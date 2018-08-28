السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أما بعد :

انا شاب ابلغ من العمر 25 سنة طالب دكتوراه ماشي ف ولايتي تعرفت عن قريب على فتاة تكبرني بسنة واحدة و سبب التعارف هو اني احتجت امر للمساعدة ف ساعدتني الله يكثر خيرها في بادئ الامر كنا نهدروا ف الهاتف على قرايتنا اذا كاس ما احتاجت او احتجت بعدها كنا وقت العمل يصوني الهاتف تاعها بزاف قلتلها اذا راني نديرونجيك قوليلي قالتلي لا بعدها جبدت روحي عليها جاتني قاتلي علاه جبدت روحك و تبدلت قلتلها مانبغيش مشاكل العلاقات فاتت الايام و كنت جالس وحدي جاتني قالتلي لي كان يعيطلها حاب يخطبها و راه يديرلها ف المشاكل على قرايتها زدت جبدت روحي كثر من الاول بعدها عيطتلي ف الليل و قالتلي اذا راك حاس حاجة من جيهتي راح يجي وقت و تفوت (يعني سحابة صيف) قلتلها انا ماعندي حتى حاجة من جيهتك مالقري كذبت عليها غير باش ن ايفيتي المشاكل بعدها بكات بزاف و قالتلي مانيش عارفة زادت فات الايام و خليت لي في في قلبي حتى جا نهار قالتلي كنت نستنى منك اجابة اخرى بعدها عرفت بللي والفتني و صارحتها اني انسان ليس بالفضولي باش نسقسيها على علاقاتها بعدها قالتلي علاش ما تجيش تخدم عندنا ف الولاية قلتلها انو الهدف تاعي الان هو نكمل القراية و نبني حياتي بعيد على البلاصة لي عشف فيها لانو عشت مشاكل يعلمها غير ربي سبحانه قالتلي دير النية و راني نستنى فيك (صراحة شجعتني لانو كنت نشوف فيها امراة تاع دار) بعدها كلش ولا رسمي بيناتنا و وقفت معاها ف مواقف صعبة ف قرايتها لانها ضعيفة بزاف .. جاب ربي و قلت ل الوالدة عليها شافتها و قالتلي لي حبيتها ذيك هيا. لحد الان كلش بخير لكن المشكل او غير انا راني نشوف فيه مشكل كيما قالتلي لاني صارحتها بيه اني لا قدر الله جيت نخطبها و قالولي اهلها لا بحكم اني بعيد مالقري باغي نبني حياتي لثم عندهم و ندير كلش لثم. الحمد لله متفاهمين و ناضجين على تفاهات الفيسبوك و مشاكل اون اطونت او مع من كنت تهدر عمر الشك ما لقى بلاصة بيناتنا الحمد لله. هي حاولت تقنعني انو هي الوحيدة ف الدار و انه القرار الاخير يرجع ليها لانها حياتها و انها باغيتني غير انا و الاشياء لي عرضتها علي قليل لي تلقاها كيما هاك ... اعطونا حل كيفاه تقنع اهلها بدون مشاكل ? و اذا كنت انا فقط من يرى هاذ الامر مشكل انصحوني بارك الله فيكم