدقا

سيدي مابيننا لايحتاج إلى تفسير أو إلى بروتوكولات .

اختلفنا نعم ولاأدري هل اختلفنا أكثر مما ينبغي ؟

لازلت أتذكر تضحيتك عطفك حنانك حبك ..

وأكثر ماجعلني أحترمك أكثر أنك تعاملني كامرأة !

وهاأنا اليوم أقدم لك اعتذاري عن كل هفوة !

عن كل كلمة قد انفلتت مني سهوا

عن كل لحظة غضب عابرة !

عن حساسيتي المفرطة !

عن عنادي !

عن تقلب مزاجي المفاجئ !

عن غضبي أحيانا من أجل مالايستحق

أنت الأمان الذين حين أطلبه أجده

أنت القدر الجميل وأنا المحظوظة بك !



:giggle::giggle:
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#2
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,914
الإعجابات
28,479
النقاط
2,001
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#2
جميلة جداً .. غاية في الروعة
ما شاء الله
أدام الله حبكما وتفاهمكما وجمع بينكما في خير دائماً يــــارب
أعجبني جداً ما كتبتِ أختي الغالية

سعيدة بأني أول من قرأ هذه الكلمات المميزة
 
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