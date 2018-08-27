نريد حرية أكبر للنساء

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
سيتم تحديد الاقسام..
طاقم المراقبين
#1
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,300
الإعجابات
20,489
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1


السلام عليكم
بين الفينة الأخرى تتعالى أصوات و ترتفع تريد حرية أكبر للمرأة
و من الغرابة بمكان أن جل هته الجعجعات من الرجال يديرون
منظمات حقوقة و جمعوية و سياسية و أجتماعية و يسعون جاهدين للوصول الى هدفهم
و هو حرية اكثر للمرأة

سنضع زوم على بعض هته الابواق فجلهم متأثر بالحضارة الفرنسية و الغربية عموما
يا ترى ما مقصدهم و ما هي نيتهم
هل فعلا تهمهم المرأة و حريتها ام في النفس مكنونات اخرى
نزيد نضيق الزوم اكثر
هل هؤلاء الطواحين يعلمون ان هناك
إمرأة في سوريا تغتصب من طرف ميليشيا نصر اللات الشيعية المتطرفة
و هل يسمعون بالمرأة التي تحرق بالتبن في بورما
و هل يسمعون بالمرأة التي تموت جوعا في الصومال
و هل يسمعون بالمرأة التي تتعرض للاهانة التفتيش في العراق

لا اعتقد
بل اجزم انهم لا يقصدون مما سبقت بالمثال
هم يقصدون العاهرات تعرفوا ليش
راح اخبركم
هم لا يردون حرية للمرأة بل يريدون حرية لأنفسهم للوصول الى المرأة

للنقاش
هل تثقون في المتكلمين باسم المرأة
هل فعلا نيتهم صادقة و صافية
هل المرأة بحاجة الى حرية اكبر ام ان المعانات بالجملة للرجل و للمرأة
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#2
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
3,936
الإعجابات
7,711
النقاط
191
#2
لا تصدقهم بعد ان بانت سوءتهم فقد طمسوا رؤسهم بالتراب حينما انتهكت كرامة المرأه ألمسلمه في شتى بقاع المعموره فأين هي ضمائرهم وأين هو ما ينادون به ...؟
 
بشرى ملاك

بشرى ملاك

:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
طاقم المشرفات
#3
إنضم
18 أفريل 2016
المشاركات
1,928
الإعجابات
5,336
النقاط
241
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#3
استغرب الموضوع فعلا ليس موضوعك اخي الامين بل موضوع الرجل يطالب بحرية اكثر للمراة حسب رايي فقط لتكون فريسة سهلة وليس حبا فيها...
لو الكل يرجع الى شريعة الله وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام لعرف كل حده وبقي عنده...
شكرا للموضوع ولو تكلمت اكثر اكيد سانفجر 😤
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#4
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,484
الإعجابات
47,653
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت سأكتب وأكتب وأعبّر لكن تراءت لي جملة واحدة كفيلة بإيجاز كل ما أريد قوله وهي:
إن اتبعنا ما جاء في كتاب الله ستأخذ المرأة حقها والرجل حقّه وحتى الحيوانات تنال حقّها من البشر
نسأل الله الهداية والسلامة، فليكن كلّ راعٍ مسؤول عن رعيته وليطلب الهداية لبقية الناس
تحياتي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top