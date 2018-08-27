نريد حرية أكبر للنساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت سأكتب وأكتب وأعبّر لكن تراءت لي جملة واحدة كفيلة بإيجاز كل ما أريد قوله وهي:

إن اتبعنا ما جاء في كتاب الله ستأخذ المرأة حقها والرجل حقّه وحتى الحيوانات تنال حقّها من البشر

نسأل الله الهداية والسلامة، فليكن كلّ راعٍ مسؤول عن رعيته وليطلب الهداية لبقية الناس

تحياتي

​