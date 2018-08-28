مشكلتي اريدها زوجة لي

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2018
#1
إنضم
19 أكتوبر 2013
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الإعجابات
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النقاط
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#1
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أما بعد :
انا شاب ابلغ من العمر 25 سنة طالب دكتوراه ماشي ف ولايتي تعرفت عن قريب على فتاة تكبرني بسنة واحدة و سبب التعارف هو اني احتجت امر للمساعدة ف ساعدتني الله يكثر خيرها في بادئ الامر كنا نهدروا ف الهاتف على قرايتنا اذا كاس ما احتاجت او احتجت بعدها كنا وقت العمل يصوني الهاتف تاعها بزاف قلتلها اذا راني نديرونجيك قوليلي قالتلي لا بعدها جبدت روحي عليها جاتني قاتلي علاه جبدت روحك و تبدلت قلتلها مانبغيش مشاكل العلاقات فاتت الايام و كنت جالس وحدي جاتني قالتلي لي كان يعيطلها حاب يخطبها و راه يديرلها ف المشاكل على قرايتها زدت جبدت روحي كثر من الاول بعدها عيطتلي ف الليل و قالتلي اذا راك حاس حاجة من جيهتي راح يجي وقت و تفوت (يعني سحابة صيف) قلتلها انا ماعندي حتى حاجة من جيهتك مالقري كذبت عليها غير باش ن ايفيتي المشاكل بعدها بكات بزاف و قالتلي مانيش عارفة زادت فات الايام و خليت لي في في قلبي حتى جا نهار قالتلي كنت نستنى منك اجابة اخرى بعدها عرفت بللي والفتني و صارحتها اني انسان ليس بالفضولي باش نسقسيها على علاقاتها بعدها قالتلي علاش ما تجيش تخدم عندنا ف الولاية قلتلها انو الهدف تاعي الان هو نكمل القراية و نبني حياتي بعيد على البلاصة لي عشف فيها لانو عشت مشاكل يعلمها غير ربي سبحانه قالتلي دير النية و راني نستنى فيك (صراحة شجعتني لانو كنت نشوف فيها امراة تاع دار) بعدها كلش ولا رسمي بيناتنا و وقفت معاها ف مواقف صعبة ف قرايتها لانها ضعيفة بزاف .. جاب ربي و قلت ل الوالدة عليها شافتها و قالتلي لي حبيتها ذيك هيا. لحد الان كلش بخير لكن المشكل او غير انا راني نشوف فيه مشكل كيما قالتلي لاني صارحتها بيه اني لا قدر الله جيت نخطبها و قالولي اهلها لا بحكم اني بعيد مالقري باغي نبني حياتي لثم عندهم و ندير كلش لثم. الحمد لله متفاهمين و ناضجين على تفاهات الفيسبوك و مشاكل اون اطونت او مع من كنت تهدر عمر الشك ما لقى بلاصة بيناتنا الحمد لله. هي حاولت تقنعني انو هي الوحيدة ف الدار و انه القرار الاخير يرجع ليها لانها حياتها و انها باغيتني غير انا و الاشياء لي عرضتها علي قليل لي تلقاها كيما هاك ... اعطونا حل كيفاه تقنع اهلها بدون مشاكل ? و اذا كنت انا فقط من يرى هاذ الامر مشكل انصحوني بارك الله فيكم
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#2
إنضم
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#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا أخي الكريم ربي يهنيك وربي يسهلك كل ماناويه ان شاء الله لأنك طالب العفاف وربي رايح يباركلك فيه
بصراحة عند قراءة المشكلة في البداية ظنيت أنو المشكلة في السن لكن ظهر كاين قبول من هاد الناحية حتى من طرف
الوالدة وهذا أمر جميل ربي يجعلو فاتحة خير يارب، أنا ربما مانشوفش كاين مشكل كبير خاصة أنو هاد الطفلة طمنتك
وقاتلك أنا الوحيدة في الدار ويسمعولي لرأيي يسمى كاين فيها أمل وكذلك نتا ناوي مستقبلا تغير المدينة وتعيش وين مدينة زوجتك
ديجا هادي بطاقة رابحة ليك كذلك، درك خويا أنا نقولك واش هي الطريقة لي تخليهم يوافقو هي أخلاقك وسمعتك الطيبة
أتوكل على ربي سبحانو وأتقدم للحلال والحلال ربي يبارك فيه ويسهلو، والخطيبة تاعك تقول لوالديها فلان جاي يخطب مثلا
إذا لقيتو أخلاقو مليحة وصاحب سمعة جيدة راني موافقة عليه، يعني كلي تخلي القرار متعلق بهاد الناحية، من بعد كي يسقسيو عليك
ويلقاوك إنسان يستحق حفظ هذه الأمانة لي هي بنتهم رايحين يوافقو بحول الله، ونتا نهار تتقدم خبرهم على مشاريعك وبلي ناوي
تستقر في مدينتهم شرط إذا فعلا كنت ناوي مستقبلا على هاد الخطوة باه مايقولكش خدعنا، وزيد صلي استخارة مليحة
باه ربي يسهلك هاد الخطوة، ومن عندنا نقولولك كلشي مبروك من الآن ^^
ربي يوفقك للخير ان شاء الله ويرزقك الحلال ويباركلك فيه وزيد استنى بقية الأعضاء يمكن يجاوبوك بما هو مناسب ان شاء الله
تحياتي
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#3
إنضم
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المشاركات
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بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#3
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اهلا بيك أخي
لا اري أي مشكل أخي مدام انك ناوي على الحلال
و خاصة انو التفاهم بيناتكم كبير

و الأمر لي يرجحلك الكفة انك حاب تستقر في ولايتها و هذا طبعا يحبوه أهلا و مادبيهم بنتهم تكون قدامهم
حتى وانو شفنا بزاف ناس تزوجت بعيد وراه لاباس بيهم
مادام أمك قابلة و البنت قابلة و هي الوحيدة عند أهلا و عندها راي في وسطهم معنتها راح تقنع أهلها بأي طريقة يقبلو بهذا الزواج و انت ما شاء الله عليه تشوف فيك تربية و أخلاق و مع معرفة مسبقة

اتكل على ربي و ربي يكملك ان شاء الله
و كيما قالت الأخت قبلي نقولك مبروك عليك
 
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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#4
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تدير ثقة في نفسك اخي ولاتتردد اتكل على الله واهدر مع والد الفتاة واحكيلو على وضعك وانك تريد تستقر في ولايتهم ان شاءالله فيها خير
 
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