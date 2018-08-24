الاعلان عن فعالية اللمة تقرأ !

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,410
الإعجابات
61,904
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1


سعيا منا الى التواصل المعرفي الهادف والى تنمية المطالعة ومناقشة المقروء وايمانا بهدف الركن الذي يندرج تحت شعار
أقرأ لأفهم
قررنا وضع فعالية اللمة تقرأ !




فكما قيل :
الكتاب.. نافذة من خلالها نتطلع الى العالم


طريقة سير الفعالية وشروطها :

-سنقوم بوضع صنفين : صنف الكتب وصنف الروايات
لكي يختار العضو قراءة وتلخيص مايميل له
-العمل يكون ضمن مجموعات تختار نفس الكتاب ونقبل ايضا العمل الفردي ان اراد العضو ان يقدم تلخيصه لوحده
-تقديم الملخص الجماعي يقدم بعد التشاور والتحاور عبر الرسائل الخاصة بين افراد المجموعة الواحد للخروج بموضوع واحد يكلف عضو واحد من المجموعة بتقديمه
-حين يقدم الاعضاء ملخصاتهم تغلق جميع المواضيع بعدها نقوم بفتحها ليقوم الاعضاء بمناقشة كل عمل على حدى
يعني مثلا :أسبوع نناقش فيه ملخص المجموعة كذا واسبوع المجموعة كذا...الخ
-يستطيع الاعضاء الذين يناقشون كل مجموعة التوجه لهم بأسئلة تخص التلخيص والرواية يتقبلون من خلالها النقد والتوجيه
-ستكون هناك لجنة خاصة للمتابعة والتقييم والحرص على سير الفعالية بشكل حسن .

جوائز الفعالية:

للملخصات الفائزة بأحسن تلخيص هذا الوسام +300 نقطة شرفية





للمشاركين بالملخصات وسام+250 نقطة شرفية





لأفضل الأعضاء المناقشين وسام +200 نقطة شرفية



انتظرونا مع موضوع آخر للتصويت عن عناوين الروايات والكتب التي تودون مطالعتها ومناقشتها .


ملاحظة :
يمكنكم وضع عناوين كتب وروايات لأخذها بعين الاعتبار اثناء التصويت



الفعالية ليست مجرد اختبارا للقراءة بقدر ماهي مساحة للتواصل الفكري والتخاطر التي تقرب وجهات النظر وتعمق الكثير من المفاهيم

شعارنا اللمة تقرأ !
 
"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
9 جويلية 2014
المشاركات
5,567
الإعجابات
22,335
النقاط
851
محل الإقامة
اوساكا..
الجنس
أنثى
#3
يااااه *-*
فكرة راائعة و الله دايما نقول نتبع الطريقة هاذي تاع وضع ملخصات و منديرهاش
ان شاء الله اذا مبديناش امتحاناتنا بكري نسيي نشارك روعة و الله
اقترح كتاب مع النبي لأدهم شرقاوي
و الرواية اقترح أرض السافلين للدكتور احمد خالد مصطفى
بالتوفيق
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#5
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,467
الإعجابات
47,558
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#5
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعشق هكذا مسابقات :love: يعطيك الصحة حبيبتي ام ياسمين
ذكرتينا بالأمسيات الثقافية وجمالها
سأشارك بحول الله
خليني نشوف واش قريت من كتب وروايات ونقترح بحول الله
وبالتوفيق للمشاركين ولهذه المسابقة الراقية
تحياتي​
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#6
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,467
الإعجابات
47,558
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#6
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