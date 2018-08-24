♥ همسات صباحية ومسائية ♥

Chicobustan

Chicobustan

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
74
الإعجابات
57
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
#1
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عبارات صباح الخير ومساء الخير قصيرة من أجمل الأشياء التي تسعد الإنسان ان يستلم رسالة او دعوة جميلة له في الصباح والمساء من شخص يحبه وهذه الرسالة تعبر عن اهتمام وحب ذالك الشخص له وكيف تترجم تلك الرسالة بأن المرسلة إليه شخص مهم جداً لدرجة ان الراسل يفكر فيه في بداية يومه وتعبر أيضا عن الإهتمام والحب لذالك أذا اردت ان تعبر لشخص انك تحبه وتهتم به وتفكر به دوماً فقم بأرسال كل يوم رسالة من تلك الرسائل والعبارات الجميلة التي سأعرضها عليك بشكل يومي ومنتظم لترسم الإبتسامة والسعادة علي وجه من تحب في بداية اليوم.
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اللهم في صباح الجمعة..
نسألك صدق التوكل عليك وحُسن الإعتماد عليك وقوة اليقين بك اللهم سخّر جوارحنا لطاعتك،، واملأ قلوبنا بحبك،،
اللهم أرحنا من هموم الدنيا،،وأرزقنا التوفيق في جميع أمورنا،، اللهم إنا نسألك صباحاً يملأ الأجساد عافية والروح فرحاً.
صباح الخير والسعادة ⚘⚘⚘

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Chicobustan

Chicobustan

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
74
الإعجابات
57
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
#2

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لا تقطعوا عن احباءكم عادةَ الصباح
حتى وإن إختلفتم حتى وإن إفترقتم حتى وإن أمتلئَ بالعتب قلبكم وقصرُ عمرُ الهوى بينكم
قولو لاحباءكم دائماً:
صباح الخير حبيبي/ت
فكلُ صباحٍ دونَ صوتكَ دونَ حضوركَ .. ليلٌ عقيم صـباحكم محبة
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Chicobustan

Chicobustan

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
74
الإعجابات
57
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
#3
اللهم نسألك صباحاً طيباً يحمل الرزق والفرج ، وأن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب رحمتك ورزقك .
ونسألك يارب شفاءك لمن مسّه الضر ، ورحمتك لمن ضمّه القبر وفرجك لمن ضاق به الصدر ، وجودك وكرمك لمن رفع يديه يطلب العفو منك من كل إثم .
صباح الخير

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Chicobustan

Chicobustan

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
74
الإعجابات
57
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
#4
ما خاب من قال : ربي أنت المُيسَر ، وأنت المُسهَل ، سهَل أمري ، وحقق مطلبي ، وسخر لي ماهو خير لي . صباح الخير
 
Chicobustan

Chicobustan

:: عضو منتسِب ::
#5
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
74
الإعجابات
57
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
#5
٠٠٠♡♡٠٠٠

يقول إبن القيم رحمه الله:
ربما تكون نائماً فتقرع أبواب السماء عشرات الدعوات لك ، من فقير أعنته ، أو جائع أطعمته .. أو حزين أسعدته ، أو عابر ابتسمت له ، أو مكروب نفست عنه .....
فلا تستهن بفعل الخير أبداً .
صباح الخير

٠٠٠♡♡٠٠٠

" صباح الخير للجانب المضيء من العالم وللطيبين .. أصحاب النوايا المزهرة "➝ ❥

 
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