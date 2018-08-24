الاعلان عن فعالية اللمة تقرأ !

يااااه *-*

فكرة راائعة و الله دايما نقول نتبع الطريقة هاذي تاع وضع ملخصات و منديرهاش

ان شاء الله اذا مبديناش امتحاناتنا بكري نسيي نشارك روعة و الله

اقترح كتاب مع النبي لأدهم شرقاوي

و الرواية اقترح أرض السافلين للدكتور احمد خالد مصطفى

بالتوفيق ​