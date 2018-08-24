♥ همسات صباحية ومسائية ♥

عباراتقصيرة من أجمل الأشياء التي تسعد الإنسان ان يستلم رسالة اوله فيمن شخص يحبه وهذه الرسالة تعبر عن اهتمام وحب ذالك الشخص له وكيف تترجم تلك الرسالة بأن المرسلة إليه شخص مهم جداً لدرجة ان الراسل يفكر فيه في بداية يومه وتعبر أيضا عن الإهتمام والحب لذالك أذا اردت ان تعبر لشخص انك تحبه وتهتم به وتفكر به دوماً فقم بأرسال كل يوم رسالة من تلك الرسائل والعبارات الجميلة التي سأعرضها عليك بشكل يومي ومنتظم لترسم الإبتسامة والسعادة علي وجه من تحب في بداية اليوم.اللهم فيالجمعة..نسألك صدق التوكل عليك وحُسن الإعتماد عليك وقوة اليقين بك اللهم سخّر جوارحنا لطاعتك،، واملأ قلوبنا بحبك،،اللهم أرحنا من هموم الدنيا،،وأرزقنا التوفيق في جميع أمورنا،، اللهم إنا نسألك صباحاً يملأ الأجساد عافية والروح فرحاً.صباحوالسعادة ⚘⚘⚘