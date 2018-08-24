الاعلان عن فعالية اللمة تقرأ !

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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سعيا منا الى التواصل المعرفي الهادف والى تنمية المطالعة ومناقشة المقروء وايمانا بهدف الركن الذي يندرج تحت شعار
أقرأ لأفهم
قررنا وضع فعالية اللمة تقرأ !
فكما قيل :
الكتاب.. نافذة من خلالها نتطلع الى العالم
طريقة سير الفعالية وشروطها :
-سنقوم بوضع صنفين : صنف الكتب وصنف الروايات
لكي يختار العضو قراءة وتلخيص مايميل له
-العمل يكون ضمن مجموعات تختار نفس الكتاب ونقبل ايضا العمل الفردي ان اراد العضو ان يقدم تلخيصه لوحده
-تقديم الملخص الجماعي يقدم بعد التشاور والتحاور عبر الرسائل الخاصة بين افراد المجموعة الواحد للخروج بموضوع واحد يكلف عضو واحد من المجموعة بتقديمه
-حين يقدم الاعضاء ملخصاتهم تغلق جميع المواضيع بعدها نقوم بفتحها ليقوم الاعضاء بمناقشة كل عمل على حدى
يعني مثلا :أسبوع نناقش فيه ملخص المجموعة كذا واسبوع المجموعة كذا...الخ
-يستطيع الاعضاء الذين يناقشون كل مجموعة التوجه لهم بأسئلة تخص التلخيص والرواية يتقبلون من خلالها النقد والتوجيه
-ستكون هناك لجنة خاصة للمتابعة والتقييم والحرص على سير الفعالية بشكل حسن .
جوائز الفعالية:
للملخصات الفائزة بأحسن تلخيص هذا الوسام +300 نقطة شرفية
للمشاركين بالملخصات وسام+250 نقطة شرفية
لأفضل الأعضاء المناقشين وسام +200 نقطة شرفية
انتظرونا مع موضوع آخر للتصويت عن عناوين الروايات والكتب التي تودون مطالعتها ومناقشتها .
ملاحظة :
يمكنكم وضع عناوين كتب وروايات لأخذها بعين الاعتبار اثناء التصويت
الفعالية ليست مجرد اختبارا للقراءة بقدر ماهي مساحة للتواصل الفكري والتخاطر التي تقرب وجهات النظر وتعمق الكثير من المفاهيم
شعارنا اللمة تقرأ !