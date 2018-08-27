نريد حرية أكبر للنساء

الامين محمد
:: مراقب ::
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السلام عليكم
بين الفينة الأخرى تتعالى أصوات و ترتفع تريد حرية أكبر للمرأة
و من الغرابة بمكان أن جل هته الجعجعات من الرجال يديرون
منظمات حقوقة و جمعوية و سياسية و أجتماعية و يسعون جاهدين للوصول الى هدفهم
و هو حرية اكثر للمرأة
سنضع زوم على بعض هته الابواق فجلهم متأثر بالحضارة الفرنسية و الغربية عموما
يا ترى ما مقصدهم و ما هي نيتهم
هل فعلا تهمهم المرأة و حريتها ام في النفس مكنونات اخرى
نزيد نضيق الزوم اكثر
هل هؤلاء الطواحين يعلمون ان هناك
إمرأة في سوريا تغتصب من طرف ميليشيا نصر اللات الشيعية المتطرفة
و هل يسمعون بالمرأة التي تحرق بالتبن في بورما
و هل يسمعون بالمرأة التي تموت جوعا في الصومال
و هل يسمعون بالمرأة التي تتعرض للاهانة التفتيش في العراق
لا اعتقد
بل اجزم انهم لا يقصدون مما سبقت بالمثال
هم يقصدون العاهرات تعرفوا ليش
راح اخبركم
هم لا يردون حرية للمرأة بل يريدون حرية لأنفسهم للوصول الى المرأة
للنقاش
هل تثقون في المتكلمين باسم المرأة
هل فعلا نيتهم صادقة و صافية
هل المرأة بحاجة الى حرية اكبر ام ان المعانات بالجملة للرجل و للمرأة